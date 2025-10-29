1176-Style-Kompressor mit digitaler Steuerung

Der WES Audio ng78 ist ein neuer FET-Kompressor, der sowohl in Stereo, als auch in Dual-Mono eingesetzt werden kann. Der Signalweg ist komplett analog aufgebaut, der ng78 lässt sich aber über ein Plug-in vom Computer aus steuern.

WES Audio ng78

Grundsätzlich orientiert sich der WES Audio ng78 am legendären 1176, bietet aber – wie bei den Produkten von WES Audio üblich – allerhand moderne Features, so dass er sich nahtlos in aktuelle Studio-Setups einbinden lässt.

Wie eingangs bereits erwähnt, ist der WES Audio ng78 komplett analog aufgebaut und bietet laut Hersteller einen Headroom von 24 dBu. Mit seinen von 2:1 bis 20:1 reichenden Kompressionsraten lässt er sich sowohl für sanftes Eingreifen, als auch aggressives Limiting einsetzen. Dazu bietet er auch den All-Buttons-In-Modus. Neben der eigentlichen Kompression bietet der ng78 auch die Wahl zwischen drei THD-Einstellungen, die eine harmonische Sättigung zur Folge haben.

Ein weiteres Bestandteil des ng78 ist die „Dynamic Link Technologie“, laut Hersteller eine adaptive Schaltung, die Komponententoleranzen im Sidechain-Signal ausgleicht und bei jeder Parameterkombination für eine perfekte Stereobalance während der Kompression sorgt.

Die Features des WES Audio ng78 im Überblick:

1176er Stil mit Digital Recall

+24 dBu Headroom

5 Ratio Einstellungen: 2:1, 4:1, 8:1, 12:1, 20:1

erweiterte Attack Range

Total Recall & Plug-in Steuerung sowie Analog Automation in der DAW

Parallel Kompression mittels MIX Regler

Carnhill Ausgangs-Transformer

Dual Mono oder True Stereo Kompression

Sättigungsmodus

Dynamic Link Technology – Adaptive Schaltung

die Komponententoleranzen im Sidechain-Signal ausgleicht und bei jeder Parameterkombination für eine perfekte Stereobalance während der Kompression sorgt

erweiterter Sidechain-EQ: High-Pass Filter bei 60 Hz / 90 Hz / 150 Hz

High Shelf bei 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz

Hardware A/B Umschaltung

Anschlussseitig bietet der ng78 jeweils zwei XLR-Ein- und Ausgänge. Dazu gesellen sich ein USB- und ein Ethernet-Anschluss, über die der Kompressor an den Computer angeschlossen wird. Über das zugehörige Plug-in, das für macOS und Windows erhältlich ist, lässt sich dann der Kompressor direkt aus der DAW heraus steuern.

Untergebracht ist der FET-Kompressor in einem solide wirkenden 19-Zoll-Gehäuse, das 2 HE im Rack benötigt. Das Gewicht beläuft sich auf 7 kg.

In wenigen Tagen ist der ng78 im Handel erhältlich, kann aber bereits zum Preis von 2.359,- Euro vorbestellt werden.

Hier das Video zum WES Audio ng78: