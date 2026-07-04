Wie vielseitig ist ein Single-Oszillator-Synthesizer?
Die Antwort liegt klar auf der Hand, sind doch Welthits mit diesen Synthesizern produziert worden. Trotzdem: Was macht die Magie dieser Instrumente aus? Waren oder sind sie nur billige Alternativen, die zufällig verwendet wurden, oder sind sie vielmehr mächtige Werkzeuge in der Popmusik? Und das alles, obwohl sie nur einen haben. Einen was? Nur einen einzigen Oszillator pro Stimme. Ist einer genug?
Inhaltsverzeichnis
Roland Juno-60
Der Roland Juno-60 ist einer der beliebtesten analogen polyphonen Synthesizer. Er wurde von 1982 bis 1984 produziert und war der Nachfolger des Juno-6 (gleiches Prinzip, aber nicht speicherbar). Er wurde mindestens 30.000-mal verkauft. Das ist zwar im Vergleich zu einem Yamaha DX7 sehr bescheiden, aber doch dreimal mehr als ein Minimoog, der ja doch bei Bässen und Leads bis heute zum Studiostandard gehört. Künstler wie A-ha, Cyndi Lauper, Eurythmics oder George Michael haben ihn unüberhörbar verwendet. Sicher nicht deswegen, weil sie sich keinen Jupiter-8 leisten konnten, sondern weil er einfach einen super Sound und eine intuitive und einfache Bedienung hat. Juno ist im Übrigen in der römischen Mythologie die Gemahlin von Jupiter.
Der Juno-60 hat einen Oszillator (DCO) mit Sägezahn und Rechteck (inkl. PWM), einem Suboszillator (Rechteck) eine Oktave unter dem DCO, eine modulierbares 24 dB Tiefpassfilter mit Resonanz (VCF), ein Hochpassfilter ohne Resonanz und eine ADSR-Hüllkurve. Last but not least eines der wichtigsten Dinge beim Juno-60: einen 3-stufigen Stereochorus!
Man kann zwar mittels PWM schon schöne Schwebungen erzeugen, doch der Stereochorus macht aus einem Roland Juno-60 gefühlt drei. Man kann auch die beiden Schwingungsformen gleichzeitig anwählen und den Suboszillator stufenlos dazumischen. Diesen Suboszillator besitzen fast alle Synthesizer mit nur einem Oszillator (der Yamaha CS-50 z.B. nicht) und er gleicht sehr viel aus, wenn’s um Druck untenrum geht (Bässe).
Nehmen wir Cindy Laupers „Time after time“. In diesem Song kommt unter anderem ein sehr warmer Padsound vor. Der stammt vom Roland Juno-60. Möglicherweise wurde er auch mit anderen Synthesizern gemischt, jedoch ändert das nichts an der Grundästhetik des Sounds. PWM + Suboszillator, Filter abdunkeln, etwas Resonanz drauf, wenig Hüllkurve und Chorus II. Mehr braucht dieser Sound nicht. Er schwebt und hat trotzdem genug Kraft, um präsent dazustehen.
Es gibt ja auch die Pads, die erst dann auffallen, wenn sie nicht mehr da sind. Dazu gehört dieses Pad eindeutig nicht. Dieses Pad programmiere ich auf meinem Juno-60 eindeutig schneller als auf meinem Prophet-5. Die Magie liegt nicht nur im Zusammenspiel der einzelnen Bauteile bzw. im Klang des Filters, sondern auch durch Hinzufügung des Suboszillators und des Chorus. Man könnte den Sound auch in Oktaven spielen, wenn man den Sub nicht verwenden möchte. Er klingt dann zwar ähnlich, hat aber nicht die Fülle wie mit dem Suboszillator. Das liegt daran, dass die tiefe Rechteckschwingung des Subs einfach mehr Sound macht als eine oktavierte und modulierte Rechteckschwingung.
Nächstes Beispiel, ein fast aktueller Song von Chappell Roan: „Good Luck, Babe!“. Ich weiß zwar nicht, mit welchem Synthesizer dieser Sound zu Beginn gemacht wurde, aber ich kann ihn in 25 Sekunden mit meinem Roland Juno-60 mit nur einem Oszillator sehr authentisch programmieren. Der Sound klingt nach einem sehr soften Synthbrass-Sound. Hier braucht es auch keinen Suboszillator. Sägezahn + PWM + Chorus. That’s it.
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Letztes Beispiel, George Michael: „Last Christmas“. Auch hierzu habe ich mal ein Video für meinen YouTube-Kanal aufgenommen. Hier ist die Verwendung des Roland Juno-60 dokumentiert. Der charakteristische Sound mit den Achtel-Akkorden, der durch den ganzen Song geht, kommt vom Juno-60. Auch er braucht keinen zweiten Oszillator – der Chorus reicht vollkommen.
Und so ließe sich die Liste der Popsongs mit Synthesizer-Sounds sicher sehr lange fortsetzen. Aber wo reichen ein Oszillator und ein guter Chorus nicht? Bei Brass-Sounds, die wirklich direkt und klar klingen sollen, wird es mit einem Chorus schon schwieriger. Ein Sound wie beim Song „Jump“ oder bei Prince „1999“ würde durch den starken Einsatz eines Chorus vielleicht nicht mehr so druckvoll, sondern eher schwammig klingen. Da braucht es das Detuning der Oszillatoren, um Schwebung und Breite zu erzeugen. Das Verstimmen der Oszillatoren gegeneinander klingt auch nicht bei jedem Ton gleich, sondern ändert sich durch das Abdriften der Oszillatoren.
Korg Polysix
Der Korg Polysix wurde von 1981 bis 1983 produziert. Er soll sogar öfter verkauft worden sein als der Juno-60, jedoch gibt es fast keine Aufnahmen, die ihm direkt zuzuordnen sind. Man sieht ihn auch nicht so oft auf alten Fotos in Studios. Er besitzt etwas weniger Ausstattung als der Juno-60. Er hat einen sehr stimmstabilen VCO mit Sägezahn, Rechteck und PWM (mit eigenem LFO). Die Schwingungsformen sind allerdings nicht gleichzeitig anwählbar. Auch er hat einen Suboszillator, der eine oder zwei Oktaven unter dem VCO liegen kann, allerdings nicht stufenlos regelbar ist. Ein 24 dB Tiefpassfilter auf Basis des legendären SSM2044 Chips sorgt für einen warmen Sound. Hüllkurve gibt es auch nur eine.
Im Gegensatz zum Juno-60 ist der Polysix trotz Chorus oder Ensemble-Effekt Mono. Hier scheiden sich die Geister. Die einen schwören auf Mono und finden, den Sound so besser im Mix platzieren zu können. Die anderen finden Mono einfach vom Sound her zu schwach. Stereo kann man im Übrigen jeden Sound klingen lassen – einfach einen Stereo-Hall drauf und damit hat sich die Sache.
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Zum Korg Polysix habe ich ein langes Video für meinen YouTube-Kanal gemacht. Erst durch dieses Video ist meine Begeisterung für diesen unscheinbaren Synthesizer entflammt. Der Grundsound des Filters und des VCO erzeugt einfach eine eigene Magie. Der Juno-60 ist das Arbeitstier und so gut wie überall einsetzbar, der Polysix ist der Intellektuelle, den man erst aus der Reserve locken muss.
Aber auch er zeigt, dass bei Pads, Strings oder Brass-ähnlichen Sounds ein Oszillator + Ensemble-Effekt ausreichend ist. Hört euch doch auch die beiden angehängten Links zum Polysix an. Unglaublich, was aus dem Synthesizer herauskommt.
Roland Alpha Juno
Den Alpha Juno gibt es als Juno-1 (49 Tasten, keine Velocity und kein Aftertouch), Juno-2 (61 Tasten, Velocity und Aftertouch) und als MKS-50 (1 HE Soundmodul). Eine Version mit eingebauten Lautsprechern soll es auch gegeben haben, gesehen habe ich diese allerdings nie. Produziert wurde er von 1985 bis 1987. Er war im Übrigen der erste Synthesizer, den ich besessen habe.
Von der Ausstattung her geht es sogar etwas weiter als der Juno-60. Er hat fünf verschiedene Sägezähne und Modulation der Schwingungsform für Sägezahn, zwei Rechteckschwingungen + PWM und fünf! verschiedene Schwingungsformen für den Suboszillator. Der Chorus ist stufenlos regelbar. Die Hüllkurve gibt’s für VCF,VCA und DCO gemeinsam und sie hat eine Stufe mehr als beim Juno-60.
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Trotzdem kostet ein gebrauchter Juno-2 ca. 500 Euro und ein Juno-60 ist unter 2000,- Euro fast nicht zu bekommen. Die fehlende Bedienoberfläche könnte man ja beim Alpha mit einem Controller ersetzen und man hätte dann Zugriff auf alle Parameter. Also woran liegt das? Vielleicht doch an einem gewissen Überangebot an Funktionen? Der Grundsound kann es ja eigentlich nicht sein, sie klingen nämlich ziemlich ähnlich. Oder vielleicht doch?
Ich finde z. B. einfach den Sound des Chorus vom Juno-60 besser als den des Alpha. Insgesamt klingt der Alpha für mich etwas steriler als der Juno-60. Das kann aber auch Einbildung sein und bei einer Messung würden keine wirklichen Unterschiede herauskommen. Wer weiß.
Platzhirsch
Trotzdem, der Roland Juno-60 bleibt der Platzhirsch unter den polyphonen Single-Oszillator-Synthesizern. Auch wenn es einen digitalen Nachfolger von Roland gibt, lässt der Preis des analogen Juno-60 keinen Cent nach.
Bekomme ich einen Auftrag, um ein paar Tracks auf eine Pop-Produktion zu spielen (was in Zeiten von Suno eh schon selten vorkommt), dann erledige ich das zu 80 % mit meinem Roland Juno-60. Weniger ist eben oft mehr und ein guter Sound in der Popmusik muss nicht verspielt und diffizil sein.
Reicht einer?
Kommen wir doch zum Schluss kurz auf die Einleitung zurück und beziehen die Frage auf die Anzahl der Synthesizer. George Michael hat für „Last Christmas“ anscheinend ein Synthesizer gereicht. Aber ich kann die Frage trotzdem klar und einfach beantworten: Nein!
Ein Oszillator kann, wie bei den hier genannten Synths, schon eine ganze Menge hinlegen.
Gibt (für mich) als Lead-Sound nix Schöneres als eine schnöde Squarewave, bei der ich ordentlich am Filter herummoduliere! Okay, ausser vielleicht „Sync Sweep“ vom JX-3P…
Man muss halt herausfinden, was das entsprechende Instrument kann, und dann eben (je nach Bedarf) aufstocken…
Ich habe hier auch Instrumente, bei denen ich mit einer Taste ganze Klangwelten abrufen kann.
Da geht mir immer wieder das Herz auf. Aber ich nutze sie eigentlich nicht, wenn es ernst wird, da bin ich wirklich viel dichter an einfachen, definierten Sounds.
Und was die Anzahl der Synthesizer angeht: Nein, einer ist nicht genug. Völlig unmöglich!
Es sei denn, Du hast zuhause auch nur eine Socke, einen Kaffeebecher und eine Steckdose in Deiner Ein-Zimmer-Wohnung. Das ist überhaupt nicht darstellbar.
Und ausserdem sind selbst monophone 1-Osc-Synths immer noch besser als Blumenvasen, Katzenbilder oder selbstgebastelte Dekorationsobjekte…
@Codeman1965 super Artikel wieder!
genau, der jx3p ist genial!
für Fette reesebässe zb.
hab übrigens noch einen 106 und einen kürzlich Servicierten Alpha Juno 2 (den hab ich vor Ewigkeiten um 180(!)€ bekommen, dafür Gehäuse etwas beschädigt. ein verkäufer auf eBay bietet OLED Displays für den Alpha Juno an.
und heißer Tipp, bei Amazon zufällig einen Adapter von diesem seltenen 2 Poligen nervstecker auf 2 Poligen „Rasiererstecker“
der Alpha Juno 2 ist deutlich erweitert gegenüber dem 106 und jx3p.
Meine Theorie zum starken Preisunterschied: schaut euch Mal die Liste der bekannten User auf Vintage synth Explorer an! außerdem gab ja früher keine 3rd Party Controller!
für den Alpha Juno 2 hab ich den Stereoping der dir ist fein und ich könnte ihn umstellen auf einen anderen synth zb. Pulse 1 (hab da auch gleich ein Magnetoverlay gekauft.
beim jx3p hab ich den dtronics V2.
ist gut, aber beim aktuellen v3 sind nur noch Stummel potiachsen a La volca… echt enttäuschend .
leider hat stereoping keinen für den jx3p.
2000€ würde ich nie für den 106 ausgeben!
bei uns wird er schon dafür gehandelt.
@Numitron Ich fand die Programmierung am JX-3P gar nicht so wild, das hatte man schnell verinnerlicht. Nur mit dem „Live-Schrauben“ während des Spielens war halt nix…
Und für Deinen 106 bekommst Du meinen ungeteilten Neid…! 🙂
@Codeman1965 ja 106er ist in guter verfasung leider teuer🙁
@Codeman1965 danke !
hab 15 Jahre davon geträumt und dann vor mehr als 10 Jahren Glück gehabt. jetzt werden die um mehr als das doppelte verkauft.
würde aber den jx3p mit Controller mehr empfehlen! oder Alpha Juno 2 mit Controller! 😀
Zum Roland Alpha Juno2: „Die Hüllkurve gibt’s für VCF und VCA extra und sie hat eine Stufe mehr als beim Juno-60.“ Also mein 2er hat nur eine Hüllkurve, die zweite gibt es wohl nur, wenn man einen Mod installiert hat. Die Stufe extra ist korrekt, aber die Hüllkurve kann alternativ nur invertiert werden…
@DJ Melosine beim Alpha Juno gibt’s die Level regler!
glaub das ist gemeint!
ist erweitert, nicht nur adsr.
@DJ Melosine Hallo. Vielen Dank, da hab ich was falsches getippt. Es gibt nur eine Hüllkurve die auf VCF, VCA und DCA wirken kann. Ich habs sofort ausgebessert. Danke nochmal
Ich hatte auch den Roland Juno6/60 und Korg Polysix im Verkaufsprogramm. Die Großteil meiner Kunden entschied sich jedoch für den Sequential Prophet-5, Oberheim OB-X, OB-Xa, OB-8, Matrix-12, Xpander, PPG Wave 2.2/Wave 2.3 auch mit Waveterm, Rhodes Chroma und Roland Jupiter-8, hier in Kombination mit LinnDrum.
@Dirk Matten Mit nur einem Oszillator ist die Zahl der möglichen Sounds halt eingeschränkt(er) und es klingt ohne Chorus nicht so fett. Wenn man dann im Laden testet, siegt das solistisch gespielt eindrucksvollere Instrument. Im Band-Kontext sieht das anders aus – oder im Arrangement bei Recordings. Da kannst du problemlos ohne EQ 10-12 Spuren aufnehmen. Mach das mal mit Synths, die solo gespielt super fett klingen, da hat man nur noch Mulm. Das beste Filter an den Roland-Kisten ist deshalb auch das Highpass-Filter. Die ganzen Popsongs der 80er mit ihren gestackten Sequencer Sounds und Glöckchen etc. kommen alle aus diesen Kisten, weil die dem Bass und den Drums und gelegentlich genutzten Gitarren (es gab sie noch) nicht in die Quere kommen. Auch für den Gesang bleibt genug Luft.
@Markus Galla Es geht nicht um fetten Sound, der kann dem Song oft nicht dienlich sein.
Aber mit zwei Oszillatoren lassen sich einfach interessante Klänge erstellen, die beispielsweise bei erfolgreichen Songs diese klanglich prägten.
So mal auf die Schnelle Oszillator-Sync bei:
Kraftwerk – Neonlicht: https://www.youtube.com/watch?v=fqsMCEgHMrE
Howard Jones – What is love: https://www.youtube.com/watch?v=fqsMCEgHMrE
Geht mal die Werkssounds beim originalen Sequential-5 durch, gibt es noch viel mehr zu entdecken. Mit einen 2-Oszillatoren-Synthesizer ist die Klangvielfalt einfach viel größer, man kann den ersten Oszillator auch abschalten, wenn man’s schlichter haben möchte.
@Dirk Matten Schrieb ich ja oben, dass sich mit zwei Oszillatoren mehr Klangvielfalt ergibt. Das und die Tatsache, dass die Synths dann auch fetter klingen, beeindruckt halt im Laden mehr als der eine Oszillator, Chorus hin oder her.
@Markus Galla so ist es. im arrangement ist oft weniger mehr, weil das frequenzspektrum halt begrenzt und damit nicht für jede schwebung platz ist. trotzdem, ich hatte in den 80ern erst einen polysix, den habe ich immer als kompromiss empfunden. dann kam ein poly 61 dazu, der hatte immerhin schon zwei oszis, aber halt keine potis mehr. und glücklich wurde ich dann mit einem gebrauchten OB-Xa – da kommt beim schrauben halt einfach mehr zurück. mein microbrute hat mich heute aber gelehrt, dass auch ein einzelner oszi spaß machen kann.
@mdesign Die Stimmenarchitektur der originalen Prophet-5 ist für mich Maßstab einen analogen, mehrstimmigen Synthesizers. Die jahrelange tägliche Beschäftigung damit und den anderen Instrumenten aus der Zeit hat mich das gelehrt.
@Dirk Matten *eines* – zum Teufel auch mit dem Multitasking
@mdesign Microbrute finde ich auch arg unterschätzt!
ist aber eher fürs grobe (wie der Name sagt..) mein Bruder hat den poly 61 sogar mit Midi.
macht auch Spaß. 😃
angeblich Bei „Ghostbusters“ verwendet 🤔😎👽
@Markus Galla der Chorus ist irgendwie wie ein cheat Code oder Photoshop 😃
klingt gut und sofort nach 80s.
wenn man ihn ausschaltet, dann Recht dünn.
aber für manche Sounds natürlich besser.
@Dirk Matten wohl eher gutbetuchte Kunden 😃 wie Ralf hütter
😀 war Giorgio moroder eigentlich bei euch?
@Numitron Nein, meistens waren es Normalverdiener, die aber auf vieles andere im Leben verzichteten, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen. Von den wenigen prominenten Kunden konnte man auch keinen Laden mit dem Angebot unterhalten. Moroder gehörte nicht zu meiner Kundschaft.
@Dirk Matten OK!
ja, die Synths waren Recht teuer im Vergleich zu heute.
wir haben es gut!😃
@Numitron Nein, nicht ausschließlich gut betuchte Kunden. 😉 Ich habe dort meinen ersten polyphonen Synth erstanden (Oberheim OB-SX). Ich habe einfach länger gewartet und mir vieles verkniffen. Als ich endlich mit der Ausbildung fertig war und meinen ersten Lohn verdient hatte, konnte ich dann die „Einoszillatorsynthphase“ einfach überspringen.
@MadMac ausgezeichnet smithers!
ja, besser mindestens 2! 😜
Oberheim nice!🎉🤘
sehr schöner test article! thx:)
ich meine so auch sehr schöne instrumente das sind.🙂
service: polysix leider accu acid bombe..aber ich denke leicht in pflege sonst.
Juno 106 – 60 – 6 habe ich und klingen immer gut und easy zu bedienen.service okay 106 defect sind oft die voicechips giebt es aber hilfe gibt.
Polysix: was meinst du mit intellektueller ist??
jx8p kann mehr als wie pads wolldecke 2x – jx3p okay stacheldrahtsound die beiden
zusammen sind ein starkes team.
Akai ax series: klingt auch schön🙂
alpha juno 1 + 2: klingen absolute nicht wie juno aber auch hier ich möchte gern sagen. können
jede menge mehr. alpha 1: sehr compact 2:memorycard M16c Tastatur beide
sehr blöd fast immer ausgeleiert.
Mit den Teilen sind Welthits aufgenommen worden, weil es damals kaum etwas anderes gab – zumindest nicht im erschwinglichen Preisrahmen – und Layering und Effekte während bzw. nach der Aufnahme hinzugefügt wurden. Die allzu gerne hineinphilosophierte Magie gab es nicht, sondern einfach nur den allgegenwärtigen Mangel and Möglichkeiten.
Ebenso verhält es sich mit analogen Mehrspuraufnahmen. Die waren nicht besonders toll, sondern schlicht die einzige Möglichkeit. Ich fand den Klang schon immer grauenhaft und habe deshalb schon lange mit einem Durchschnitts-PC Mehrspuraufnahmen gemacht, als Alle noch sagten, auch die leistungsfähigsten PCs seien viel zu langsam dafür.
@Mac Abre Ich glaub auch, dass George Michael nach Careless Whisper und Wake me up before you gogo so knapp bei Kasse war, dass sich gerade noch ein Juno 60 ausgegangen ist. Sogar den wird er nur geborgt haben. Und weil er so ein wilder Hund war, hätten sie ihm den Jupiter 8 sowieso nicht gegeben.
Auch im Record Plant Studio in New York haben sie bei der Aufnahme von Time after time auf der Straße sammeln gehen müssen, um das Geld für einen Juno 60 aufzutreiben. Ein Jupiter 8 wäre da nie im Leben drinnen gewesen. War schon echt arg damals. Wir haben ja nix gehabt.
Das sieht man mal wieder wie blöd ich bin wusste ich tatsächlich nicht dass diese Synthesizer nur ein Oszi haben. Viele von uns gehen automatisch davon aus, dass ein legendärer Synthesizer mindestens zwei oder drei Oszillatoren haben muss. Wenn man dann feststellt, dass ein Juno-60, Juno-106 oder Polysix im Grunde nur einen Hauptoszillator pro Stimme besitzen, ist das zunächst überraschend. Aber Charakterstärke und Musikalität hat halt nichts mit maximaler technischer Ausstattung zu tun. Hoffe ich mal dass Behringer bald auch den Polysix rausbringt, der jn80 ist ja schon mal wieder ein Knaller. Aber mein Deepmind 12 reicht mir aus, auch wenn er eigentlich viel zu viel kann.
Für Klanggestaltung sind mehrere Oszillatoren, LFOs und Hüllkurven, etc., von Vorteil.
Wenn es um einen prägnanten Sound geht, ist ein Oszillator + Sub oft ausreichend.
Einen Polysix habe ich seit etlichen Jahren und habe nach wie vor Spaß daran.