Weihnachtsgeschenke für Tonstudio- und Recording-Leute

Weihnachtsgeschenke für Studio-People

Das Weihnachtsfest naht und wie in jedem Jahr steht die große Frage vor der Tür: Was soll man sich schenken? Wenn es nicht das elfte Paar Socken sein soll und Konzerttickets aufgrund horrender Preise oberhalb der Budget-Schmerzgrenze liegen, könnte etwas Nützliches für das Heim/Tonstudio oder ein damit in verbindungstehender Ausflug das Richtige sein. Wir haben uns für euch auf die Suche nach Geschenkideen gemacht und hoffen, dass hier etwas Passendes dabei ist.

Bücher

Wenn es draußen nass und kalt ist oder man an den Feiertagen einfach ein paar Stunden für sich hat, ist ein Buch sicherlich nie verkehrt. Im Bereich Recording, Synthesizer und Aufnahmetechniken gibt es da massig Auswahl, von denen wir euch einige herausgesucht haben:

Besuch des Rock & Pop Museums

Vor einiger Zeit besuchte unser Autor Moritz Maier das Rock & Pop Museum in Gronau (Westfalen), in dem u. a. das Original-Tonstudio der Kölner Band Can zu besichtigen ist. Für jeden Musikfan gibt es da viel zu entdecken, inklusive der Erkenntnis, dass neue Trends und Ansätze in der Popkultur nicht immer zwingend aus den USA oder England kommen müssen. Zudem ist es mehr als interessant und spannend zu erfahren, wie die Musik von Can damals entstanden ist. Mit wie wenig Technik man doch recht komplexe Musik erschaffen konnte, lässt sich dort schnell erkennen und erleben. In unserem Bericht zur Studiotour könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon machen. Ein Besuch dort wird sicherlich jedem Recording-Fan gefallen.

Möbel mit Tonstudio-Bezug

Das eigene Heim- und Tonstudio lässt sich mit ein paar kleinen Veränderungen schnell zum echten Hingucker machen. Dabei sind nicht stylische Absorber oder Diffuser gemeint, sondern kleinere und größere Einrichtungsgegenstände wie ein Barhocker von Fender oder ein Kindertrommelsitz im knalligen Grün oder Orange.

Oder wie wäre es mit einer neuen Deckenlampe im Schallplatten-Design und einem „ON AIR“-Schild, damit die Mitbewohner auch wissen, dass niemand zu stören hat?

Bausatz für einen Recording-Klassiker

Ok, ein Bausatz für ein Recording-Gerät sprengt vielleicht ein wenig den weihnachtlichen Rahmen (man kann sich natürlich auch selbst beschenken), aber eins ist dabei sicher: Für Beschäftigung ist gesorgt und Langeweile kommt da mit Sicherheit nicht auf! Wer den Bericht über den DIY-Kompressors unseres Autors Bernd Pfeffer noch nicht kennt, sollten sich diesen unbedingt einmal anschauen. In Eigenregie hat sich Bernd einen Fairchild 670 nachgebaut und die dafür benötigten Teile im Internet zusammengesucht.

Doch es geht auch etwas einfacher. Der US-Anbieter Hair Ball Audio bietet u. a. fertige DIY-Kits berühmter Dynamikprozessoren inklusive Anleitung an. Bei Interesse lohnt es sich, einen Blick auf deren Website zu werfen:

Roll-Up-Keyboard

Auch wenn nicht jeder Tonstudio-Betreiber und Hobby-Produzent gleichzeitig ein Keyboarder ist, aber schnell mal eine Melodie vorspielen, kann doch nie schaden. Wie wäre es da mit einem zusammenrollbaren Keyboard wie dem Startone MKR 49? Mit diesem holt man sich auch gleich einen echten Hingucker sowie ein Gimmick ins Studio, das mit Sicherheit auch mal schlechte Laune vertreiben kann. Nur für den Fall, dass bei der nächsten Aufnahme etwas in die Hose geht.

25 Tasten plus Kopfhörer- und Mikrofonanschluss bietet das Roll-Up-Keyboard. Die 29,- Euro (aktueller Cyberweek-Preis bis zum 02.12.).

Befaco Synth Duster

Auch wenn der Befaco Synth Duster für Synthesizer und Keyboards entwickelt wurde, lohnt sich diese kleine Reinigungsbürste für jede Art der Staubentfernung. Egal ob Computermonitor, Mischpult, Audiointerface oder das komplette Rack – Staub setzt sich nun mal überall ab! Da kommt der Synth Duster gerade recht und sorgt dafür, dass sich der Staub nicht allzu großflächig absetzt.

Natürlich je nach Sorgfalt des Besitzers, denn das alleinige Vorhandensein des Synth Dusters im Studio sorgt leider nicht dafür, dass alles sauber und staubfrei ist.

Kabeltester

Ok, ein Kabeltester ist irgendwie so wie schwarze Socken für den Herrn Papa: Nicht sonderlich einfallsreich, dafür aber mehr als nützlich! Denn wer eine Vielzahl von Kabeln für das Tonstudio besitzt, wird zwangsläufig mit Defekten leben müssen. Und das Kabel sollte ja bei allen Verbindungsproblemen der erste Schritt bei der Fehlerdiagnose sein.

Toningenieur am Mischpult: „Ist das Kabel richtig gesteckt? Ja? Kannst Du mal ein anderes ausprobieren? Nur zur Sicherheit“ Hilfskraft kniend/liegend unter/hinter dem Rack (egal ob Studio oder Live-Bühne): Hab‘ gerade kein anderes da. Tja, wenn ich jetzt nur einen Kabeltester hätte!

Wenn euch solche Szenen (oder so ähnlich) irgendwie bekannt vorkommen, egal ob ihr der Beauftragende der Fehlersuche (Toningenieur) oder der Fehlersuchende (Hilfskraft) seid, dann könnt ihr eurem Gegenüber mit den folgenden zwei Tools sicherlich eine Freude machen:

Schmuck für Musiker

An Weihnachten glitzert und funkelt alles rund ums Haus – wieso sollte ihr da nicht auch im Lichte erstrahlen? Von Art of Music gibt es zahlreiche Anstecker/Pins, die als Notenschlüssel, Gitarre, Trompete, Posaune, Tuba etc. designt sind und richtig etwas hermachen. Kostenpunkt: zwischen 10,90 Euro und 18,90 Euro.

Tickets

Nein, mit Tickets meinen wir nicht die typischen Konzerttickets, sondern Karten für eine der vielen Messen, die im Jahr 2025 stattfinden werden. Wie wäre es mit der Superbooth in Berlin, der Prolight & Sound in Frankfurt oder der Guitar Summit in Mannheim?

Gutschein

Last but not least … hilft der Gutschein! Wenn euch die oben aufgeführten Vorschläge nicht zusagen und es auch sonst keine passenden Ideen gibt, dann hilft natürlich ein Gutschein. Der geht ja irgendwie immer! Happy Weihnachten!