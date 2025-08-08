Intelligente Software für bessere Drum-Beats

Egal ob bei Studio-Produktionen oder bei Live-Aufnahmen, wer den Sound des Schlagzeugs anpassen bzw. einzelne Bestandteile durch Samples ersetzen oder mit diesen anreichern möchte, sieht sich oft einer größeren Editier-Arbeit entgegen. Die Software Waves InTrigger soll diese Arbeit nun deutlich einfacher gestalten und vor allem auch kleinste Nuancen in Spiel des Schlagzeugers erkennen können.

Waves InTrigger

Gerade Ghost Notes, also die kleinen Bestandteile eines Schlagzeug-Beats, die den Groove erst so richtig zum Leben erwecken, sind für bisherige Software-Lösungen oftmals sehr schwierig zu erkennen und entsprechend schwierig gestaltet es sich auch, diese bei einer Editierung zu ersetzen bzw. zu bearbeiten.

Waves InTrigger soll dies nun mit nahezu einem Klick ermöglichen. Dabei analysiert die Software zunächst das vorliegende Drum-Pattern, achtet dabei laut Hersteller auch auf die unterschiedlichen Pegel und unterscheidet zwischen klaren Anschlägen von Kick, Snare, HiHat etc. und Bleed-Anteilen. Unerwünschte Nebengeräusche soll die Software ebenfalls ausblenden können.

Ist das Pattern bzw. die Aufnahme analysiert, lassen sich im Sample-Browser von Waves InTrigger die passenden Sounds auswählen, auf Wunsch mehrere Samples layern und die Original-Sounds ersetzen.

Dabei bietet Waves InTrigger sogar eine Humanize-Funktion, d. h. wie bei einem echten Schlagzeuger können Sounds durch leichte Timing- und Pegelschwankungen variiert und damit authentischer klingen.

Interessant ist, dass Waves seine Software auch für den Live-Einsatz bewirbt. InTrigger Live ermöglicht das Austauschen bzw. Layern von Sounds in Echzeit, laut Waves mit entsprechend niedriger Latenz und ohne zusätzliche Hardware.

Waves InTrigger ist ab sofort zum Einführungspreis von 47,- Euro erhältlich. Später wird die Software 89,- Euro kosten. Eingesetzt werden kann die Software unter macOS und Windows als VST2/VST3, AU und AAX Native-Plug-in.

Bis zum 13. August 2025 bekommt man bei Kauf der Software zusätzlich die Drum-Sample-Library „The Revival“ von Yurt Rock dazu. Diese umfasst über 10.000 Kick- und Snare-Samples.