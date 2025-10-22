ANZEIGE
Warm Audio TB12 Tone Beast Retro LE, Preamp

Limitierte Version des 1-Kanal-Preamps

22. Oktober 2025
Warm Audio TB12 Tone Beast Retro LE

Warm Audio TB12 Tone Beast Retro LE, Preamp

Bereits seit mehr als zehn Jahren hat Warm Audio den TB12-Preamp im Angebot. Getestet haben wir den 1-Kanal-Vorverstärker bereits, und auch in unserem Vergleichstest der 500,- Euro-Preamps war der TB12 dabei. Gab es den Preamp zum Anfang noch im knalligen Orange, wechselte der Hersteller das Design später und ging zu einer schwarzen Version über. Nun gibt es davon eine limitierte Version namens Warm Audio TB12 Tone Beast Retro LE zu kaufen.

Warm Audio TB12 Tone Beast Retro LE

Technisch gesehen handelt es sich beim Warm Audio TB12 Tone Beast Retro LE um einen regulären TB12-Preamp, so dass man sich mit diesem Produkt weiterhin einen 1-Kanal-Vorverstärker ins Tonstudio holt, der bis zu 71 dB Gain aufholen kann und über zwei verschiedene diskrete OpAmps (1731 (Vintage) und 918 (Cleaner)) verfügt.

Warm Audio TB12 Tone Beast Retro LE, Preamp

Mit Hilfe eines Tone-Schalters lässt sich die Eingangsimpedanz von 600 Ohm auf 150 Ohm umschalten, dazu verfügt er über einen „Transformer Bypass Schalter“.

Auf der Vorderseite verfügt der Warm Audio TB12 Tone Beast Retro LE über eine symmetrische XLR-Buchse. Und da Eingänge auf der Vorderseite bei Verwendung im Rack eher hinderlich sind, hat man auf der Rückseite eben auch alle Eingänge und Ausgänge noch einmal vorgesehen. Hier gibt es einen XLR-Mic- und einen TRS-Line-Eingang und einen XLR-Line- und einen TRS-Line-Ausgang. Zusätzlich dazu hat man aber auch noch einen Send/Return-Weg, d.h. man kann schon während der Aufnahme einen EQ oder einen Kompressor einschleifen – das ist in dieser Preisklasse selten und eine sinnvolle Option.

Warm Audio TB12 Tone Beast Retro LE, Preamp

Alle Verbindungen – bis auf die Inserts – sind symmetrisch ausgeführt. Nur der Hi-Z Eingang ist exklusiv auf der Vorderseite, was auch sinnvoll ist.

Klangbeispiele zum TB12 Tone Beast Retro LE findet ihr in unserem oben verlinkten Test des TB12.

Warm Audio TB12 Tone Beast Retro LE, Preamp

Die limitierte Version ist ab sofort zum Preis von 599,- Euro im Handel erhältlich, und ist damit genauso teuer wie die reguläre Version des Preamps.

Preis

  • 599,- Euro

Links

Warm Audio TB12 Tone Beast Retro LE
