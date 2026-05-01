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Warm Audio WA-RA Reamper

Nicht nur eine Reamping-Box

1. Mai 2026
Warm Audio WA-RA Reamper

Warm Audio WA-RA Reamper

Mit dem Warm Audio WA-RA Reamper wird eine Re-Amping Box mit vielen Features vorgestellt. Der sogenannte Routing Hub fungiert als zentrale Schnittstelle, um trockene Spuren erneut durch Amps zu jagen oder Pedale in Studio-Signalketten einzubinden.

Der neue Warm Audio WA-RA Reamper

Der Warm Audio Reamper ist dafür gemacht, um nicht nur Gitarrenamps, sondern auch Effektpedale, Synths und anderes Studioequipment nahtlos miteinander zu vernetzen.

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Das Gerät ermöglicht die Mitnahme eines DI Signals beim Recording für späteres Re-Amping, aber auch das Senden von DAW Tracks wie Vocals oder Drums durch Effektpedale oder Silent-Recording des eigenen Verstärkers.

Warm Audio WA-RA Reamper Nahaufname

Es handelt sich dabei um ein rein analoges Studio-Re-Amping-Interface mit zwei unabhängigen Signalpfaden für Instrumenten-Vorverstärkung und Re-Amping. Dank CineMag Transformer gilt absolute Signaltreue und Rauscharmut, um den Charakter von Amps und Instrumenten unverfälscht einzufangen.

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Durch die Wandlung von niederohmigen Line-Signalen zurück in hochohmige Instrumentensignale ermöglicht der Warm Audio WA-RA Reamper die authentische Interaktion zwischen DAW-Spuren und echten Röhrenverstärkern.

Somit können ganz leicht Line Level Signale durch Gitarreneffekte geschickt werden oder auch Studio-Rack-Equipment in Gitarrensetups integriert werden. Studio-Besitzer und Produzenten werden sich also freuen!

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Warm Audio WA-RA Reamper Vollansicht

Mit separaten Preamp-Out und Reamp Out Reglern für präzises Gain-Staging, variabler Impedanzkontrolle, einem Schalter für Instrument/Line In, zwei Phasenschaltern und schaltbarer JFET Stufe für wärmere Klänge hat man jede Menge Möglichkeiten, Geräte aneinander anzupassen.

Ein integrierter 50W / 8Ω Power Soak ist ebenfalls an Bord, der es erlaubt, Röhrenamps in die Sättigung zu fahren und das Signal ohne angeschlossene Box lautlos aufzunehmen. Mittels der Thru-Buchse kann das Signal trotzdem noch an eine Box weitergegeben werden. Über eine integrierte IR verfügt der Warm Audio WA-RA Reamper leider nicht, um diese muss man sich in der DAW selbst kümmern.

Warm Audio WA-RA Reamper Rückseite

Anschlussseitig ist der Warm Audio WA-RA Reamper mit symmetrischen XLR- und Klinkenbuchsen für Line-Signale sowie Instrumenten-Ein- und -Ausgängen bestückt.

Mehr Informationen über alle möglichen Einsatzzwecke findet ihr im folgenden Video:

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Preis und Verfügbarkeit

Der Warm Audio WA-RA Reamper kostet bei Thomann trotz seines weiten Einsatzfelds nur 499,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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