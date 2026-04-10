Für CZ-1, JT Mini, UB-1 Micro & JT-4000M

Für die Behringer Mini- & Micro-Synthesizer sind bereits verschiedene Editoren erhältlich, aber nun gibt es vier Web-Editoren eines britischen Programmierers, die man kostenlos mit seinem Browser nutzen kann. Das Projekt begann schon letztes Jahr mit einem Single-Editor für den JT-4000M Micro.

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Web-Editoren für Behringer Mini- & Micro-Synthesizer

Einfach einen Synthesizer via USB mit einem Rechner verbinden und im Browser die MIDI-Funktion aktivieren – schon kann es losgehen. Allerdings wird nicht jeder Browser unterstützt, z. B. Safari bleibt außen vor.

Es gibt jetzt vier separate Editoren für die Behringer-Synthesizer CZ-1 Mini, JT Mini, UB-1 Micro und JT-4000M Micro. Jeder Editor hat ein eigenes GUI, entsprechend der Klangfunktionen und Effekte. Speziell beim CZ-1 Mini mit seinen sechs Multisegment-Hüllkurven fällt der Editor recht umfangreich aus, was die Programmierung gegenüber der Hardware doch deutlich erleichtert.

Zusätzlich sind jeweils zwei Buttons vorhanden, mit denen man ein Init-Patch und ein Random-Patch erstellen kann. Beim CZ-1 Mini sind sogar weitere Buttons für Synth, Bass, String und Organ vorhanden.

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Das Projekt scheint in Zukunft noch ausgebaut zu werden. Im Menü gibt es eine Sektion „Download“, die bislang noch keinen Inhalt hat. Eventuell wird es Offline-Versionen der Editoren geben? Auch die Anpassung für weitere Synthesizer ist denkbar.

Außerdem gibt es auch den Link zum PDF-Manual des jeweiligen Synthesizers, damit man ggf. schnell etwas nachschauen kann.

Übrigens hat Behringer gerade Firmware-Updates für die Synthesizer CZ-1 Mini und Pro VS Mini veröffentlicht, die interne Verzerrung minimieren und kleine Fehler beheben.