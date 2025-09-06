ANZEIGE
ANZEIGE

Warm Audio WA-47jr SE, WA-87jr SE, Studiomikrofone

Jetzt noch günstiger im Preis

6. September 2025
Warm Audio WA-47jr SE, WA-87jr SE

warm audio wa47jr se wa87jr se vorschau

Der US-amerikanische Hersteller Warm Audio ist für seine oftmals sehr guten Nachbildungen bekannter Recording-Klassiker bekannt, die er zu günstigen Preisen anbietet. Bereits länger gehören die Mikrofone WA-47 und WA-87 zum Portfolio des Herstellers. Neben den regulären Mikrofonen bietet der Hersteller nun zwei weitere Varianten davon an: Warm Audio WA-47jr (ist bereits länger erhältlich) und WA-47jr SE sowie WA-87jr und WA-87jr SE. Wo liegen die Unterschiede?

Warm Audio WA-47jr SE

Die Serie der WA-47-Mikrofone soll den Sound eines 47er-Mikrofons in euer Studio holen, wobei Warm Audio tunlichst die Nennung des Original-Herstellers Neumann vermeidet.

ANZEIGE

Als die Junior-Variante des selbst bereits preiswerten Warm Audio WA-47 setzt es an Stelle einer Röhre auf übertragerlose Kondensatortechnik, kommt folglich ohne externes Netzteil aus. Der Klang bleibt dank einer clever aufgebauten internen Elektronik laut Hersteller satt und charaktervoll.

warm audio ea47jr se

Während das WA-47 den vollen technischen Funktionsumfang bietet, hat der Hersteller mit dem WA-47jr und dem Warm Audio WA-47jr SE zwei Versionen entwickelt, die aufgrund der etwas abgespeckten Features günstiger verkauft werden.

So bietet das WA-47jr mit Niere, Kugel und Acht drei Richtcharakteristiken und ist mit einer Pad-Schaltung (-10 dB) und einem Hochpassfilter (70 Hz) ausgestattet. Neben einer Spinne gehören eine Halterung sowie ein Lederetui zum Lieferumfang dazu.

Beim Warm Audio WA-47jr SE (Studio Essential) ist man dagegen fest auf eine Nierencharakteristik festgelegt, auch Pad und Hochpassfilter gibt es hier nicht.

Beide Versionen sind in den Farben Nickel und Schwarz erhältlich.

Warm Audio WA-87jr SE

Auch bei der 87er-Serie steht die Nachbildung eines berühmten Neumann-Mikrofons im Fokus. Auch hier gibt es mit der Junior- und der SE-Variante ab sofort abgespeckte Versionen im Handel zu kaufen.

ANZEIGE

Das WA-87jr bietet, wie auch das WA-47jr-Pendant, drei Richtcharakteristiken (Niere, Kugel, Acht), eine -10 dB Pad-Schaltung und ein Hochpassfilter (80 Hz). Auch hier wird eine Spinne, eine Halterung und ein Etui mitgeliefert.

warm audio ea47jr se

Wer den reinen WA-87-Sound sucht, sollte einen Blick auf das WA-87jr SE werfen. Dieses mit vollständig diskretem Signalweg ausgestattete Mikrofon ist fest auf Niere eingestellt und kommt ohne weitere Extras aus.

Auch das WA-87jr (SE) ist in den Farben Nickel und Schwarz erhältlich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X