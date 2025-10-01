Comeback der Lautstärke-Maschine

Wer schon länger Musik macht, und vor allem produziert, wird in seinem Leben bereits Kontakt mit einem der Vorgänger des ab sofort erhältlichen Waves L4 Ultramaximizer Plug-ins gehabt haben.

Waves L4 Ultramaximizer

Die ganze Geschichte beginnt dem Waves L1, den die Software-Schmiede im Jahr 1994 veröffentlichte. Schnell setzte sich der L1 als das Mastering-Plug-in durch, bot es doch eine Kombination aus Peak-Limiting, Noise Shaping und Dithering, die es ermöglichte, die Lautstärke von Tracks bis an das absolute Limit zu fahren. Im Zeitalter des „Loudness War“ eine absolute Bereicherung. Der Waves L1, und der spätere L2, wurden zu dieser Zeit entsprechend ausgiebig von Künstlern wie Metallica, Red Hot Chili Peppers oder Timbaland genutzt – aber schnell war das Plug-in auch in allen Homestudios angekommen.

Mit dem Waves L4 Ultramaximizer bringen die Entwickler von Waves nun die vierte Version des Plug-ins auf den Markt – und diese soll den heutigen Anforderungen an Mix- und Mastering entsprechen.

Beim Blick auf das GUI des Waves L4 Ultramaximizer fällt zunächst die detaillierte LUFS-Anzeige auf, wobei die zwei großen Regler für „Threshold“ und „Ceiling“ Erinnerungen an früher wecken.

Auf Wunsch lässt sich das GUI zwischen einem grafischen und dem Classic-Mode umschalten.

Ausgestattet ist der L4 mit fünf neuen Limiter-Algorithmen (Modern, Aggressive, Smooth, Safe, L2) sowie adaptiven Clipping- und Release-Parametern, Upward-Compression, True Peak Limiting, Gain-Match-Funktion, Oversampling und einer Stereo-Link-Funktion.

Aufgrund der geringen Latenz soll sich der L4 Ultramaximizer lau Hersteller auch im Live-Bereich nutzen. Hierfür bieten sich natürlich Waves-eigenen Systeme SuperRack SoundGrid und SuperRack Performer an, aber auch in klassischen DAWs soll das Plug-in ohne Weiteres auch live funktionieren.

Der Waves L4 Ultramaximizer ist ab sofort zum Preis von 49,- Euro erhältlich. Weitere Informationen zum Plug-in findet ihr hier.