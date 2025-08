Looper mit Hang zum Kreativtool

Mit dem Walrus Audio Xero Polylooper bringen die Tüftler aus Oklahoma ihren ersten Looper auf den Markt – und wie zu erwarten war, handelt es sich dabei nicht um ein weiteres Standardpedal mit Start/Stop und Undo/Redo, sondern um ein kreativ aufgeladenes Werkzeug für experimentierfreudige Klangbastler.

ANZEIGE

Walrus Audio Xero Polylooper

Der Xero Polylooper basiert auf einem digitalen Loop-System mit bis zu sechs overdubfähigen Spuren, die einzeln steuerbar und flexibel manipulierbar sind. Jeder dieser Loops kann unabhängig in Geschwindigkeit, Richtung (Forward/Reverse), Tonhöhe und Lautstärke verändert werden. Darüber hinaus lassen sich Loops einfrieren, muten oder per MIDI synchronisieren – was das Ganze nicht nur für Solisten, sondern auch für Live-Sets und sogar DAW-Integration spannend macht.

Die wichtigsten Specs in Kürze:

Loops von bis zu 3 Minuten Länge

Sync Mode: beide Loops haben die gleiche Länge und Zeitbasis

Unsynced Mode: Loops sind unabhängig voneinander

Poly-Modus – Erstellen von Polyrhythmen mit gemeinsamen Zeiteinteilungen (3:4, 5:7 usw.)

Lautstärke- und Pan-Regler

Wiedergabegeschwindigkeit regelbar (0,5x / 1x / 2x)

Rückwärtswiedergabeoption

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Besonders spannend wird es durch die vier Expression-Mappings, mit denen sich Parameter in Echtzeit steuern lassen – klassisch per Pedal oder über die X/Y-Zuweisung auf der Oberfläche. Damit lassen sich organisch wabernde Texturen, rhythmische Zerstückelungen oder langsam kippende Tape-Effekte erzeugen – immer in Echtzeit.

ANZEIGE

Hinzu kommen Features wie ein internes Pre/Post-Routing, speicherbare Presets und ein eingebauter Stereo-Buffer, der sowohl vor als auch hinter dem Loop greifen kann. Die Bedienoberfläche ist dabei klar strukturiert und durch die hellen LEDs auch im dunklen Proberaum oder auf der Bühne noch easy erkennbar.

Kreatives Performance-Tool

Der Walrus Audio Xero Polylooper dürfte sich durch diese zahlreichen Features als weit mehr als ein Looper erweisen. Vielmehr dürfte das eher ein Performance-Tool mit Hang zu abgedreht kreativen Sounds werden. Der Walrus Audio Xero Polylooper ist ab sofort zum Preis von 335 € bestellbar, lieferbar ist er in etwa 3 Wochen. (Preis und Lieferbarkeit Stand Anfang August 2025