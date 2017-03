Wieder aufgelegt: Curtis 3340 VCO & Curtis 3320 VCF

Hier geht es nicht primär um Neuentwicklungen, sondern um Erhaltung klassischen Synthesizer-Kulturguts.

Daß sich mit diesen Chips in Zukunft — theoretisch zumindest — auch komplette polyphone Synthesizer realisieren lassen, die vielleicht nicht neu sind, aber klanglich durchaus Potential haben, ist ein nicht unangenehmer Nebeneffekt.

Wer Innovationen haben will, der kauft einen Moog — das weiß doch jeder, daß das die modernsten Synthesizer auf Erden sind… Moog Music — where the future is being made today.