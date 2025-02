Windows 11 bekommt MIDI 2.0

@temporubato OK, der Fairness halber muss ich kurz nachlegen und zugeben, dass das normale alte »MIDI« schon recht früh und gut vom MS in Windows integriert wurde. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher (lange ist’s her), ob das schon in »Windows 3.1« der Fall war (1992. das ist das, welches noch MS-DOS als Unterbau benötigte) oder in »Windows 95« (1995). Auf jeden Fall hatte ich unter Windows 95 eine DAW mit MIDI am laufen. Damals bei mir noch mit einer Terratec-Soundkarte, »Maestro 32«, die zwei MIDI-Ports hat und am zweiten hing meine Korg »M1«. Das ging alles sehr gut.

Auch die ganze Audio-Sample-Integration in Windows war damals echt OK. Leider haben sie es bis heute nicht auf die Reihe bekommen, unter Windows mehrere Sample-Devices gleichzeitig zu bedienen (bei Apple ja wohl kein Thema).

Aber auch hier fürchte ich mich vor dem Tag, da Microsoft sich an ASIO versucht: Bitte nicht!