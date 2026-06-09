Die Langhälse feiern ein Comeback

Bariton-Gitarren gehören zu jener Kategorie von Instrumenten, die über viele Jahre eher ein Nischendasein geführt haben. Während Stratocaster, Les Paul oder Superstrat seit Jahrzehnten die Bühnen und Studios dieser Welt dominieren, fristeten ihre langhalsigen Verwandten oft ein Schattendasein. Das scheint sich derzeit jedoch zu ändern. Immer häufiger tauchen Bariton-Gitarren in Neuerscheinungen der Hersteller auf und auch in sozialen Medien, auf YouTube oder in modernen Musikproduktionen begegnet man ihnen zunehmend. Doch woran liegt das eigentlich?

Kurz & knapp Worum geht es? Bariton-Gitarren erleben derzeit eine kleine Renaissance und erfreuen sich besonders bei Shoegaze-, Ambient-, Post-Rock- und modernen Rock-Gitarristen wachsender Beliebtheit. Tiefe Tunings: Die längere Mensur ermöglicht tiefe Stimmungen mit straffer Saitenspannung und guter Intonation.

Die längere Mensur ermöglicht tiefe Stimmungen mit straffer Saitenspannung und guter Intonation. Neue Sounds: Bariton-Gitarren liefern mehr Fundament, Atmosphäre und einen eigenständigen Klangcharakter.

Bariton-Gitarren liefern mehr Fundament, Atmosphäre und einen eigenständigen Klangcharakter. Vielseitigkeit: Längst nicht nur für Metal, sondern auch für Shoegaze, Surf, Ambient und Soundtracks interessant.

Längst nicht nur für Metal, sondern auch für Shoegaze, Surf, Ambient und Soundtracks interessant. Inspiration: Die ungewohnte Tonlage führt oft zu neuen Riffs, Akkorden und Songideen.

Die ungewohnte Tonlage führt oft zu neuen Riffs, Akkorden und Songideen. Trend: Dank attraktiver Modelle vieler Hersteller werden Bariton-Gitarren zunehmend erschwinglicher.

ANZEIGE

Was sind eigentlich Bariton-Gitarren?

Der größte Unterschied zu einer normalen E-Gitarre ist die längere Mensur. Während klassische Gitarren meist zwischen 24,75 und 25,5 Zoll liegen, bewegen sich Bariton-Gitarren häufig im Bereich von 27 bis 30 Zoll. Dadurch können deutlich tiefere Stimmungen realisiert werden, ohne dass die Saiten zu schlabberig werden oder das Instrument seine Definition verliert.

Genau hier liegt einer der Hauptgründe für die aktuelle Renaissance. Moderne Musikproduktionen arbeiten heute oft mit tieferen Tunings als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Was früher vielleicht Drop D war, ist heute nicht selten Drop B, Drop A oder sogar noch tiefer. Zwar lassen sich auch normale Gitarren entsprechend herunterstimmen, wirklich optimal funktioniert das aber nicht immer. Die längere Mensur einer Bariton-Gitarre sorgt dagegen für eine höhere Saitenspannung und damit für mehr Präzision, bessere Intonation und ein deutlich strafferes Spielgefühl.

Dabei beschränkt sich das Einsatzgebiet längst nicht mehr auf Metal und harte Rockmusik. Gerade in den vergangenen Jahren haben zahlreiche Stilrichtungen die Bariton-Gitarre für sich entdeckt. Besonders im Shoegaze-Bereich erfreuen sich die Instrumente wachsender Beliebtheit. Die Kombination aus tiefen Stimmungen, großen Hallräumen und atmosphärischen Klangflächen funktioniert einfach hervorragend. Viele moderne Shoegaze- und Post-Rock-Bands setzen deshalb gezielt auf Bariton-Gitarren, um ihrem Sound zusätzliche Tiefe und eine gewisse düstere Grundstimmung zu verleihen.

Shoegaze – und was noch?

Auch im Bereich Ambient und Soundtrack-Musik bieten die Instrumente spannende Möglichkeiten. Einzelne Töne oder Akkorde wirken durch die tiefere Lage oft deutlich größer und cineastischer. Wer gerne mit Delays, Reverbs und Modulationseffekten arbeitet, findet hier schnell eine inspirierende Spielwiese. Nicht selten entsteht bereits durch die tiefere Stimmung ein völlig anderes Songwriting, weil bekannte Griffbilder plötzlich eine neue Wirkung entfalten.

Ed Sheeran ist nicht gerade berühmt für Doom oder Stoner-Rock …

Ein weiterer Bereich, in dem Bariton-Gitarren traditionell stark vertreten sind, ist natürlich Surf-Musik. Bereits in den 1960er-Jahren wurden entsprechende Instrumente eingesetzt, um den typischen tiefen Twang zu erzeugen. Auch heute greifen viele Gitarristen gerne zu einer Bariton, wenn sie ihren Clean-Sounds etwas mehr Fundament verleihen möchten.

Interessant ist außerdem, dass viele Spieler inzwischen gezielt nach Alternativen zur klassischen Siebensaiter suchen. Nicht jeder kommt mit dem zusätzlichen Saitenpaar zurecht oder möchte seine gewohnten Griffbilder verändern. Eine Bariton-Gitarre bietet hier einen eleganten Mittelweg. Man behält die vertraute sechssaitige Struktur, erhält aber trotzdem Zugriff auf deutlich tiefere Tonlagen.

ANZEIGE

Sieben Saiten UND Bariton. Das hämmert!

Inspiration included

Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender psychologischer Faktor: Bariton-Gitarren inspirieren. Jeder kennt das Phänomen, dass man ein neues Instrument in die Hand nimmt und plötzlich ganz andere Ideen entwickelt. Genau das passiert bei Bariton-Gitarren besonders häufig. Viele Riffs entstehen automatisch langsamer, schwerer oder atmosphärischer. Akkorde bekommen eine andere Wirkung und selbst einfache Melodien wirken oft größer als gewohnt.

Natürlich sind Bariton-Gitarren keine Instrumente für jeden Gitarristen. Wer ausschließlich klassischen Blues oder Funk spielt, wird die längere Mensur und die tiefere Stimmung wahrscheinlich eher selten vermissen. Für experimentierfreudige Musiker, Songwriter oder Klangtüftler eröffnet sich dagegen eine faszinierende Welt voller neuer Möglichkeiten.

Auch akustisch kann man hervorragend baritonieren:

Das Beste ist, dass Bariton-Gitarren heute deutlich erschwinglicher geworden sind. Während entsprechende Instrumente früher oft teure Exoten waren, bieten inzwischen zahlreiche Hersteller interessante Modelle zu attraktiven Preisen an. Gerade Marken wie Harley Benton, Squier, PRS oder Gretsch haben dazu beigetragen, dass sich deutlich mehr Gitarristen an das Thema heranwagen.

Gretsch ist mit einem ganz neuen Modell am Start:

Vielleicht ist genau das der Grund, warum Bariton-Gitarren derzeit wieder so gefragt sind. Sie liefern keine komplett neue Idee, aber sie erweitern bekannte musikalische Ideen um eine weitere Dimension. Und manchmal reicht genau das aus, um neue Inspiration zu finden.

Wer also das Gefühl hat, auf seiner normalen Gitarre immer wieder bei denselben Riffs und Sounds zu landen, sollte einer Bariton-Gitarre vielleicht einmal eine Chance geben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dabei etwas völlig anderes herauskommt als ursprünglich geplant. Aber genau das macht doch ihren besonderen Reiz aus, oder?