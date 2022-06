Waves V14, Update für Plug-ins

Neue Features, schnellere Performance

Der Software-Spezialist Waves gibt die sofortige Verfügbarkeit von Waves V14 bekannt. Das Waves Plug-in Repertoire ist bekanntlich sehr groß und umfangreich, so dass man für den DAW-Alltag hier immer fündig wird. Egal ob klassische Dynamikprozessoren, Equalizer, Modulationseffekte oder auf speziellere Einsatzgebiete abzielende Plug-ins wie Ovox oder die Software SuperRack, Waves hat einfach alles im Programm.

Waves V14

Bis auf die Plug-ins StudioRack, Clarity VX und Clartiy VX Pro hat Waves alle aktuellen Plug-ins auf Version 14 gebracht. Schnellere Ladezeiten versprechen die Entwickler genauso wie die Behebung diverser kleinerer Fehler. Aber auch ein paar neue Funktionen haben es in die Plug-ins geschafft.

So verfügen die Plug-ins API 2500, CLA-2A, CLA-3A und CLA-76, Renaissance Compressor und SSL G-Master Bus Compressor nun alle über einen Mix- und Trim-Regler.

Abbey Road TG Mastering Chain, API 2500, API 550, API 650, CLA-2A, CLA-3A, CLA-76, F6, OVox und PuigTec EQs besitzen nun Hi-Res HiDPI Interfaces. Dazu hat man sich einige Beschriftungen und Texte vorgenommen, diese werden nun (vor allem auf Monitoren mit geringeren Auflösungen) schärfer dargestellt.

Praxisnah ist, dass man Presets nun per Drag’n’Drop in die Plug-ins ziehen kann. Das erspart einiges an Maus-Klicks.

Hier das offizielle Video zu Waves V14:

Hinsichtlich der Performance der Plug-ins gibt es laut Waves bei den folgenden Produkten Verbesserungen:

auf M1 Macs: Abbey Road Studio 3, Abbey Road Vinyl, CLA MixHub, CLA Nx, J37 Tape, Nx Ocean Way Nashville, Nx Virtual Mix Room, Reel ADT

auf allen Macs und PCs: H-Rever

Waves CR8

Für den Anfang des Jahres zusammen mit dem neuen Sample Finder vorgestellten CR8 Sampler gibt es ebenfalls neue Features. Dieser lässt sich nun standalone nutzen und bietet eine „Snap to Zero Crossing“-Funktion.

Alle neuen Funktionen und Verbesserungen hat Waves hier für euch zusammengestellt.

Als Systemvoraussetzungen gibt Waves macOS 10.15.7 (bis 12.3.1) bzw. Windows 10 (21H2) an. Einsetzen lassen sich die Waves V14 Plug-ins im VST, VST3, AU, AAX und Audiosuite Format. Alle weiteren Informationen erhaltet ihr auf der Waves Website.