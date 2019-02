Wavefront Audio kündigt Sixteen Channel Spectral Vocoder an

Die neue Sparte von Club of the Knobs

Ist heute Vocoder-Tag? Nach der Ankündigung des GRP V22 haben wir schon die nächste News: Club of the Knobs stellt zusammen mit zwei neuen Geräten auch gleich eine neue Marke an. Der Wavefront Audio Sixteen Channel Spectral Vocoder und das Zusatzgerät Spectreal Channel Manager werden die ersten Produkte sein.

Auf detaillierte Informationen warten wir zwar noch, doch es sind schon einige Spezifikationen bekannt. Der Sixteen Channel Spectral Vocoder ist natürlich voll analog. Alle 16 Bänder besitzen sogar ein kleine Pegelanzeige. Er verfügt über eine Voiced/Unvoiced-Erkennung mit Noise-Generator, wobei sich auch ein externes Unvoiced-Signal einspeisen lässt.

Der rauscharme Mic-Eingang besitzt eine Verstärkung von 60 dB. Außerdem erkennt der Eingang automatisch symmetrische und unsymmetrische Signale. Mit einem 2-Band-EQ kann das Program-Signal angepasst werden. Die 16 Analyse/Synthese-Bänder können frei untereinander verpatcht werden.

Als Erweiterung gibt es den Spectral Channel Manager. Mit diesem optionalen Gerät lässt sich die Zuweisung der Bänder ändern, ohne dass Kabel umgepatcht werden müssen. Mit einem Shift-Drehschalter können die Analyse- und Synthese-Bänder gegeneinander verschoben oder sogar in der Zuordnung komplett invertiert werden. Außerdem ist eine MIDI-Steuerung der Bänderzuweisung möglich. Für Vibrato-Effekte der einzelnen Bänder ist ein extra LFO vorhanden.

Weitere Spezifikationen zum Wavefront Audio Sixteen Channel Spectral Vocoder und Spectreal Channel Manager werden wir sicherlich in Kürze erhalten und dann an dieser Stelle nachreichen.