Warm Audio präsentiert WA-87 R2 Mikrofon und WA-12 MK2 Preamp in schwarz

Zweite Version des U 87 Klons

Der auf Nachbauten klassischer Studio-Legenden fokussierte US-Hersteller Warm Audio hat heute zwei neue Produkte angekündigt. Das bereits seit 2017 im Handel erhältliche Mikrofon WA-87 bekommt mit der WA-87 R2 Version ein Update, ebenso hat der Unternehmen seinem WA-12 Preamp ein Mk2-Update gegönnt.

Warm Audio WA-87 R2

Mit dem WA-87 widmete sich Warm Audio vor rund drei Jahren einem der Mikrofone überhaupt, dem Neumann U 87 (hier der Test zur U 87 Ai Version). In unserem Test erhielt das WA-87 eine sehr gute Wertung, doch offensichtlich war Warm Audio noch nicht ganz von seinem Produkt überzeugt, so dass man im kleinen Städtchen Liberty Hill, Texas, noch einmal Hand ans Mikrofon gelegt hat.

Geblieben ist natürlich das diskrete Schaltungsdesign und das Ziel, dem Vibe dieses Mikrofons so nahe wie möglich zu kommen. Entsprechend setzt Warm Audio in der zweiten Version des Studiomikrofons u.a. NOS Fairchild Transistoren und Wima Kondensatoren ein. Ebenfalls neu ist der Ausgangsübertrager, der zwar wieder von Cinemag gefertigt wird, aber über einen leicht höheren Auspangspegel und ein verbessertes Frequenzverhalten sorgen soll. Hinsichtlich der Kapsel kommt die gleiche wie bei der ersten Version des WA-87 zum Einsatz.

Noch im September sollen die ersten WA-87 R2 ausgeliefert werden. Die unverbindliche Preisempfehlung gibt der Hersteller mit 649,- Euro an.

Warm Audio WA-12 Mk2 Black

Als weitere Neuheit haben die US-Amerikaner eine Mk2-Version des Mikrofonvorverstärkers WA-12 vorgestellt, die sich allerdings lediglich in der Farbe vom bisherigen Modell unterscheidet. War der WA-12 bisher ausschließlich in Orange erhältlich, gibt es diesen zeitnah auch in schwarzer Farbgebung. Hier einige Impressionen sowie das offizielle Video dazu: