Weston Precision Audio PRO2021 MKII, DIY-Synthesizer

Verbesserter Sequential Pro-One Clone

13. September 2025
Weston Precision Audio PRO2021 MKII DIY-Synthesizer am

(Quelle: Synthopia)

Auf der Knobcon 2025 wurde der Weston Precision Audio PRO2021 MKII gezeigt. Dieser DIY-Synthesizer ist ein Clone des nach wie vor beliebten Sequential Pro-One, der gegenüber seinem Vorgängermodell gründlich überarbeitet wurde.

Weston Precision Audio PRO2021 MKII

Die Verbesserungen der MKII-Version betreffen in erster Linie die Hardware, die in der ersten Version mit Plastikgehäuse, billigen Reglern, Tastern und Keyboard doch eher durchschnittlich war. Der analoge Synthesizer erhält nun ein Panel aus Metall, bessere Potis mit Metallachsen, hochwertige Schalter und vor allem eine bessere Tastatur mit Aftertouch, worüber sich Filter und Pitch steuern lassen.

Außerdem soll das DIY-Kit in der neuen Version einfacher zusammenzubauen sein und es ist keine interne Verkabelung mehr notwendig. Die Schaltung wurde überarbeitet und erzeugt weniger Noise. Das Layout des Panels ist gleich geblieben, lediglich eine kleine Sektion für das Routing der Aftertouch-Funktion ist hinzugekommen.

weston precision audio pro2021 MKII knobcon

Der Konbcon-Stand von Weston Precision Audio mit dem PRO2021 MKII (Quelle: Weston Audio-Facebook)

Der PRO2021 MKII folgt in seiner einfachen Struktur dem Original: zwei VCOs, ein Tiefpassfilter, zwei Hüllkurven und ein LFO. Die Besonderheiten liegen in einer schnell zu bedienenden Modulationsmatrix, einem einfachen, aber cleveren Sequencer und natürlich seinem Klangcharakter. Im Gegnsatz zum alten Pro-One ist der PRO2021 mit MIDI ausgestattet, was in der MKII-Version noch erweitert sein soll.

Zu Preis und Verfügbarkeit des Weston Precision Audio PRO2021 MKII gibt es noch keine Angaben.

Unter diesem Link könnt ihr unsere Vintage-Story zum Sequential Pro-One nachlesen.

  1. Profilbild
    Andreas

    Ich würde ja mal zu gerne einen Synthesizer selber zusammen löten. Aber meistens sind die trotzdem noch so teuer, dass es nicht wirklich interessant ist. Und wenn man diesen hier nicht mal verkabeln muß, ist es ja noch weniger zu tun…
    Wenn der Bausatz zudem teurer als z. B. Der behringer Clon ist, würde Ich mir das auch noch mal überlegen…
    Warten wir es mal ab…

