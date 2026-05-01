Nicht nur eine Reamping-Box

Mit dem Warm Audio WA-RA Reamper wird eine Re-Amping Box mit vielen Features vorgestellt. Der sogenannte Routing Hub fungiert als zentrale Schnittstelle, um trockene Spuren erneut durch Amps zu jagen oder Pedale in Studio-Signalketten einzubinden.

Der neue Warm Audio WA-RA Reamper

Der Warm Audio Reamper ist dafür gemacht, um nicht nur Gitarrenamps, sondern auch Effektpedale, Synths und anderes Studioequipment nahtlos miteinander zu vernetzen.

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Das Gerät ermöglicht die Mitnahme eines DI Signals beim Recording für späteres Re-Amping, aber auch das Senden von DAW Tracks wie Vocals oder Drums durch Effektpedale oder Silent-Recording des eigenen Verstärkers.

Es handelt sich dabei um ein rein analoges Studio-Re-Amping-Interface mit zwei unabhängigen Signalpfaden für Instrumenten-Vorverstärkung und Re-Amping. Dank CineMag Transformer gilt absolute Signaltreue und Rauscharmut, um den Charakter von Amps und Instrumenten unverfälscht einzufangen.

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Durch die Wandlung von niederohmigen Line-Signalen zurück in hochohmige Instrumentensignale ermöglicht der Warm Audio WA-RA Reamper die authentische Interaktion zwischen DAW-Spuren und echten Röhrenverstärkern.

Somit können ganz leicht Line Level Signale durch Gitarreneffekte geschickt werden oder auch Studio-Rack-Equipment in Gitarrensetups integriert werden. Studio-Besitzer und Produzenten werden sich also freuen!

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Mit separaten Preamp-Out und Reamp Out Reglern für präzises Gain-Staging, variabler Impedanzkontrolle, einem Schalter für Instrument/Line In, zwei Phasenschaltern und schaltbarer JFET Stufe für wärmere Klänge hat man jede Menge Möglichkeiten, Geräte aneinander anzupassen.

Ein integrierter 50W / 8Ω Power Soak ist ebenfalls an Bord, der es erlaubt, Röhrenamps in die Sättigung zu fahren und das Signal ohne angeschlossene Box lautlos aufzunehmen. Mittels der Thru-Buchse kann das Signal trotzdem noch an eine Box weitergegeben werden. Über eine integrierte IR verfügt der Warm Audio WA-RA Reamper leider nicht, um diese muss man sich in der DAW selbst kümmern.

Anschlussseitig ist der Warm Audio WA-RA Reamper mit symmetrischen XLR- und Klinkenbuchsen für Line-Signale sowie Instrumenten-Ein- und -Ausgängen bestückt.

Mehr Informationen über alle möglichen Einsatzzwecke findet ihr im folgenden Video:

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Preis und Verfügbarkeit

Der Warm Audio WA-RA Reamper kostet bei Thomann trotz seines weiten Einsatzfelds nur 499,- Euro.