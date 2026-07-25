Boutique-Sounds für den kleinen Geldbeutel

Die Warm Audio Dirty Boy Jr. Pedals Serie ist das Resultat der Zusammenarbeit zwischen Warm Audio und dem Hersteller für Boutique-Pedale. Sie umfasst drei lizenzierte Designs zu einem weit günstigeren Kurs als die Originale.

Die Warm Audio Dirty Boy Jr. Pedals

Alex Saraceno, der Gründer von Dirty Boy Pedals, und Vater des Gitarristen Blues Saraceno, hat sich in der Vergangenheit mit seinen handgefertigten Schaltungen, die Vintage-Charakter mit innovativen Features paaren, einen echten Namen gemacht. Zu seinen Kunden gehören Stars wie John Frusciante und Neil Schon. Danny Gomez, CEO von Dirty Boy macht nun in Zusammenarbeit mit Warm Audio drei dieser begehrten Klassiker ohne Kompromisse beim Ton, aber deutlich kompakter und günstiger einer breiteren Masse von Gitarristen zugänglich.

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Dirty Boy Jr. Overdrive

Der Dirty Boy Jr. Overdrive Preamp basiert auf dem originalen Preamp-Schaltkreis. Unter der Haube arbeitet die eigens von Danny Gomez entwickelte, vollanaloge T.A.E. (Tube Amp Emulation) Technologie. Dadurch fungiert das Pedal wahlweise als Overdrive, FX-Loop Preamp oder sogar als Standalone Amp-Simulator. Denn über den Speaker-Emulated Output, der auf einer geschlossenen 4×12 „Greenback“-Box basiert, geht es auch problemlos direkt in Interfaces oder FRFR-Systeme.

Mit Reglern für Gain, Volume, Tone und Variac bietet er alles von transparentem Boost bis zu Vintage-Breakup.

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Dirty Boy Jr. Fuzz

Das Dirty Boy Jr. Fuzz basiert auf dem originalen Afro Fuzz-Schaltkreis. Das Pedal liefert Sustain-haltige Germanium-Sounds, dynamischen Cleanup und stark gesättigten Vintage-Fuzz.

Fuzz und Level regeln Lautstärke und Zerrgrad, während der gerasterte 6-Positionen Frequency-Regler das gesamte Voicing anpasst. Von druckvollen Bässen bis hin zu durchsetzungsfähigen, hellen Höhen ist hier alles machbar.

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Dirty Boy Jr. Booster

Der Dirty Boy Jr. Booster basiert hingegen auf dem Dirty Boy Ball Buster. Dieser Booster glänzt mit enormem Headroom. Er bietet bis zu 10 dB Clean Boost, geht aber bei höherem Gain nahtlos in natürlichen britisch anmutenden Breakup und leichte Fuzz-Gefilde über.

Mit dem H-M-L „Freq“-Schalter lässt sich zudem das Low-End formen. Zusammen mit den Treble- und Bass-Reglern hat man volle Kontrolle, ganz ohne Matsch im Bassbereich.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Warm Audio Dirty Boy Jr. Pedals sind bei Thomann für 189,- Euro verfügbar.