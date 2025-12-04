Wampler TCD, Overdrive Pedal

Flexibles Drive-Pedal im OCD-Style

Mit dem Wampler TCD stellt Brian Wampler seine persönliche Neuinterpretation eines der bekanntesten modernen Distortion-Klassiker vor. Das Pedal basiert klar auf dem Fulltone OCD, wurde jedoch mit deutlich erweiterten Klangoptionen und präziser abgestimmter Dynamik neu gedacht.

Der Wampler TCD – Compulsion Drive

Der TCD ist ein Distortion-Pedal mit stark Amp-orientiertem Verhalten, das sich sowohl für Classic-Rock-Crunch als auch für moderne, druckvolle Rhythmusarbeit einsetzen lässt, wie es das Vorbild Fulltone OCD schon seit Jahren vormacht.

Der Gain-Regler liefert dabei einen weiten Bereich von fast cleanem Edge-of-Breakup bis hin zu gesättigtem Distortionbrett. Der 3-Band EQ mit Bass-, Mitten- und Höhenregler erlaubt dabei tiefgreifendes Tone-Shaping, weit über das hinaus, was beim OCD möglich ist. Der Treble-Regler soll hier jedoch so wie der Tone-Regler des Vorbilds arbeiten. Der Mode-Schalter dient zur Wahl zwischen zwei Clipping-Arten: unten traditionell und offener, oben dichter, röhrenähnlich, mit kaskadierten MOSFET Gain-Stages.

Im Inneren geht es jedoch noch weiter mit Optionen, welche sich an bekannten Mods des Originalkonzepts von Fulltone orientieren. Intern stehen nämlich zwei DIP-Switches bereit: Fat und Diode. Fat liefert mehr Tiefenfülle, während Diode zusätzliche Clip-Stufe bietet, die Sustain, Kompression und Sättigung verstärkt. Der TCD verfügt über Mono Ein- und Ausgangsbuchsen betrieben und lässt sich wahlweise an 9 oder 18 Volt betreiben, was die Dynamik und den Headroom beeinflusst.

Preis und Verfügbarkeit

Das in den USA gefertigte Pedal beinhaltet eine 5-jährige Herstellergarantie und kostet bei Thomann 219,- Euro. Man muss aber noch ein paar Wochen warten, bis der Wampler TCD lieferbar ist.