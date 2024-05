Warm-up DJ-Set – alle Grundlagen

Der Anfang des Abends bestimmt den Verlauf der Nacht

Warm-up DJ-Set – nachdem wir euch im letzten Artikel gezeigt haben, wie ihr eure Songs für den Auftritt vorbereiten könnt, möchten wir euch nun zeigen, wie ihr wann spielen solltet, angefangen mit dem Warm-up DJ-Set. Natürlich ist nichts in Stein gemeißelt, aber gerade für Einsteiger ist es wichtig zu verstehen, wie unterschiedlich die Zeiten und die Reihenfolge im Laufe des Abends unterschiedliche Spielweisen erfordern.

Warm-up DJ-Set – der Beginn der Nacht ist wichtig

Nach monatelanger Vorbereitung zu Hause, dem Erlernen von Beatmatching, dem Aufbau einer eigenen Musikbibliothek und dem Studieren unserer Artikel habt ihr nun euren ersten Gig ergattert und wollt voller Vorfreude all das, was ihr geübt habt, vor Publikum auf der Bühne präsentieren?

Wir können dieses Gefühl gut nachvollziehen, denn auch wir erinnern uns noch gut an unsere ersten Auftritte. Oft ist es so, dass man den Slot am Anfang der Veranstaltung bekommt und das ist alles andere als eine Schande.

Natürlich will jeder zur Primetime spielen, aber da muss man sich meistens erst mal hinarbeiten. Deshalb wollten wir euch ein paar Tipps geben, wie ihr eure erste Chance gut nutzt und hoffentlich öfter gebucht werdet, um dann auch mal einen Primetime-Slot angeboten zu bekommen.

Wichtig ist vor allem eines: Geduld. Jeder, der schon einmal ein Warm-up DJ-Set gespielt hat, weiß, dass es sich gerade am Anfang länger als ein Kaugummi ziehen kann, denn wenn man den ersten Track spielt, öffnen sich die Türen der Location gerade erst. Dementsprechend ist weder auf dem Dancefloor noch an der Bar etwas los. Erst nach und nach trudeln die Leute ein und je nach Jahreszeit geht der erste Gang erst einmal zur Garderobe oder zur Bar. Das kann für einen Anfänger ziemlich einschüchternd sein, da man bei den Sessions zu Hause wenig bis gar kein Feedback bekommt, außer vielleicht die Meinung von Freunden. Als DJ lebt man oft von einer Art Energieaustausch zwischen dem Publikum und einem selbst, aber am Anfang ist diese Interaktion eben nicht gegeben. Das ist aber kein Grund zu verzweifeln, sondern es ist wichtig, sich der Situation entsprechend zu verhalten.

Die Stimmung am Anfang des Abends

Das bedeutet zunächst einmal, dass man sich mit den Songs etwas zurückhält. Einen absoluten Hit zu spielen, wenn 20 Leute an der Bar stehen und gerade den ersten Drink bestellen, bringt eigentlich nichts. Außerdem kann man sich zu Beginn der Nacht mit den Übergängen deutlich mehr Zeit lassen. Dabei ist es gut, einen Blick auf das Harmonic-Mixing zu werfen. So habt ihr einerseits etwas mehr zu tun und andererseits könnt ihr durch die längeren Übergänge den Songs mehr Zeit geben parallel zu laufen, so dass gerade beim Harmonic-Mixing schöne Übergänge entstehen.

Das ist wie beim Sport, direkt mit einem Sprint anzufangen, kann man machen, ist aber nicht klug. Insofern passt der Begriff Warm-up DJ-Set ideal für den Startplatz. Aufwärmen gilt sowohl für den DJ als auch für das Publikum.

Das passende Tempo beim Warm-up DJ-Set

Die Grundregeln, die dabei zu beachten sind, sind recht einfach. Zum einen ist es sinnvoll, auf das Tempo der Songs zu achten. Das hängt natürlich davon ab, welches Genre man spielt. Bei House liegt die BPM-Range des Genres zwischen 115 BPM und 130 bpm. Wenn ihr auf einer reinen Techno-Veranstaltung spielt, liegt die Range zwischen 130 bpm und 160 bpm. Es ist also sinnvoll, am unteren Ende der BPM-Range eures Genres zu beginnen. Das ist zum einen angenehm für das Publikum und bietet natürlich viel Spielraum nach oben. Im Laufe des Abends wird es je nach Genre und Intensität oft schneller.

Genauso wie das Tempo eurer Songs, sollte sich auch die Lautstärke im Laufe des Abends verändern und zu Beginn nicht zu laut sein. Das ist nicht nur wichtig, damit man gerade in der Maintime die Lautstärke noch weiter aufdrehen kann, um die Intensität zu steigern, nein, auch weil unser Gehör nach einigen Stunden bei hoher Lautstärke ermüdet, ist es ratsam, es nicht gleich zu Beginn der Nacht zu übertreiben.

Da wir hauptsächlich House spielen, fangen wir meistens mit relativ entspannten, aber gut groovenden Songs an, damit das Publikum nach dem ersten Drink langsam in Tanzlaune kommt. Wir finden, dass man gerade am Anfang auch Songs mit längeren Breaks spielen kann. Je später es wird, desto eher kann ein zu langer Break die aufgebaute Stimmung unterbrechen. Aber das muss natürlich nicht sein, wenn man das Publikum voll im Griff hat, dann hat man sehr viel Spielraum.

Die Größe der Location – ein entscheidender Faktor beim Warm-up DJ-Set

Hier kommt es aber auch oft auf die Größe der Location an. Je größer diese ist, desto mehr kann sich das Publikum verteilen, so dass sich meist eine Traube vor dem DJ-Pult bildet und einige Gruppen drum herum, die eher trinken oder nur ein bisschen mitgrooven.

Genau das passiert im Idealfall so langsam nach der ersten Stunde eures Warm-up-Sets. Wenn sich der Dancefloor dann langsam füllt, könnt ihr das Tempo ruhig ein bis zwei BPM schneller und etwas lauter wählen. Das signalisiert auch dem Publikum, dass es jetzt mehr ums Tanzen geht.

Ziel eures Warm-up Sets sollte es sein, fast alle Leute im Club zum Tanzen zu bringen und dann zum Mainact des Abends überzuleiten.

DJ-Etikette – so klappt es gut

Auch hier gibt es ein paar Regeln für die DJ-Etikette. Behaltet die Zeit im Auge. Kein DJ wird es euch übelnehmen, wenn ihr euren letzten Song nicht pünktlich gespielt habt, aber die festgelegten Zeitfenster sind kein Zufall. Eine halbe Stunde zu überziehen ist weder beliebt noch höflich.

Was die bekannteren Songs angeht, könnt ihr auch den einen oder anderen Hit spielen, aber von Anfang an bis zum nächsten DJ nur bekannte Songs zu spielen, die eigentlich in die Maintime gehören, das sollte man vermeiden. Was man natürlich machen kann, ist gegen Ende des Sets ein paar bekannte Songs rauszuhauen, um das Publikum nochmal richtig in Stimmung zu bringen.

Außerdem ist es auch eine gute Idee, zumindest ein bisschen über den nachfolgenden DJ zu recherchieren. Ist es ein lokaler DJ, ist der Kontakt natürlich schnell hergestellt und man kann sich sogar ein wenig absprechen. Handelt es sich um einen bekannteren DJ, kann das schon etwas schwieriger werden. Ein Fehler, den man hier auf jeden Fall vermeiden sollte, ist die Songs des nachfolgenden Acts zu spielen. Hört sich relativ logisch an, haben wir aber über die Jahre schon das eine oder andere Mal gesehen. Die DJs hatten es sicher nicht böse gemeint und wollten dem anderen DJ ein wenig Tribut zollen, aber das kam nie gut an. Nicht nur beim nachfolgenden DJ, sondern auch nicht beim Publikum. Auch wenn jeder DJ jeden Song spielen kann, wollen die meisten Fans, dass ihr Lieblings-DJ auch ihren Lieblingssong spielt. Deshalb raten wir euch, darauf zu achten. Wenn ihr ein Fan des nächsten DJs seid und seine Musik schätzt, reicht auch ein kleines Kompliment oder das Hinzufügen seiner Songs zu eurer Playlist. Darüber freuen sich alle.

Abgesehen davon haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es einen Unterschied macht, ob eine Veranstaltung tagsüber oder nachts und ob sie drinnen oder draußen stattfindet. Drinnen bleibt es meistens so, wie wir es euch beschrieben haben, aber draußen und tagsüber läuft alles noch langsamer an als im Club.

Nervosität ist gut – Kontrolle ist beim Warm-up DJ-Set besser

Generell möchten wir euch mit auf den Weg geben, dass der Slot für ein Warm-up DJ-Set essentiell für den Verlauf der Nacht ist und man niemandem einen Slot zweiter Wahl geben sollte. Gerade am Anfang ist es wichtig, sich genau zu solchen Zeiten zu behaupten und zu zeigen, dass man damit umgehen kann. Es ist wichtig, die Nerven zu behalten, wenn nicht sofort alle auf den Dancefloor stürmen. Gerade am Anfang der DJ-Karriere ist es dabei ein großer Vorteil, wenn man auf die Unterstützung von Freunden und Bekannten zählen kann, wichtig ist, dass man klar darum bittet, gerade am Anfang zu erscheinen.

Ansonsten gilt natürlich immer der Ratschlag, die Vorteile des DJ-Daseins und der damit verbundenen Verpflegung nicht direkt zu sehr auszukosten. Feiert lieber nach einem gelungenen Set als davor oder währenddessen.

Der größte Vorteil des ersten Slots ist in unseren Augen, dass ihr in Ruhe euren Soundcheck machen könnt und je nach eurem Setup nicht mitten in der Nacht im dunklen Club euer Equipment verkabeln müsst.

Wir hoffen, dass euch diese Tipps helfen und das erste Warm-up DJ-Set ein Erfolg wird. Über die Jahre haben wir diese Zeit immer mehr lieben gelernt und es ist stets eine Herausforderung, die Leute am Anfang auf den Dancefloor zu bekommen. Aber wenn es dann klappt, fühlt es sich einfach toll an und wir hoffen, dass es euch mit ein bisschen Übung auch gelingt.