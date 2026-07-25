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Warm Audio Dirty Boy Jr. Pedals, Effektpedale

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Boutique-Sounds für den kleinen Geldbeutel

25. Juli 2026
Warm Audio Dirty Boy Jr. Pedals

Warm Audio Dirty Boy Jr. Pedals

Die Warm Audio Dirty Boy Jr. Pedals Serie ist das Resultat der Zusammenarbeit zwischen Warm Audio und dem Hersteller für Boutique-Pedale. Sie umfasst drei lizenzierte Designs zu einem weit günstigeren Kurs als die Originale.

Die Warm Audio Dirty Boy Jr. Pedals

Alex Saraceno, der Gründer von Dirty Boy Pedals, und Vater des Gitarristen Blues Saraceno, hat sich in der Vergangenheit mit seinen handgefertigten Schaltungen, die Vintage-Charakter mit innovativen Features paaren, einen echten Namen gemacht. Zu seinen Kunden gehören Stars wie John Frusciante und Neil Schon. Danny Gomez, CEO von Dirty Boy macht nun in Zusammenarbeit mit Warm Audio drei dieser begehrten Klassiker ohne Kompromisse beim Ton, aber deutlich kompakter und günstiger einer breiteren Masse von Gitarristen zugänglich.

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Warm Audio Dirty Boy Jr. Overdrive

Warm Audio Dirty Boy Jr. Overdrive

Dirty Boy Jr. Overdrive

Der Dirty Boy Jr. Overdrive Preamp basiert auf dem originalen Preamp-Schaltkreis. Unter der Haube arbeitet die eigens von Danny Gomez entwickelte, vollanaloge T.A.E. (Tube Amp Emulation) Technologie. Dadurch fungiert das Pedal wahlweise als Overdrive, FX-Loop Preamp oder sogar als Standalone Amp-Simulator. Denn über den Speaker-Emulated Output, der auf einer geschlossenen 4×12 „Greenback“-Box basiert, geht es auch problemlos direkt in Interfaces oder FRFR-Systeme.
Mit Reglern für Gain, Volume, Tone und Variac bietet er alles von transparentem Boost bis zu Vintage-Breakup.

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Warm Audio Dirty Boy Jr. Overdrive
Warm Audio Dirty Boy Jr. Overdrive Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
189,00€ Thomann
Warm Audio Dirty Boy Jr. Fuzz

Warm Audio Dirty Boy Jr. Fuzz

Dirty Boy Jr. Fuzz

Das Dirty Boy Jr. Fuzz basiert auf dem originalen Afro Fuzz-Schaltkreis. Das Pedal liefert Sustain-haltige Germanium-Sounds, dynamischen Cleanup und stark gesättigten Vintage-Fuzz.
Fuzz und Level regeln Lautstärke und Zerrgrad, während der gerasterte 6-Positionen Frequency-Regler das gesamte Voicing anpasst. Von druckvollen Bässen bis hin zu durchsetzungsfähigen, hellen Höhen ist hier alles machbar.

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189,00€ Thomann
Warm Audio Dirty Boy Jr. Booster

Warm Audio Dirty Boy Jr. Booster

Dirty Boy Jr. Booster

Der Dirty Boy Jr. Booster basiert hingegen auf dem Dirty Boy Ball Buster. Dieser Booster glänzt mit enormem Headroom. Er bietet bis zu 10 dB Clean Boost, geht aber bei höherem Gain nahtlos in natürlichen britisch anmutenden Breakup und leichte Fuzz-Gefilde über.
Mit dem H-M-L „Freq“-Schalter lässt sich zudem das Low-End formen. Zusammen mit den Treble- und Bass-Reglern hat man volle Kontrolle, ganz ohne Matsch im Bassbereich.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Warm Audio Dirty Boy Jr. Pedals sind bei Thomann für 189,- Euro verfügbar.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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