Warm Audio WA-HR HeadRoom, Studiokopfhörer

Schicke Kopfhörer fürs Tonstudio

Der für seine oftmals sehr guten Nachbauten legendärer Recording-Klassiker bekannte US-Hersteller Warm Audio präsentiert mit den Warm Audio WA-HR Headroom seine ersten Studiokopfhörer. Die als Allrounder beworbenen Kopfhörer gibt es in drei unterschiedlichen Farben.

Warm Audio WA-HR HeadRoom

Bei den WA-HR Headroom handelt es sich um geschlossene Studiokopfhörer, die laut Hersteller einen Frequenzbereich von 10 bis 30.000 Hz abdecken. Neodym-Magnete mit einem Durchmesser von 45 mm kommen hier zum Einsatz, die Impedanz liegt bei 45 Ohm. Die Empfindlichkeit gibt der Hersteller mit 100 dB an.

Als kleines Highlight der Kopfhörer bewirbt Warm Audio die austauschbaren ergonomisch geformten Ohrpolster. Ausgeliefert werden die WA-HR mit zwei unterschiedlichen Polstern, ein unkomplizierter Wechsel scheint also kein Problem zu sein. Ebenfalls austauschbar ist das Anschlusskabel, das auf einem 3,5 mm Klinkenstecker endet. Ein Adapter auf 6,3 mm Klinke gehört ebenso zum Lieferumfang wie ein passendes Etui. Das Gewicht liegt bei 250 Gramm.

Erhältlich ist der Warm Audio Kopfhörer in den drei Farben schwarz, tan und orange. Alle drei machen auf mich einen sehr schicken Eindruck, so dass der Kopfhörer optisch nicht nur im Tonstudio etwas her macht, sondern auch im Alltag sicherlich eine gute Figur machen wird.

Die ersten Produkte sollen in ca. 1-2 Wochen im Handel erhältlich sein. Der Preis beträgt 149,- Euro.