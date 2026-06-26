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Waved Studio, kostenloser Wavetable-Editor

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Browser-basiertes Sounddesign-Tool

26. Juni 2026

Waved Studio Wavetable Editor am

Waved Studio ist ein kostenloser Wavetable-Editor, den man direkt im Browser nutzen kann. Es sind weder ein Plug-in-Host noch eine DAW erforderlich, um neue Wavetables für seine Synthesizer zu erzeugen.

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Waved Studio – Wavetables aus dem Netz

Der Editor besitzt eine Reihe von Tools, mit dem sich Waves formen und zu Tables zusammensetzen lassen. Ein Wavetable kann aus bis zu 64 Frames bestehen, wobei sich jeder einzelne Frame im grafischen Editorfeld bearbeiten lässt. Verschiedene Funktionen wie Sculpt, Modulate, Spectral und Texture, die jeweils mehrere Optionen haben, helfen bei der Editierung. Die Ergebnisse lassen sich in 2D oder 3D darstellen.
Darüber hinaus können auch Audio- und Bilddateien importiert werden, um daraus Wavetables zu gewinnen.

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Die erzeugten Wavetables lassen sich exportieren und können dann in Synthesizern wie Serum, Vital, Ableton Wavetable, Phase Plant und andere Plug-ins bzw. Hardware-Synthesizer, die die entsprechenden Dateien verarbeiten könne, als Oszillatorsignale genutzt werden. Ebenso lassen sich „One Shots“ als Single Cycle Waves exportieren, um sie als digitale Oszillatorsignale in entsprechenden Synthesizer verwendet zu werden.

Waved Studio befindet sich derzeit noch in einer frühen Public-Beta-Version. Der Entwickler Harry Speight sucht ausdrücklich Feedback von Anwendern und Sounddesignern, um den Editor noch weiter zu verbessern.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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