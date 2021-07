Wavefonix W314: Komplettes Modularsystem für Einsteiger

Der Einstieg in die Modular-Welt ist nicht immer einfach. Das hat sich wohl auch Wavefonix gedacht und mit dem W314 nun ein komplettes System zusammengestellt, das sowohl preislich als auch hinsichtlich der Funktionen auf Einsteiger ausgerichtet ist. Alternativ erhält man mit diesem System eine gute kompakte Möglichkeit ein bestehendes System zu erweitern.

Das Wavefonix W314 System besteht aus insgesamt 11 Modulen und umfasst alles, was das Modular-Herz begehrt (wir haben die einzelnen Produktseite von Wavefonix direkt verlinkt):

Das Paket aus elf Modulen sieht auf den ersten Blick interessant aus. Schön ist, dass alle Module bereits fertig verbaut in einem 3U und 104 HP messenden Holzrack daherkommen und auch gleich die Stromversorgung und 24 Patch-Kabel mitgeliefert werden. Auffällig ist nur, dass kein Sequencer dabei ist. Das trübt langfristig vermutlich etwas die Freude bzw. erfordert den zusätzlichen Kauf eines entsprechenden Moduls.

Die Original-Nachricht zum Wavefonix W314:

„We’re pleased to announce the release of our first complete modular system.

The W314 Modular Synthesizer is perfect for the beginner, looking to delve into the realm of modular synthesis, or equally the music producer looking for a compact system for the road, or to add another voice to their existing modular system.

The system is housed in a 3U, 104HP skiff, finished in premium quality wood. Also included is a premium integrated PSU from Konstant Lab.

A versatile range of modules are included for a wide sound palette.“