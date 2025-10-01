Comeback der Lautstärke-Maschine
Wer schon länger Musik macht, und vor allem produziert, wird in seinem Leben bereits Kontakt mit einem der Vorgänger des ab sofort erhältlichen Waves L4 Ultramaximizer Plug-ins gehabt haben.
Waves L4 Ultramaximizer
Die ganze Geschichte beginnt dem Waves L1, den die Software-Schmiede im Jahr 1994 veröffentlichte. Schnell setzte sich der L1 als das Mastering-Plug-in durch, bot es doch eine Kombination aus Peak-Limiting, Noise Shaping und Dithering, die es ermöglichte, die Lautstärke von Tracks bis an das absolute Limit zu fahren. Im Zeitalter des „Loudness War“ eine absolute Bereicherung. Der Waves L1, und der spätere L2, wurden zu dieser Zeit entsprechend ausgiebig von Künstlern wie Metallica, Red Hot Chili Peppers oder Timbaland genutzt – aber schnell war das Plug-in auch in allen Homestudios angekommen.
Mit dem Waves L4 Ultramaximizer bringen die Entwickler von Waves nun die vierte Version des Plug-ins auf den Markt – und diese soll den heutigen Anforderungen an Mix- und Mastering entsprechen.
Beim Blick auf das GUI des Waves L4 Ultramaximizer fällt zunächst die detaillierte LUFS-Anzeige auf, wobei die zwei großen Regler für „Threshold“ und „Ceiling“ Erinnerungen an früher wecken.
Auf Wunsch lässt sich das GUI zwischen einem grafischen und dem Classic-Mode umschalten.
Ausgestattet ist der L4 mit fünf neuen Limiter-Algorithmen (Modern, Aggressive, Smooth, Safe, L2) sowie adaptiven Clipping- und Release-Parametern, Upward-Compression, True Peak Limiting, Gain-Match-Funktion, Oversampling und einer Stereo-Link-Funktion.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Aufgrund der geringen Latenz soll sich der L4 Ultramaximizer lau Hersteller auch im Live-Bereich nutzen. Hierfür bieten sich natürlich Waves-eigenen Systeme SuperRack SoundGrid und SuperRack Performer an, aber auch in klassischen DAWs soll das Plug-in ohne Weiteres auch live funktionieren.
Der Waves L4 Ultramaximizer ist ab sofort zum Preis von 49,- Euro erhältlich. Weitere Informationen zum Plug-in findet ihr hier.
Ein Fuffi für die Loundnesswar geht in Ordnung. Allerdings geht der Trend eher wieder retour, zumindest im Amateubereich. Mir persönlich macht auch iZotope alles zu laut. Laut wäre ja in Ordnung, aber irgendwie klingt es dann auch nicht mehr schön. Geht es nur mir so? Ich fahre jedenfalls den Maximixer inzwischen vollkommen runter. Es sollte druckvoll klingen, aber nicht Laut. Es macht einen Song garantiert nicht besser. Trotzdem ist Lautheit nachwievor gefragt und deshalb macht dieses Tool Sinn.
@Filterpad Bezüglich iZotope finde ich den Maximizer oftmals ziemlich schrecklich, der Vintage Limiter klingt da deutlich besser finde ich…zumindest für meine Produktionen.
Muß es denn wirklich sein, die Loudness immer noch weiter nach oben treiben zu wollen ?
Bei Werbung mit „Laut“ beschleicht mich immer so ein ungutes Gefühl.
Inzwischen gibt es gefühlte 1 Million Lautmacher auf dem Markt. Manche sogar kostenlos !
In wie fern hebt sich der L4 nun von der Kokurrenz ab ?
@SoundForger2000 Im Klangergebnis natürlich. Wobei ich jetzt natürlich nicht einordnen kann wie oder ob(!) sich der L4 von der Konkurrenz abhebt. Die geringe Latenz wurde ja auch im Beitrag erwähnt.
Aus der Sicht von 2025 gedacht: daß ich ein Plugin hab‘, in dem ich nen Brickwall (de True Peak versteht) und Dither/Noiseshaping habe, und das in ner nicht blöden Benutzeroberfläche und mit LU-Metering find‘ ich garnicht blöd. Zwingt mich ja niemand, daß ich den alten L2-Trick „zweimal mit Threshold -20 hintereinanderschalten“ mache. Ich kanns ja einfach so verwenden, daß es die minimalen Peaks mit maximal, sagen wir, 2dB abfängt. Letztes Glied in der Kette, einfach zu bedienen und die Ergebnisse sind compliant zu wasauchimmer.
Aktuell verwende ich dafür 2 Plugins (Wavelabs Onboard-Brickwall und MBIT+), wenn ich das in einem Plugin machen kann – warum nicht?
Als logische Fortsetzung des L2 mag das sicherlich in Ordnung gehen.
Absolut gesehen aber eigentlich nicht wirklich notwendig.
Mit dem Produkt kann man aber zumindest Kontinuität wahren.
Für mich übrigens unverständlich, warum es überhaupt noch Limiter ohne TruePeak Management gibt.