Flexibles Zerrpedal vom Meister der schönen Töne

Das Wampler Brent Mason ReWired Signature Pedal ist ein Overdrive und Distortion Pedal mit interessanten Features.

ANZEIGE

Brent Mason ist einer dieser Gitarristen, die kaum jemand auf dem Schirm hat, aber wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo gehört hat. Einer der meistbeschäftigten Studiogitarristen mit brillanter Technik, der sowohl im Rock/Pop als auch im Country zu Hause ist und der unter anderem die Hits Man! I Feel Like A Woman! und That Don’t Impress Me Much von Shania Twain gitarristisch veredelt hat.

Wampler Brent Mason ReWired Signature Pedal

Beim Wampler Brent Mason ReWired handelt es sich um ein duales Verzerrerpedal, das sanfte Overdrives und knallige Distortion liefern kann. Per Order Switch kann die Reihenfolge von Overdrive und Distortion-Einheit getauscht werden.

Das Pedal verfügt über Dual In- und Outputs und kann sowohl „normal“ verkabelt werden, als auch komplett getrennt voneinander, was es ermöglicht, auch noch einen Effekt zwischen die beiden Zerrer zu schalten. Wer Loops auf seinem Board bevorzugt, wird dieses Feature auch in besonderem Maße zu schätzen wissen. Auch wäre es möglich, getrennte Sounds auszugeben, um damit unterschiedliche Amps oder Effektketten anzusteuern. Sehr spannendes Feature.

Beide Drives sind mit den gleichen Regelmöglichkeiten ausgestattet, namentlich Gain, Level, Fat und Tone, wobei sich der Fat-Regler wunderbar dafür eignet, den Sound anzudicken, wenn man mit Open Back Cabinets arbeitet und den Stack-Sound sucht. Oder umgekehrt, man kann damit vortrefflich zu dicke Sounds ausdünnen, was der Hörbarkeit im Bandgefüge oftmals sehr dienlich ist. Zum Suchen des Sweetspots einer Gitarre kann er ebenfalls herhalten.

ANZEIGE

Ein echtes Highlight ist der Blend-Regler, der ausschließlich im Overdrive-Kanal zu finden ist. Hier wird bei Bedarf der cleane Gitarrensound hinzu geblendet, was dem Gesamtsound mehr Klarheit und Attack verschaffen kann. Brent demonstriert das im unten verlinkten Video ab 5:30 kurz. Das Wampler Brent Mason ReWired Signature Pedal kann per 9-V-Batterie betrieben werden, oder, wesentlich besser, man nutzt ein Netzteil, das 9 -18 V liefern darf.

Im Video werden die Fähigkeiten von Pedal und Brent Mason wunderbar deutlich, ein unglaublich versierter Gitarrist mit einem großartigen Sound. Die Gitarre im Video ist übrigens seine Fender Signature Tele, die früher in fast identischer Optik von Valley Arts gebaut wurde. 329 € kostet der Spaß und das dürfte das Pedal auch absolut wert sein. Lieferbar ist es ab sofort.