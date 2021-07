Neue Wavetables für den Sequential Pro 3 Hybrid-Synthesizer

Erweiterte Klangpalette

Der Synthesizer Sequential Pro 3 / SE erhält ein kostenloses Set mit 32 neue Wavetables für seinen dritten Oszillator. Im vergangenen Jahr wurde bereits ein Tool für die Erstellung von User-Wavetables vorgestellt (siehe unten).

Die Oszillatorsektion des Pro 3 besteht aus zwei analogen VCOs und einem digitalen Wavtable-Oszillator, der die Klangpalette des Synthesizer deutlich erweitert. Für die neuen Wavetables wurden sehr unterschiedliche Quellen verwendet. Darunter sind ein Fairlight IIx, die Vintage Drum-Maschine Sequential TOM, der Dual TAU 20-Stage Phaser, ein Boutigue Frquency Shifter, ein Equinox Phaser , die Turbosynth Sounddesign Software aus den 1990er, Instrumente wie den Chapman Stick sowie Stimmen. Die Wavetables wurde auf die Bearbeitung mit den drei analogen Filtermodi des Pro 3 (Prophet-6, OB-6 und Ladder) abgestimmt.

Für das Update wurde auch gleich eine zusätzliche Soundbank mit 128 Presets programmiert, die die Möglichkeiten der neuen Wavetables unter Verwendung umfangreicher Modulationsroutings, der Effektsektion und des integrierten Sequencers zu demonstrieren.

Die Wavetables und die Soundbank stehen ab sofort auf der Website von Sequential zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Ab hier die Meldung vom 29. Juni 2020

Sequential ermöglicht nun den Import eigener Wavetables in den Hybrid-Synthesizer Pro 3. Damit wird die ohnehin schon umfangreiche Klangpalette des paraphonen Synthesizer noch größer.

Mit dem Web-basierten Tool „Pro 3 Wavetable Generator“ können bis zu 16 Single-Cycle Waves in einen Wavetable konvertiert werden. Dieser lässt sich dann in einen der 32 Speicherplätze des digitalen Oszillators des Pro 3 laden. Auf diese Weise erstellte Wavetables können als SysEx-Dateien gesichert, exportiert und mit anderen Pro 3 Usern getauscht werden.

Um das neue Feature nutzen zu können, muss das Operating-System des Pro 3 auf die Version 1.1 upgedatet werden. OS-Update und der Wavetable-Generator stehen kostenfrei zur Verfügung.

Ab hier die Meldung vom 14. Januar 2020

Mit dem Sequential Pro 3 stellen Dave Smith und sein Team einen neuen Mono/Paraphonic-Synthesizer vor.

Der Sequential Pro-3 tritt die Nachfolge von Pro 1 und Pro 2 an. Bei neuesten Modell dreht sich vieles um die Zahl 3. Es gibt drei Oszillatoren (zwei VCOs und einen Wavetable-OSC), drei Vintage-Filter und drei LFOs. Außerdem gibt es vier loopbare Hüllkurven, eine Modulationsmatrix mit 32 Slots, eine duale, digitale Effektsektion und einen 16 x 16 x 4 Sequencer.

Der digitale Oszillator ist mit 32 Wavetables, die jeweils 16 Waves beinhalten, und Wave Morphing ausgestattet. Der Klang kann über Tuned-Feedback und analogem Distortion entsprechend bearbeitet werden.

Die Filter des Pro 3 orientieren sich an Vintage-Schaltungen. Filter 1 ist ein 4-poliger Tiefpass, wie er beim Prophet-6 eingesetzt wurde. Filter 2 ist eine klassische Transitor-Kaskade mit optionaler Resonanzkompensation. Filter 3 ist ein 12 dB Variable State Filter wie im OB-6, das stufenlos zwischen Tiefpass, Notch und Hochpass geregelt werden kann. Zusätzlich ist ein Bandpass-Modus vorhanden.

Der Sequencer hat 16 Track mit 16 Steps und vier „Phrases“. Er verfügt über Echtzeit- und Step-Eingabe, Ratcheting, variable Gate- und Sequenzlängen, verschiedene Play-Modi und einen paraphonen Modus. Er kann zur MIDI-Clock oder einen externen Audiosignal synchronisiert werden und gibt auch CV-Signale aus. Über die Modulationsmatrix sind vom Sequencer aus 132 Ziele adressierbar.

Zur Anbindung an Modularsysteme und analoger Synthesizer sind vier CV-Eingänge, vier CV-Ausgänge und ein Gate-Ausgang vorhanden, über die die internen Modulatoren abgegriffen bzw. die Klangerzeugung von außen moduliert werden kann.

Die Effektsektion erzeugt Delays, Reverbs, Chorus/Phasing/Flanging und mehr.

Der Sequential Pro 3 ist grundsätzlich als Monosynth konzipiert, kann aber auch 3-stimmig paraphon arbeiten. Das Keyboard wird in zwei Varianten erhältlich sein, eine normale Version mit Kunststoffseitenteilen und eine Special-Edition-Version mit einem klappbaren Panel und ein Gehäuse aus Walnussholz (was optisch an den Minimoog Voyager erinnert).

Sequential Pro 3 Standard soll ab Ende Januar erhältlich sein und wird 1.599 US-Dollar kosten. Die Pro 3 SE Special Edition wird dann ab Februar erhältlich sein und 2.099,- US-Dollar kosten.

Sequential Pro 3 Spezifikationen

– Two analog, voltage-controlled oscillators

– One DSP-based digital oscillator

– Analog oscillators produce three classic wave shapes: (triangle, saw, pulse) with variable shape modulation/pulse width on each

– Digital oscillator produce 32 digital wavetables of 16 waves each with wave morphing, plus classic wave shapes (sine, triangle, saw, variable-width pulse) and super saw

– Digital oscillator 3 can function as an LFO for complex wavetable-based modulation

– White noise generator

– Hard sync, per-oscillator-glide

– 3-voice paraphonic mode with individually-gated envelopes per oscillator

– Three classic filter types

– Three syncable LFOs with phase offset and slew per LFO

– Five waveshapes: triangle, saw, reverse saw, square, and S&H

– Four ADSR envelopes with delay (Filter, VCA, and two Auxiliary envelopes)

– Envelopes freely assignable to multiple modulation destinations

– All envelopes can repeat/loop

– Tuned feedback with Grunge for extra-aggressive tonal destruction

– Programmable analog distortion

