Waves stellt DAW-Plugins in Version 11 vor

Ich wünschte, ich hätte nie ein Waves Plugin gekauft. Wenn der Update-Plan erstmal ausgelaufen ist, wird man immer weiter fröhlich zur Kasse gebeten. Und das nicht grade wenig. 240 Dollar aktuell… Zum Weiterverkauf muss der Update Plan aktiv sein, versteht sich. Und dazu noch saftige Transfer-Gebühren. Will man also z.B. ein Diamond Bundle ohne Update Plan weiterverkaufen muss man mit 240 + 150 Dollar erstmal 390 usd vorstrecken – was allein schon fast das doppelte von dem ist, was das Bundle üblicherweise im Sale kostet. Einige wenige Waves-Plugins sind richtig gut, aber es gibt immer Alternativen mit einer Kundenfreundlicheren bzw. NICHT KUNDENFEINDLICHEN Preispolitik!