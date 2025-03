Follower und Likes vor Qualität?

Dass sich die Musikbranche bezüglich ihrer Einkommensmöglichkeiten in den letzten Jahren komplett um 180 Grad gedreht hat, ist nicht wirklich neu. Es ist aber trotzdem immer wieder interessant festzustellen, dass in den letzten drei Dekaden die Entwicklung von Einnahmeströmen sich nicht nur verändert, sondern auch aufgrund des Bereichs Social Media komplett gewendet hat. Social Media zerstört die Konzertbranche und ich sage dir, warum.

Kurz & knapp

Veränderte Einnahmequellen Tonträgerverkauf und Streaming bringen kaum noch Geld, nur wenige Top-Künstler profitieren. Konzerte sind die einzige lukrative Einnahmequelle, doch hohe Kosten schmälern den Gewinn.

Einfluss von Social Media Veranstalter und Labels bewerten Künstler nach Streaming-Zahlen und Followern statt musikalischer Qualität. Manipulation durch gekaufte Klicks und Follower verzerrt den Markt.

Zukunft der Musikbranche Langfristiger Erfolg erfordert eine starke Social-Media-Präsenz und jahrelangen Aufbau. Wirtschaftliche Zwänge erschweren unabhängigen Künstlern das Überleben.



Einnahmen in der Musikbranche

Während man in den 70ern und auch noch 80ern ausschließlich den Verkauf von Tonträgern als Einkommensquelle hatte und der Großteil der Live-Einnahmen dafür finanziert wurde, den Leuten einen guten Event zu bringen, um die Einnahmen dann aus dem Tonträgerverkauf zu generieren, sieht es heutzutage so aus, dass es faktisch nur noch zwei Einkommensquellen gibt, die auch noch beide miteinander verbunden sind.

Tonträgerverkauf rentiert sich nicht

Die Einnahmen aus dem Tonträgerverkauf online oder den Fachhandel beschränkt sich auf einige wenige Hardcore-Fans, wobei das viel gepriesene Vinyl auch bereits wieder an Zugkraft verliert und die klassische CD mehr oder minder die Funktion einer Dreingabe hat, bei der die durchschnittlich ambitionierte Band schon das Jubilieren anfängt, wenn nach Abzug aller Fertigungs-, Vertriebs- und Amazon-Gebühren der Betrag eines durchschnittlichen Monatsgehaltes einer Kassiererin bei Aldi hängenbleibt.

Streaming lohnt sich noch weniger

Die absolute Spitze der Lächerlichkeit wird aber bekanntermaßen von den Streaming-Diensten abgedeckt. Bei einer durchschnittlichen Entlohnung von einem Cent bei drei Streams, wohlgemerkt, wir reden hier von den Premium-Accounts in der ersten Welt (bei 2./3. Welt im Free Account fällt die Entlohnung auf bis zu einem Zehntel), gibt es laut einer neuesten Untersuchung den Fakt, dass nur 0,1 % aller Künstler auf Spotify 75 % aller Einnahmen erhalten und knapp 70 % aller Künstler unter 1,- Euro pro Jahr verdienen. Es gibt wohl keine Branche auf der Welt, bei der dem ausübenden Arbeiter ein solch despektierliches Verhalten entgegengebracht wird.

Bringen Konzerte noch Geld?

Geblieben ist demnach nur der Live-Bereich, wobei ein Großteil der Gage heutzutage für Reise-, Transport- und Technikerkosten aufgebraucht wird, übrig bleibt letztendlich nur noch das Merchandise, das in der Tat bei so ziemlich jeder Band, die sich nicht in der absoluten High-End-Liga befindet, die einzige Einnahmequelle bleibt. Dies bedeutet ebenfalls, keine Shows gleich keine Einnahmen, heißt ewiges Hobby-Dasein.

Nun gut, der eine oder andere Leser wird nun der Meinung sein, dass wenigstens EIN System in sich rundläuft und einigermaßen planbar ist, wenn gleich auch hier wieder einmal nur vergleichsweise wenige von dem System profitieren. Nach dem Lesen dieses Artikels wird allerdings das eine oder andere Stirnrunzeln einsetzen, denn es gibt eine Entwicklung, die zwar zu erwarten war, in dieser Massivität allerdings nicht unbedingt auf dem Speiseplan eines jeden Künstlers steht.

Macht von Social Media

Die Rede ist von der Macht der Social Media, als da wären Facebook, Instagram, TikTok und Co. für die Teilnahme am Live-Zirkus. Wer jetzt allerdings meint, es ginge um die Qualität des Auftritts, sprich das Erscheinungsbild, wie gut der Content gepflegt ist oder ähnliches, darf einen Schritt zurücktreten. Es geht hierbei vielmehr ganz einfach um Zahlen. Und zwar nur um die Zahlen der monatlichen Hörer bzw. der Streaming-Zahlen allgemein, unabhängig davon, welche Musikrichtung, welche Qualität oder sonstige Sachen, die irgendeinen künstlerischen Wert haben.

Um das Ganze besser zu erklären, möchte ich Auszüge eines Telefonats wiedergeben, das ich unlängst mit einem sehr guten Kollegen von mir hatte, dessen Namen ich natürlich nicht nennen werde. Der Kollege ist der Chef einer seit vielen Jahren international erfolgreichen Melodic-Metal-Band, die es problemlos schafft, eine vierstellige Zahl von Zuschauern zu ihren Konzerten zu holen.

„Ihr habt aktuell nur knapp 20.000 monatliche Hörer, da müssen wir in der Gage noch mal nachverhandeln“

Dieser Kollege spielte mit seiner Band unlängst auf einem renommierten und international besetzten Festival im norddeutschen Raum (nicht Wacken!). Zwei Wochen vor Show-Beginn bekam er allerdings einen Anruf des Organisationskomitees, das ihn mit folgender Tatsache konfrontierte. Laut Aussage des Bookers würde die Band aktuell nur über 20.000 monatliche Hörer verfügen und man müsste deshalb bezüglich der Gage noch einmal nachverhandeln.

Follower bestimmen Gagenhöhe

Was sich auf den ersten Blick wie ein schlechter Scherz anhörte, ist Realität. Wie ich von einem anderen Kollegen erfahren habe, gibt es mittlerweile sogar eine App mit dem Namen „Songstats“ speziell für Veranstalter, Plattenfirmen etc., mit denen man auf Knopfdruck alle relevanten o. g. Daten in Sekunden abrufen kann.

Wer natürlich ein internationaler Headliner ist, der ein Festival der gehobenen Art auch headlinen kann, wird mit Sicherheit nicht mit solchen Daten konfrontiert. Allerdings für Bands der zweiten und dritten Garde, welche schon eher um einen Auftritt bei einem Festival kämpfen müssen, ist es somit unmöglich, den Veranstalter in irgendeiner Form von den künstlerischen Qualitäten der Band zu überzeugen, es sei denn, der Veranstalter ist ein persönlicher Fan der Band. Es zählen aktuell nur noch die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und die daraus abgeleitete Annahme, wie viele Zuhörer für die neue Band letztendlich zu dem Festival kommen würden.

Social Media vs. Realität

Losgelöst davon, wie viel wirtschaftlichen Stress solche Apps zusätzlich in den Band-Kontext bringen, hat man jetzt natürlich auch noch das Problem, dass die Wahrscheinlichkeit mit den Zahlen Schindluder zu treiben, beziehungsweise betrogen wird, Tür und Tor in Sachen Rechtfertigung geöffnet ist. Ich selber kenne mehrere Bands, die in einem Solo-Konzert keine 50 Nasen ins Konzert locken, aber mit einer monatlichen Hörerzahl von 350.000 Followern auf Spotify aufwarten können. Dass bei solchen Zahlen nichts mit rechten Dingen zugeht, weiß jemand, der die Solo-Shows der Künstler gesehen hat, auf jeden Fall. Ein Veranstalter allerdings, der nur die Zahlen sieht, wird sich diesbezüglich mit Sicherheit in die Irre führen lassen.

Wer sich jetzt eventuell darauf besinnt, dass er häufig immer wieder dieselben Namen auf bestimmten Festivals findet, kann sich vielleicht mal darüber Gedanken machen, dass es nicht nur daran liegt, dass die jeweiligen Bands auch im Management der Veranstalter sind, sondern einfach auch die Zahlen der sozialen Medien eine entsprechende Motivation für den Booker an den Tag legen.

Betrug als einziger Ausweg?

Die Frage ist vor allen Dingen, wie man jetzt als Künstler mit dieser Sache umgehen soll. Dieses Verhalten ist ähnlich zu sehen, wie die Verwendung von Backingtracks. Geht man hin und wählt den steinigen, aber authentischen Weg, in dem man bis zum Umfallen übt, gegebenenfalls Arrangements ändert, um Songs live mit dem nötigen Entertainment-Faktor rüberzubringen, ohne die technischen Hilfsmittel zu verwenden? Oder muss man sich von anderen Musikern sogar noch auslachen lassen, wenn man nicht den bequemen Weg wähnt und alles, was man nicht live erzeugen kann, einfach von der Maschine abspielen lässt?

Geht man bei den sozialen Medien hin und erarbeitet sich seine Fans lang, hart und vor allen Dingen langsam oder wagt man den Betrug, indem man irgendwelche asiatischen Click-Farmen engagiert, die in deinem Namen deinen Account aufblasen, mit dem Argument, dass du dann einen Festival-Slot und bessere Gagen herausholen kannst?

Natürlich, der Zweck heiligt die Mittel und jeder Künstler versucht alles Mögliche, um seine Zielgruppe zu finden und seinen Namen, seine Songs, seine Kunst und seine Performance weiter nach vorne zu bringen. Dies ist auch überhaupt nicht verwerflich, ganz im Gegenteil, es stellt die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Karriere dar. Wie weit allerdings soll die Entwertung der Musik eigentlich noch gehen? Technische Hilfsmittel, die etwas vorgaukeln, was nicht ist. Gekaufte Follower, die etwas vorgaukeln, was nicht ist?

Alles immer wieder mit dem Argument versehen, dass „es dem Zuhörer doch sowieso egal wäre“ und er „es ohnehin nicht mitbekommen würde“. Wie oft habe ich von unzähligen Kollegen schon gehört, dass der allgemeine Zuschauer „strunzen-doof ist und von absolut nichts eine Ahnung hat, warum soll ich mich da anstrengen“. Haben wir diese Einstellung nicht schon in viel zu vielen Bereichen unserer Gesellschaft?

Fazit

Bleibt zum Abschluss die Frage, ob und wie man diese Entwicklung in irgendeiner Form beeinflussen, beziehungsweise vielleicht sogar zurückführen kann. Um ehrlich zu sein, ich persönlich wüsste nicht, was diese Sache in irgendeiner Form abbremsen könnte, da es sich schlicht und ergreifend um wirtschaftliche Faktoren, sprich um Geld handelt. Sobald der Punkt Geld ins System einfließt, erhält nahezu alles, was daraus entsteht, in irgendeiner Form eine Rechtfertigung. Ein Konzert ist ein wirtschaftliches Unterfangen und es werden auch in Zukunft alle Register gezogen, um das Maximale an Umsatz/Gewinn aus dem Konstrukt zu ziehen.

Natürlich kann man als „Konsument“ sagen, ich gehe nicht mehr zu Shows, ich gehe nicht mehr zu Festivals, was allerdings dazu führen würde, dass man noch weniger kulturell wertvolle Sachen im Angebot hat, zumal man überhaupt nicht von außen erkennen kann, welche Künstler jetzt auf einem Festival gebucht wurde und vor allen Dingen, warum er gebucht wurde.

Fakt ist, dass wenn man einen langen und gleichbleibenden Aufbau mittels der sozialen Medien für eine Band als Basis nimmt, man über den langen Zeitraum auf jeden Fall erfolgreicher ist. Nachteil ist, man muss eine unglaublich niedrige Zeitpräferenz mitbringen. Und wer hat heutzutage noch die Zeit, eine Band über 10 oder 20 Jahre aufzubauen? Das ist nämlich nach wie vor der Zeitraum, den du brauchst, wenn du bei null anfängst und dich wirklich in eine Liga vorarbeiten möchtest, in der zumindest einer in der Band zu 100 % von der Musik leben kann.