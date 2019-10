Waves SuperRack – Plugin Host für PA-Jobs

Plugins im Live Einsatz

Gerade gestern hat die Software-Schmiede Waves das Update ihrer Plugins auf Version 11 bekannt gegeben, heute folgt nun SuperRack, eine Erweiterung des bereits erhältlichen MultiRack. Mit SuperRack lassen sich Plugins beim Live-Auftritt nutzen und je nach Leistung des Computers geschieht dies auch möglichst latenzfrei. Gerade in diesem Sektor natürlich das Nonplusultra.

SuperRack erlaubt die Nutzung von bis zu vier Touch-Displays, was bedeutet, dass man den FOH-Platz von nun an ohne schlechtes Gewissen in eine Kommandozentrale verwandeln kann. Wichtige Parameter lassen sich zur einfachen Editierung auf „Touch & Slide“-Fader legen, die Lieblings-Plugins sind per Schnellzugang immer griffbereit und auf Wunsch lassen sich auch ein MIDI-Keyboard oder die Computertastatur zur Steuerung der Plugins einbinden.

Maximal 128 Kanäle erlaubt SuperRack und Waves empfiehlt dazu die konzerneigenen Audio-over-IP-Produkte von Digigrid. Deren Tests sowie ein Workshop zum Thema Einsatz von Audio-Netzwerken im Studio findet ihr hier:

Gerade in größeren Setups kann die Verbindung zwischen Interface und der SuperRack-Software mehr als sinnvoll sein, um Plugins im Live-Betrieb nutzen zu können.

Die Software ist ab sofort zum Preis von 599,- US-Dollar erhältlich, der Euro-Preis wird vermutlich auf ähnlichem Niveau liegen. Weitere Informationen findet ihr in den folgenden zwei Videos zu SuperRack: