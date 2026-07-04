Wie vielseitig ist ein Single-Oszillator-Synthesizer?

Die Antwort liegt klar auf der Hand, sind doch Welthits mit diesen Synthesizern produziert worden. Trotzdem: Was macht die Magie dieser Instrumente aus? Waren oder sind sie nur billige Alternativen, die zufällig verwendet wurden, oder sind sie vielmehr mächtige Werkzeuge in der Popmusik? Und das alles, obwohl sie nur einen haben. Einen was? Nur einen einzigen Oszillator pro Stimme. Ist einer genug?

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Roland Juno-60

Der Roland Juno-60 ist einer der beliebtesten analogen polyphonen Synthesizer. Er wurde von 1982 bis 1984 produziert und war der Nachfolger des Juno-6 (gleiches Prinzip, aber nicht speicherbar). Er wurde mindestens 30.000-mal verkauft. Das ist zwar im Vergleich zu einem Yamaha DX7 sehr bescheiden, aber doch dreimal mehr als ein Minimoog, der ja doch bei Bässen und Leads bis heute zum Studiostandard gehört. Künstler wie A-ha, Cyndi Lauper, Eurythmics oder George Michael haben ihn unüberhörbar verwendet. Sicher nicht deswegen, weil sie sich keinen Jupiter-8 leisten konnten, sondern weil er einfach einen super Sound und eine intuitive und einfache Bedienung hat. Juno ist im Übrigen in der römischen Mythologie die Gemahlin von Jupiter.

Der Juno-60 hat einen Oszillator (DCO) mit Sägezahn und Rechteck (inkl. PWM), einem Suboszillator (Rechteck) eine Oktave unter dem DCO, eine modulierbares 24 dB Tiefpassfilter mit Resonanz (VCF), ein Hochpassfilter ohne Resonanz und eine ADSR-Hüllkurve. Last but not least eines der wichtigsten Dinge beim Juno-60: einen 3-stufigen Stereochorus!

Man kann zwar mittels PWM schon schöne Schwebungen erzeugen, doch der Stereochorus macht aus einem Roland Juno-60 gefühlt drei. Man kann auch die beiden Schwingungsformen gleichzeitig anwählen und den Suboszillator stufenlos dazumischen. Diesen Suboszillator besitzen fast alle Synthesizer mit nur einem Oszillator (der Yamaha CS-50 z.B. nicht) und er gleicht sehr viel aus, wenn’s um Druck untenrum geht (Bässe).

Nehmen wir Cindy Laupers „Time after time“. In diesem Song kommt unter anderem ein sehr warmer Padsound vor. Der stammt vom Roland Juno-60. Möglicherweise wurde er auch mit anderen Synthesizern gemischt, jedoch ändert das nichts an der Grundästhetik des Sounds. PWM + Suboszillator, Filter abdunkeln, etwas Resonanz drauf, wenig Hüllkurve und Chorus II. Mehr braucht dieser Sound nicht. Er schwebt und hat trotzdem genug Kraft, um präsent dazustehen.

Es gibt ja auch die Pads, die erst dann auffallen, wenn sie nicht mehr da sind. Dazu gehört dieses Pad eindeutig nicht. Dieses Pad programmiere ich auf meinem Juno-60 eindeutig schneller als auf meinem Prophet-5. Die Magie liegt nicht nur im Zusammenspiel der einzelnen Bauteile bzw. im Klang des Filters, sondern auch durch Hinzufügung des Suboszillators und des Chorus. Man könnte den Sound auch in Oktaven spielen, wenn man den Sub nicht verwenden möchte. Er klingt dann zwar ähnlich, hat aber nicht die Fülle wie mit dem Suboszillator. Das liegt daran, dass die tiefe Rechteckschwingung des Subs einfach mehr Sound macht als eine oktavierte und modulierte Rechteckschwingung.

Nächstes Beispiel, ein fast aktueller Song von Chappell Roan: „Good Luck, Babe!“. Ich weiß zwar nicht, mit welchem Synthesizer dieser Sound zu Beginn gemacht wurde, aber ich kann ihn in 25 Sekunden mit meinem Roland Juno-60 mit nur einem Oszillator sehr authentisch programmieren. Der Sound klingt nach einem sehr soften Synthbrass-Sound. Hier braucht es auch keinen Suboszillator. Sägezahn + PWM + Chorus. That’s it.

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Letztes Beispiel, George Michael: „Last Christmas“. Auch hierzu habe ich mal ein Video für meinen YouTube-Kanal aufgenommen. Hier ist die Verwendung des Roland Juno-60 dokumentiert. Der charakteristische Sound mit den Achtel-Akkorden, der durch den ganzen Song geht, kommt vom Juno-60. Auch er braucht keinen zweiten Oszillator – der Chorus reicht vollkommen.

Und so ließe sich die Liste der Popsongs mit Synthesizer-Sounds sicher sehr lange fortsetzen. Aber wo reichen ein Oszillator und ein guter Chorus nicht? Bei Brass-Sounds, die wirklich direkt und klar klingen sollen, wird es mit einem Chorus schon schwieriger. Ein Sound wie beim Song „Jump“ oder bei Prince „1999“ würde durch den starken Einsatz eines Chorus vielleicht nicht mehr so druckvoll, sondern eher schwammig klingen. Da braucht es das Detuning der Oszillatoren, um Schwebung und Breite zu erzeugen. Das Verstimmen der Oszillatoren gegeneinander klingt auch nicht bei jedem Ton gleich, sondern ändert sich durch das Abdriften der Oszillatoren.

Korg Polysix

Der Korg Polysix wurde von 1981 bis 1983 produziert. Er soll sogar öfter verkauft worden sein als der Juno-60, jedoch gibt es fast keine Aufnahmen, die ihm direkt zuzuordnen sind. Man sieht ihn auch nicht so oft auf alten Fotos in Studios. Er besitzt etwas weniger Ausstattung als der Juno-60. Er hat einen sehr stimmstabilen VCO mit Sägezahn, Rechteck und PWM (mit eigenem LFO). Die Schwingungsformen sind allerdings nicht gleichzeitig anwählbar. Auch er hat einen Suboszillator, der eine oder zwei Oktaven unter dem VCO liegen kann, allerdings nicht stufenlos regelbar ist. Ein 24 dB Tiefpassfilter auf Basis des legendären SSM2044 Chips sorgt für einen warmen Sound. Hüllkurve gibt es auch nur eine.

Im Gegensatz zum Juno-60 ist der Polysix trotz Chorus oder Ensemble-Effekt Mono. Hier scheiden sich die Geister. Die einen schwören auf Mono und finden, den Sound so besser im Mix platzieren zu können. Die anderen finden Mono einfach vom Sound her zu schwach. Stereo kann man im Übrigen jeden Sound klingen lassen – einfach einen Stereo-Hall drauf und damit hat sich die Sache.

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Zum Korg Polysix habe ich ein langes Video für meinen YouTube-Kanal gemacht. Erst durch dieses Video ist meine Begeisterung für diesen unscheinbaren Synthesizer entflammt. Der Grundsound des Filters und des VCO erzeugt einfach eine eigene Magie. Der Juno-60 ist das Arbeitstier und so gut wie überall einsetzbar, der Polysix ist der Intellektuelle, den man erst aus der Reserve locken muss.

Aber auch er zeigt, dass bei Pads, Strings oder Brass-ähnlichen Sounds ein Oszillator + Ensemble-Effekt ausreichend ist. Hört euch doch auch die beiden angehängten Links zum Polysix an. Unglaublich, was aus dem Synthesizer herauskommt.

Roland Alpha Juno

Den Alpha Juno gibt es als Juno-1 (49 Tasten, keine Velocity und kein Aftertouch), Juno-2 (61 Tasten, Velocity und Aftertouch) und als MKS-50 (1 HE Soundmodul). Eine Version mit eingebauten Lautsprechern soll es auch gegeben haben, gesehen habe ich diese allerdings nie. Produziert wurde er von 1985 bis 1987. Er war im Übrigen der erste Synthesizer, den ich besessen habe.

Von der Ausstattung her geht es sogar etwas weiter als der Juno-60. Er hat fünf verschiedene Sägezähne und Modulation der Schwingungsform für Sägezahn, zwei Rechteckschwingungen + PWM und fünf! verschiedene Schwingungsformen für den Suboszillator. Der Chorus ist stufenlos regelbar. Die Hüllkurve gibt’s für VCF,VCA und DCO gemeinsam und sie hat eine Stufe mehr als beim Juno-60.

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Trotzdem kostet ein gebrauchter Juno-2 ca. 500 Euro und ein Juno-60 ist unter 2000,- Euro fast nicht zu bekommen. Die fehlende Bedienoberfläche könnte man ja beim Alpha mit einem Controller ersetzen und man hätte dann Zugriff auf alle Parameter. Also woran liegt das? Vielleicht doch an einem gewissen Überangebot an Funktionen? Der Grundsound kann es ja eigentlich nicht sein, sie klingen nämlich ziemlich ähnlich. Oder vielleicht doch?

Ich finde z. B. einfach den Sound des Chorus vom Juno-60 besser als den des Alpha. Insgesamt klingt der Alpha für mich etwas steriler als der Juno-60. Das kann aber auch Einbildung sein und bei einer Messung würden keine wirklichen Unterschiede herauskommen. Wer weiß.

Platzhirsch

Trotzdem, der Roland Juno-60 bleibt der Platzhirsch unter den polyphonen Single-Oszillator-Synthesizern. Auch wenn es einen digitalen Nachfolger von Roland gibt, lässt der Preis des analogen Juno-60 keinen Cent nach.

Bekomme ich einen Auftrag, um ein paar Tracks auf eine Pop-Produktion zu spielen (was in Zeiten von Suno eh schon selten vorkommt), dann erledige ich das zu 80 % mit meinem Roland Juno-60. Weniger ist eben oft mehr und ein guter Sound in der Popmusik muss nicht verspielt und diffizil sein.

Reicht einer?

Kommen wir doch zum Schluss kurz auf die Einleitung zurück und beziehen die Frage auf die Anzahl der Synthesizer. George Michael hat für „Last Christmas“ anscheinend ein Synthesizer gereicht. Aber ich kann die Frage trotzdem klar und einfach beantworten: Nein!