Wampler Golden Jubilee, Overdrive Pedal

Mit dem Wampler Golden Jubilee stellt die Effektschmiede ein Pedal vor, das als Brückenschlag zwischen zwei der wichtigsten Gitarrensound-Epochen fungiert. Wampler paart hier den Sound von amerikanischen Boutique Amps mit dem von britischen High-Gain Verstärkern in einem kompakten Gehäuse.

Das Wampler Golden Jubilee

Das Golden Jubilee ist als duales Drive Pedal ausgelegt und beherbergt zwei unabhängige Kanäle: Distortion (DS) und Overdrive (OD). Der DS-Kanal orientiert sich klanglich an den artikulierten, mittigen Sounds amerikanischer High-End-Boliden der 80er-Jahre, womit höchstwahrscheinlich der legendäre Mesa/Boogie Mark II Sound gemeint ist. Auf der anderen Seite liefert der OD-Kanal den muskulösen, obertonreichen Crunch britischer Klassiker wie Marshall.

Die Bedienung erfolgt intuitiv über jeweils eigene Regler für Level,Tone und Gain pro Kanal. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Kippschalter in der Mitte des Pedals. Die beiden Character-Switches beeinflussen das Gain-Profil des Overdrive-Kanals sowie die Brillanz (Brightness) der Distortion-Sektion.

Ein dritter Switch ermöglicht es, die Reihenfolge der Kanäle beim Stacken umzukehren, was flexible Gainstrukturen oder Boostmöglichkeiten zu Tage fördert.

Das in Smaragdgrün gehaltene Wampler Golden Jubilee ist wie alle Wampler Pedale in den USA gefertigt und verfügt über klassische Mono-Ein- und Ausgänge. Es wird mit 9 V bis 18 V DC betrieben, wobei der höhere Spannungswert für mehr Headroom sorgt.

Preis und Verfügbarkeit

Das Wampler Golden Jubilee gibt es bei Thomann für 239,- Euro. Verfügbar ist es in wenigen Wochen.