Wavea Flite, Sampler/Synthesizer Workstation Plug-in

Interessant das die eine Play-Version kostenlos anbieten und die Create-Version für 99 USD. Ob sich das wirklich rechnet? Würde das Native Instruments so machen, wären sie hart formuliert „weg vom Fenster!“ Natürlich gut für den Endverbraucher. Kommen wir zum wesentlichen: Klang! Der klingt relativ smooth was gerade leider ein Trend ist, aber klingt wirklich nicht schlecht! Von Synthchoir bis Classic-Lead scheint alles machbar zu sein. Bedingung ist auch machbar. So muss das sein!