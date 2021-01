Wavefonix Poly-8 VCO & Poly-8 Eurorack-Modulserie

8-facher CEM3340 Oszillator

Wavefonix kündigt das achtstimmige Modul Poly-8 VCO an und stellt schon weitere Module der Poly-8 Serie vor.

Das Thema Polyphonie wird im Modularsektor immer wieder mal aufgegriffen, wie zum Beispiel bei den vierfachen Poly-Modulen von Doepfer. Wavefonix visiert gleich die doppelte Stimmenanzahl an.

Der Poly-8 VCO arbeitet mit acht Chips des Typs CEM3340 (Rev. G), der in vielen alten und auch neueren Analogsynthesizern zum Einsatz kommt. Er erzeugt Saw, Pulse (PWM) und Triangle, die jeweils eigene Ausgänge besitzen und verfügt über Eingänge für Sync und FM, wobei letzterer sich zwischen linear und exponentiell umstellen lässt.

Das gezeigte Modul ist noch ein Prototyp, der derzeit getestet wird. Trotzdem will man schon „in wenigen Wochen“ Bestellungen annehmen.

Jede Stimme kann separat angesteuert werden. Ob es auch eine polyphone Ansteuerung über einen Platinenbus gibt, ist noch nicht bekannt, aber wäre wünschenswert. Über einen extra VCO Controller/Expander lassen sich zwei Poly-8 VCO-Module koppelt, so dass zwei VCOs pro Stimme zur Verfügung stehen.

Wavefonix will ein ganzes System von Poly-8-Modulen anbieten, wobei noch nicht sehr viele Informationen dazu bekannt sind. Immerhin sind schon mehrere Panelentwürfe auf Modulargrid zu sehen. Es gibt ein MIDI-to-CV-Modul, das auch Velocity pro Stimme sowie globales Pitchbend, Aftertouch und Expression umsetzt und auch ein Clock-Signal ausgibt. Mit VCEG kann eine gemeinsam Hüllkurve für die acht Stimmen ausgegeben werden, wobei die vier Phasen spannungssteuerbar sind. Außerdem gibt es ein achtfaches Glide.

Man muss abwarten, welche Module noch kommen werden, schließlich braucht man noch ein paar Komponenten, allen voran ein Poly-8 VCF, sofern man nicht paraphon arbeiten möchte. Ein Quad-VCA auf Basis des CEM-Klonchips AS3360 ist bereits erhältlich.

Spezifikationen, Preise und genauer Verfügbarkeit zum Wavefonix Poly-8 VCO und den anderen Poly-8-Modulen sollen in Kürze bekanntgegeben werden.