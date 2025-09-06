Jetzt noch günstiger im Preis

Der US-amerikanische Hersteller Warm Audio ist für seine oftmals sehr guten Nachbildungen bekannter Recording-Klassiker bekannt, die er zu günstigen Preisen anbietet. Bereits länger gehören die Mikrofone WA-47 und WA-87 zum Portfolio des Herstellers. Neben den regulären Mikrofonen bietet der Hersteller nun zwei weitere Varianten davon an: Warm Audio WA-47jr (ist bereits länger erhältlich) und WA-47jr SE sowie WA-87jr und WA-87jr SE. Wo liegen die Unterschiede?

Warm Audio WA-47jr SE

Die Serie der WA-47-Mikrofone soll den Sound eines 47er-Mikrofons in euer Studio holen, wobei Warm Audio tunlichst die Nennung des Original-Herstellers Neumann vermeidet.

Als die Junior-Variante des selbst bereits preiswerten Warm Audio WA-47 setzt es an Stelle einer Röhre auf übertragerlose Kondensatortechnik, kommt folglich ohne externes Netzteil aus. Der Klang bleibt dank einer clever aufgebauten internen Elektronik laut Hersteller satt und charaktervoll.

Während das WA-47 den vollen technischen Funktionsumfang bietet, hat der Hersteller mit dem WA-47jr und dem Warm Audio WA-47jr SE zwei Versionen entwickelt, die aufgrund der etwas abgespeckten Features günstiger verkauft werden.

So bietet das WA-47jr mit Niere, Kugel und Acht drei Richtcharakteristiken und ist mit einer Pad-Schaltung (-10 dB) und einem Hochpassfilter (70 Hz) ausgestattet. Neben einer Spinne gehören eine Halterung sowie ein Lederetui zum Lieferumfang dazu.

Beim Warm Audio WA-47jr SE (Studio Essential) ist man dagegen fest auf eine Nierencharakteristik festgelegt, auch Pad und Hochpassfilter gibt es hier nicht.

Beide Versionen sind in den Farben Nickel und Schwarz erhältlich.

Warm Audio WA-87jr SE

Auch bei der 87er-Serie steht die Nachbildung eines berühmten Neumann-Mikrofons im Fokus. Auch hier gibt es mit der Junior- und der SE-Variante ab sofort abgespeckte Versionen im Handel zu kaufen.

Das WA-87jr bietet, wie auch das WA-47jr-Pendant, drei Richtcharakteristiken (Niere, Kugel, Acht), eine -10 dB Pad-Schaltung und ein Hochpassfilter (80 Hz). Auch hier wird eine Spinne, eine Halterung und ein Etui mitgeliefert.

Wer den reinen WA-87-Sound sucht, sollte einen Blick auf das WA-87jr SE werfen. Dieses mit vollständig diskretem Signalweg ausgestattete Mikrofon ist fest auf Niere eingestellt und kommt ohne weitere Extras aus.

Auch das WA-87jr (SE) ist in den Farben Nickel und Schwarz erhältlich.