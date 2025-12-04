ANZEIGE
Wampler TCD, Overdrive Pedal

Flexibles Drive-Pedal im OCD-Style

4. Dezember 2025
Wampler TCD

Mit dem Wampler TCD stellt Brian Wampler seine persönliche Neuinterpretation eines der bekanntesten modernen Distortion-Klassiker vor. Das Pedal basiert klar auf dem Fulltone OCD, wurde jedoch mit deutlich erweiterten Klangoptionen und präziser abgestimmter Dynamik neu gedacht.

Der Wampler TCD – Compulsion Drive

Der TCD ist ein Distortion-Pedal mit stark Amp-orientiertem Verhalten, das sich sowohl für Classic-Rock-Crunch als auch für moderne, druckvolle Rhythmusarbeit einsetzen lässt, wie es das Vorbild Fulltone OCD schon seit Jahren vormacht.

Wampler TCD

Der Gain-Regler liefert dabei einen weiten Bereich von fast cleanem Edge-of-Breakup bis hin zu gesättigtem Distortionbrett. Der 3-Band EQ mit Bass-, Mitten- und Höhenregler erlaubt dabei tiefgreifendes Tone-Shaping, weit über das hinaus, was beim OCD möglich ist. Der Treble-Regler soll hier jedoch so wie der Tone-Regler des Vorbilds arbeiten. Der Mode-Schalter dient zur Wahl zwischen zwei Clipping-Arten: unten traditionell und offener, oben dichter, röhrenähnlich, mit kaskadierten MOSFET Gain-Stages.

Wampler TCD

Im Inneren geht es jedoch noch weiter mit Optionen, welche sich an bekannten Mods des Originalkonzepts von Fulltone orientieren. Intern stehen nämlich zwei DIP-Switches bereit: Fat und Diode. Fat liefert mehr Tiefenfülle, während Diode zusätzliche Clip-Stufe bietet, die Sustain, Kompression und Sättigung verstärkt. Der TCD verfügt über Mono Ein- und Ausgangsbuchsen betrieben und lässt sich wahlweise an 9 oder 18 Volt betreiben, was die Dynamik und den Headroom beeinflusst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das in den USA gefertigte Pedal beinhaltet eine 5-jährige Herstellergarantie und kostet bei Thomann 219,- Euro. Man muss aber noch ein paar Wochen warten, bis der Wampler TCD lieferbar ist.

 

Preis

  • 219,-

Links

