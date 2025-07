Hands-on Sounddesign: So gelingt der Einstieg in die additive Synthese

In diesem Workshop wollen wir uns mit der additiven Synthese beschäftigen. Dabei gibt es wieder ein wenig Theorie und anschließend Handfestes mit zwei Freeware-Synthesizern. Außerdem gibt es einen kleinen Exkurs zu Hardware- und Software-Synthesizern, die mit additiver Synthese arbeiten.

Kurz & knapp Additive Synthese verstehen: Klänge werden durch Addition einzelner Teiltöne konstruiert – ein alternatives Konzept zur subtraktiven Synthese. Praxis mit Freeware: Das Plug-in Colours von TeMuFa veranschaulicht die additive Arbeitsweise auf intuitive Weise. Realismus durch Modulation: Die Nachbildung natürlicher Klänge wie Geigen erfordert dynamische Lautstärkeschwankungen – realisiert über LFOs. Spektrale Kreativität mit Vaporizer 2: VASTDynamics Vaporizer 2 erlaubt komplexe spektrale Übergänge durch manuelle Teiltongestaltung und Wavetable-Frames. Fazit: Ein lehrreicher Einstieg in die additive Synthese mit kreativen Möglichkeiten – aber auch mit hohem Detailaufwand.



Wie funktioniert additive Synthese?

Zunächst einmal ist additive Synthese ein Oberbegriff – und steht im Kontrast zur subtraktiven Synthese. Die grundsätzliche Idee der additiven Synthese ist, dass ein Klang aus seinen einzelnen Teiltönen aufgebaut wird. Beim Gegenspieler beginnt man mit einem Klang, der bereits viele Teiltöne enthält, und entfernt diese mit verschiedenen Mitteln (hauptsächlich Filtern).

Damit wird auch sofort klar, dass wir in unserer Workshop-Serie die additive Synthese in einigen ihrer Ausprägungen bereits behandelt haben – denn FM-Synthese ist eine Art der additiven Synthese. Oder besser gesagt: eine Möglichkeit, einen Klang aus Teiltönen aufzubauen. Diese neuen Teiltöne werden durch FM (oder Phasenmodulation, wie es in den meisten Fällen zutrifft) erzeugt.

Die rein subtraktive Synthese, wie der Name schon sagt, subtrahiert lediglich vorhandene Teiltöne oder betont deren Stärke unterschiedlich – ein resonierendes Filter macht genau das. Es hebt die Teiltöne um den Cutoff-Punkt herum an und senkt die dahinterliegenden, fügt aber keine neuen hinzu.

Wir werden schnell feststellen, dass eine manuelle Zusammenstellung eines Klangs aus Teiltönen zwar möglich, aber selten sinnvoll ist. Dennoch eignet sich das erste Freeware-Plug-in Colours von TeMuFa hervorragend dazu, die Grundlagen zu besprechen.

Hier findet ihr alle Patches im VST3-Format als ZIP-Datei. Im Laufe des Workshops werde ich auf die einzelnen Patches verweisen.

Zu nennen wären zum Beispiel der Kawai K5 sowie Kawai K5000. Beide sind als Vintage-Synthesizer heute nur noch auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen und wenig benutzerfreundlich. Auch das Synclavier II konnte neben FM auch additive Synthese, indem sich die Teiltöne manipulieren ließen. Wesentlich älter als diese digitalen Geräte ist ein anderer Synthesizer, den jeder schon einmal gehört hat und der seit mehreren Jahrhunderten fast unverändert im Einsatz ist: die Pfeifenorgel – oft auch wegen ihrer Verwendung als Kirchenorgel bezeichnet. Dabei ist das Instrument, das seinen Ursprung in der Antike hat, ursprünglich ein weltliches. Ab dem 15. Jahrhundert sind erste Orgeln mit Registern belegt, die durch unterschiedliche Arten von Pfeifen erzeugte Teiltöne zum Gesamtklang kombinieren. Die ursprünglich als Pfeifenorgelersatz gedachte „Hammond-Orgel" mit ihren Zugriegeln macht ebenfalls genau das: Sie kombiniert mehrere Teiltöne zu einem Gesamtklang. Ein aktueller Synthesizer, der additive Synthese unterstützt, ist das Haken Audio EaganMatrix Micro Expandermodul, das sich über eine Software bedienen lässt. Auch Eurorack-Besitzer kommen auf Wunsch in den Genuss der additiven Synthese, zum Beispiel mit diesem Modul hier: Software-Synthesizer mit additiver Synthese Jeder Ableton-Live-Nutzer hat einen erstklassigen additiven Synthesizer gleich mit an Bord: Operator. Operator erlaubt nämlich nicht nur FM-Synthese, sondern auch das Einzeichnen der Teiltöne ins Gesamtspektrum. Native Instruments Razor ist ebenfalls ein erstklassiger additiver Synthesizer, der darüber hinaus angesichts des Leistungsumfangs noch recht preisgünstig ist. Für einen ähnlichen Preis bekommt man den Tone2 Nemesis, der gleich mehrere Synthesearten beherrscht, darunter auch additive Synthese und einen Spektraleditor besitzt. Natürlich muss auch das Arturia Synclavier V genannt werden – die moderne Software-Reinkarnation des Hardware-Synclaviers.

Installation von TeMuFa Colours

Colours von TeMuFa ist ein Freeware-Plug-in, das ihr auf gumroad.com herunterladen könnt. Es ist erhältlich für macOS und Windows. Der Link dazu lautet:

https://temufra.gumroad.com/l/colours

Wie immer wäre es natürlich toll, wenn ihr dem Autor etwas Geld zukommen lasst – Pflicht ist es jedoch nicht. Nachdem ihr einen Preis angegeben habt, gelangt ihr zur Download-Seite.

Bevor ihr die Installationsdateien herunterladen könnt, müsst ihr noch eure E-Mail-Adresse und einen Trinkgeldbetrag eingeben – dieser kann auch 0 sein. Danach werden die verschiedenen Dateien zum Download angeboten. Je nachdem, wie „robotisch“ ihr euch verhalten habt, müsst ihr eventuell noch ein Captcha lösen. Wenn ihr auch nie wisst, ob die letzten drei Pixel vom Fahrrad im Bildkasten noch dazugehören, dann geht es euch wie mir.

Nun steht euch das Plug-in unter „Colours (TeMuFa)“ zur Verfügung.

Erste Schritte in der additiven Synthese

Um besser nachvollziehen zu können, wie das Plug-in Colours von TeMuFa funktioniert, empfehle ich, ein Spektrumanalyse-Plug-in hinter den Software-Synth zu schalten. So könnt ihr sehr gut erkennen, welche Auswirkungen die einzelnen Regler haben. Colours besitzt zwar eine Schwingungsformdarstellung, doch die Aufschlüsselung nach Frequenzen ist deutlich hilfreicher.

Damit wir alle von denselben Einstellungen ausgehen, hier laden wir das Init-Preset Colours Init.vstpreset

Schauen wir zunächst auf die minimalistische Oberfläche. Sehr prominent ist die namensgebende Sektion mit den Farben, die die einzelnen Teiltöne repräsentieren. Über den Greifer könnt ihr alle Regenbogenfarben ansteuern, wobei die Farbe Fuchsia die höchsten Teiltöne und Scarlett die tiefsten darstellt.

Hinter dem einzelnen Regler einer Farbe verbirgt sich im Grunde eine ganze Reihe von Reglern, die sämtliche geradzahligen Vielfachen eines Teiltons darstellen – ihr erreicht sie, indem ihr das Häkchen im Farbbalken entfernt. Der einzelne Farbregler agiert also wie ein Makro, das alle geradzahligen Vielfachen dieses Teiltons gleichzeitig anhebt.

Wenn euer erster Eindruck war – „klingt ja wie eine Heimorgel“ – dann liegt ihr genau richtig. Im Grunde machen die Zugriegel einer Orgel genau das. Schauen wir uns einmal näher an, welche Teiltöne hier angehoben wurden.

Dazu schalten wir Scarlett in den Expander-Modus, indem wir das Häkchen entfernen. Jetzt können alle Teiltöne, die auf der Fundamentalen – also der Grundfrequenz – beruhen, einzeln verändert werden. Aus praktischen Gründen habe ich hier ein A1 gewählt, da wir damit schön runde 55 Hz erhalten.

Bedient nun alle Regler der Reihe nach. Ihr werdet feststellen, dass jeder Regler immer die doppelte Frequenz des vorherigen hinzufügt. In unserem Fall von 55 Hz wären das also: 110 Hz, 220 Hz, 440 Hz, 880 Hz, 1760 Hz, 3520 Hz und 7040 Hz – zumindest sollte das der letzte Teilton sein. Aus irgendeinem Grund landet der siebte Teilton jedoch bei 7074 Hz. Ob das Absicht ist oder ein Versehen, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall reibt dieser letzte Teilton deutlich.

Schauen wir uns alle anderen Farben an, so entsprechen sie in etwa den Naturtonverhältnissen, wie sie bei stehenden Luftsäulen in einem Rohr oder bei stehenden Schwingungen auf einer Saite auftreten.

Schauen wir uns das einmal für den Grundton C2 an:

Scarlett – C2

Red – G3 +2 Cent

Brown – E4 −13 Cent

Bronze – A♯4 −30 Cent

Orange – D5 +3 Cent

Yellow – F♯5 −49 Cent

Spring – G♯5 +40 Cent

Green – B5 −11 Cent

Sea – C♯6 +5 Cent

Teal – D♯6 −2 Cent

Cadet – F6 −28 Cent

Blue – F♯6 +29 Cent

Midnight – G♯6 −27 Cent

Purple – A6 +7 Cent

Pink – A♯6 +30 Cent

Fuchsia – B6 +45 Cent

Je höher der Naturton, desto weniger doppelte Vielfache stehen in der Expanded-Ansicht der jeweiligen Farbe zur Verfügung – logisch, denn das würde beträchtlich über die Hörgrenze von idealerweise 20 kHz hinausgehen.

Wenn ihr die doppelten Vielfachen in der Expanded-Ansicht einzeln verstellt, werdet ihr feststellen, dass Colours erstens ein wenig verzögert reagieren kann und zweitens automatisch eine Gewichtung der Teiltöne vornimmt. Dreht ihr z. B. nacheinander die einzelnen doppelten Vielfachen hoch, seht ihr, wie auch andere Spitzen im Spektrogramm beeinflusst werden. Das ist unter anderem notwendig, um Übersteuerungen zu vermeiden – ihr fügt ja immer mehr hinzu, wodurch es zunehmend lauter wird, bis schließlich die 0-dBFS-Grenze erreicht ist und Verzerrungen auftreten. Leider macht das auch das direkte Nachbauen eines Obertonspektrums recht mühselig.

Modulation der Teiltöne

Ihr seht bestimmt bereits, dass die einfache Addition verschiedener Teiltöne kaum zielgerichtet ist. Um damit überzeugende Ergebnisse zu erzielen, müsstet ihr ein sehr tiefes Verständnis darüber haben, wie sich Klänge aus Teiltönen zusammensetzen – ein Grund übrigens, warum FM so erfolgreich ist. Dennoch wollen wir versuchen, das Obertonspektrum einer Geige nachzubauen. Zu diesem Zweck habe ich das Spektrum einer Geige aufgenommen und möchte es nun rekonstruieren.

Allein schon der Screenshot des Spektrums war schwierig, da es beim Streichen mit dem Bogen zu natürlichen Schwankungen in der Lautstärke der Teiltöne kommt. Anschließend habe ich versucht, mit den Reglern die entsprechenden Teiltöne einzustellen. Aufgrund des automatischen Lautstärkeausgleichs war das recht umständlich. Am Ende habe ich alle identifizierten Teiltöne auf 50 % gesetzt und die übrigen Regler heruntergedreht.

Kaum überraschend ergab sich als Ergebnis eine Kombination aus geradzahligen Vielfachen des Grundtons und den ersten Naturtonreihentönen – wie in der Abbildung zu sehen.

Der statische Ton ging bereits in die richtige Richtung, doch einen entscheidenden Schritt näher komme ich, wenn ich versuche, die Lautstärkeschwankungen nachzuempfinden. Dafür bietet Colours von TeMuFa eine einfache Modulationsmatrix.

Hier habe ich dann die beiden LFOs auf 3,95 Hz und 3,51 Hz eingestellt und wechselseitig auf die Teiltöne gelegt. Leider reagiert die Lautstärke der Teiltöne etwas träge auf den LFO, sodass höhere Frequenzen den Modulationseffekt abschwächen. Deshalb konnte ich die LFO-Frequenz nicht so hoch einstellen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre.

Hier also das Original und der von Grund auf aufgebaute synthetische Klang im Vergleich. Zum besseren Vergleich habe ich dem additiven Synth-Sound auch ein wenig Raumhall hinzugefügt.

Zugegeben – wie eine Stradivari klingt das nicht, aber es ist dennoch ein netter Synth-String-Sound. Zu bedenken ist allerdings, dass sich das Obertonspektrum einer echten Geige verändert – je nachdem, wo die Saiten gestrichen werden, welcher Ton und welche Saite gespielt wird. Dann kommt nämlich auch der Korpus ins Spiel. Für ein glaubwürdiges Faksimile müsstet ihr also praktisch jeden Ton der Geige einzeln modellieren.

PRESET: Geige.vstpreset

Im Prinzip könntet ihr so bei allen möglichen Instrumenten vorgehen – und das ist sicherlich ein lehrreicher Moment. So richtig Synthesefreude kommt dabei jedoch nicht auf.

Resynthese – eine Form der additiven Synthese?

Im Prinzip ja. Die meisten Resynthese-Synthesizer analysieren das Eingangsmaterial und extrahieren die Frequenzspektren – sie automatisieren also genau das, was wir gerade manuell erreicht haben. Auch hier gilt: Für eine gute Resynthese natürlicher Instrumente müssen mehrere Noten verarbeitet werden. Bei synthetischen Klängen ist das nicht in gleichem Maße nötig, da deren Obertonverhalten weniger komplex ist.

Die Werkzeuge sind entscheidend

Das Prinzip der additiven Synthese haben wir nun nachvollzogen. Jetzt ist es an der Zeit, das Ganze in einem anderen Plug-in anzuwenden, das einen besseren Ein- und Zugriff auf die Teiltöne erlaubt. Als kommerzielles Plug-in möchte ich LOOM II von AIR nennen, das explizit direkt auf die Teiltonspektren einwirkt und diese manipuliert. Die Art und Weise, wie hier Klänge ineinander übergehen können, ist wirklich einzigartig.

Die zweite Komponente der additiven Synthese ist also die direkte Manipulation des Spektrums mit verschiedenen Funktionen. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, da direkt auf die Teiltöne eingewirkt werden kann – wir befinden uns in der Frequenzdomäne und haben somit ganz andere Optionen zur Klangveränderung. Dasselbe Prinzip haben wir bereits bei Colours gesehen, indem wir den LFO direkt auf spezifische Teiltöne wirken ließen.

Wie wäre es, wenn wir nur die Lautstärke jedes zweiten Teiltons erhöhen oder bei jedem dritten Teilton einen weiteren hinzufügen, der die 1,5-fache Frequenz besitzt? Oder wir nehmen das Spektrum und lassen eine La-Ola-Welle darüberrollen – und so weiter.

Leider konnte ich keinen Freeware-Synthesizer finden, der exakt diese Möglichkeiten bietet, obwohl es einige Synths gibt, bei denen ihr direkten manuellen Zugriff auf das Spektrum habt. Hier sind Vital Audio Vital, U-He Zebralette und Vaporizer 2 von VAST Dynamics zu nennen – alle kostenlos erhältlich.

VASTDynamics Vaporizer 2

Meine Wahl fiel auf den Freeware-/Open-Source-Synth Vaporizer 2 von VASTDynamics. Dieser ist eigentlich eher als Wavetable-Synth konzipiert – was er auch ist. In der Schwingungsformansicht könnt ihr jedoch genau das tun, was auch Colours ermöglicht: einzelne Teiltöne manuell einstellen, um damit Klänge zu erzeugen. Was Vaporizer 2 besonders interessant macht, ist die Möglichkeit, die Verteilung der Teiltöne in Echtzeit zu verändern.

DISCLAIMER: Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass das ein wenig geschummelt ist. Die meisten der direkt zugänglichen Teiltonveränderungen wirken im Prinzip auf die Schwingungsform – was wiederum das Spektrum beeinflusst. Allerdings könnt ihr stets genau sehen, was die Änderung der Schwingungsform bewirkt, und so eine Intuition für Teiltonspektren entwickeln.

VASTDynamics Vaporizer 2 ist für Windows und macOS erhältlich und lässt sich leicht installieren, nachdem ihr die Installationsdateien von der GitHub-Seite heruntergeladen habt.

https://github.com/VASTDynamics/Vaporizer2/releases/tag/v3.5.0

Dort findet ihr auch den Quell-Code, wenn euch danach ist.

Damit wir von derselben Basis ausgehen, hier das Init-Preset:

PRESET: Vaporizer2 SAW Init Patch.vstpreset

Orientieren wir uns zunächst ein wenig, da das GUI doch sehr vollgeladen ist. In der Abbildung seht ihr die Bereiche, die für unseren Workshop relevant sind – nämlich den ersten Oszillator sowie den Bereich, in dem ihr die Teiltöne einzeichnen und mehrere Schwingungsformen zu einem Wavetable kombinieren könnt. Wie bereits erwähnt: Hier ist additive Synthese mit Wavetables kombiniert. Das bedeutet, ihr könnt eigene Spektren erzeugen und fließend ineinander übergehen lassen.

Über den sehr unscheinbaren Button, der oben rechts gelb markiert ist, gelangt ihr in eine Zoom-Ansicht der Spektrums- und Schwingungsformdarstellung.

Nun könnt ihr einfach mit den verschiedenen Reglern (ebenfalls gelb markiert) experimentieren und beobachten, wie sie das Spektrum verändern. Hier eine kleine optische Auswahl klanglicher Veränderungen.

Die meisten dieser Einstellungen klingen mit einer grundlegenden Schwingungsform wie dem Sägezahn nicht besonders spektakulär – ihre Wirkung entfalten sie erst mit komplexerem Ausgangsmaterial. Hier ein Beispiel, bei dem der Sägezahn zunächst mit FMOD und danach mit BEND verändert wurde.

Eine kleine Warnung: In der aktuellen Version von Vaporizer scheint es einen Bug zu geben. Wenn ihr die Schwingungsform über die Modifier verändert, springt der zuletzt benutzte Regler (z. B. FMOD) auf seine Nullposition zurück, sobald ihr einen anderen betätigt. Leider bleibt die Wirkung aber bestehen, sodass ihr nur umständlich wieder zur Ausgangsschwingungsform zurückgelangt. Zum Glück gibt es in diesem Bereich zehn kleine Buttons, mit denen ihr jederzeit auf eine Basisschwingungsform zurückgreifen könnt.

Der Fairness halber sei gesagt, dass diese Regler eigentlich nicht für eine Echtzeitmanipulation gedacht sind, ihr könnt sie auch nicht automatisieren. Sie dienen dazu, Schwingungsformen für die Wavetable-Funktion zu erstellen. Mit dieser könnt ihr dann Echtzeitübergänge realisieren.

Erstellen von Übergängen mit Vaporizer 2

Zum Abschluss wollen wir eine Basisschwingungsform in eine komplexere überführen und diesen Übergang über ein Wavetable animieren.

Nehmen wir unser Init-Preset und fügen eine neue Schwingungsform (bzw. einen Frame) hinzu, indem wir auf das große Pulssymbol neben der Miniaturansicht klicken. Nun füllen wir diesen Frame erneut mit einem Sägezahn (ich empfehle, das nicht in der Zoom-Ansicht zu tun – dort scheint es Probleme zu geben). Danach selektiert ihr den zweiten Frame. Das sollte dann so aussehen:

Stellt den WTPOS-Regler in der Oszillator-Sektion nun auf 100, damit ihr den nächsten Schritt auch akustisch wahrnehmen könnt.

Nun nutzt ihr die zuvor besprochenen Manipulationen, um den Teiltongehalt des zweiten Frames zu verändern.

Bei mir sieht der zweite Frame jetzt so aus:

PRESET: Vaporizer2 2ter Frame.vstpreset

Nun könnt ihr mit dem WTPOS-Regler stufenlos zwischen den beiden Frames überblenden. Schließlich wollen wir diesen Übergang automatisieren und den WTPOS-Parameter über einen der LFOs modulieren.

Dazu müsst ihr erneut einen unscheinbaren Button oben rechts unter dem Oszilloskop klicken.

Ihr seht nun rechts alle verfügbaren Modulationsquellen. Die Zuweisung erfolgt ganz intuitiv per Drag-and-Drop auf den Zielparameter. Die Einstellungen des LFOs erreicht ihr über die Seitenreiter neben dem Spektrumfenster.

PRESET: Vaporizer2 2ter Frame LFO1 mod.vstpreset

Ich mache den LFO etwas langsamer und garniere das Ganze mit etwas Chorus, Delay und Reverb – et voilà: Ein schmackhafter Klang ist entstanden.

Von hier aus ist es für euch ein Leichtes, neue Frames einzufügen und die Teiltonspektren weiter zu manipulieren. Vergesst dabei aber nicht die charmante Einfachheit der Klänge des Colours-Plug-ins.

PRESET: Vaporizer2 2ter Frame LFO1 mod + FX.vstpreset