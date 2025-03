Wurde im Bericht erwähnt das der Dexed 4 free ist? Egal, hab ich ja jetzt erledigt. Zu FM: Ich habe schon öfter versucht, einen Klang mit dem optisch an Zeiten von Windows 98 erinnerten FM8 von NI zu kreieren. Nach sehr kurzer Zeit bin ich zum Maximalelch geworden. Man hat es wirklich nicht geschafft etwas hörenswertes hinzubekommen. Unabhängig davon das dieses Gui endlich eine Renovierung angepasst an heutige Ultra-HD-Flatscreens bräuchte. Im Vergleich dazu ist die substraktive Synthese, spätestens wenn man Filter und ADSR-Hüllkurven grob durchschaut hat, ein Kinderspiel dagegen. Korg hat versucht mit dem OpSix die FM-Synthese verständlich zu machen und ich bin davon überzeugt, dass bei dieser Synthesetechnik noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde. Man darf gespannt sein was dbzgl. in Zukunft noch erscheinen wird. So, jetzt Dexed runterladen und Patches bauen. Go for it! Apropos: Interessanterweise ist FM bei Behringer noch kein Thema! Sehr merkwürdig oder? Hat der Uli etwa Angst vor FM? Nur eine Spekulation meinerseits.