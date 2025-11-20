Musikalischer Navigator

Eine gute Liveshow lebt vom Zusammenspiel von Band, Technik und Publikum. Damit das gelingt, braucht es jemanden, der den Überblick behält, musikalisch denkt und in jedem Moment weiß, was zu tun ist. Diese Person ist der Musical Director, kurz MD. Er sorgt dafür, dass live alle zusammenfinden und eine Show entsteht, die professionell, flexibel und lebendig bleibt. In diesem Artikel geht es darum, was ein Musical Director macht, wie er während eines Konzerts arbeitet und welche Hilfsmittel ihn dabei unterstützen.

Kurz & knapp Worum geht es? Die Aufgaben und Bedeutung des Musical Directors bei Liveshows. Leitfigur: Der Musical Director hält Band, Technik und Publikum zusammen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

Der Musical Director hält Band, Technik und Publikum zusammen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Flexibilität: Spontane Anpassungen während der Show machen das Live-Erlebnis lebendig und professionell.

Spontane Anpassungen während der Show machen das Live-Erlebnis lebendig und professionell. Kommunikation: Klare Ansagen und Tools wie das Talkback-Mikrofon sind essenziell für die Koordination.

Klare Ansagen und Tools wie das Talkback-Mikrofon sind essenziell für die Koordination. Organisation: Technische Hilfsmittel und strukturierte Notizen unterstützen den MD bei der Vorbereitung und Durchführung.

Technische Hilfsmittel und strukturierte Notizen unterstützen den MD bei der Vorbereitung und Durchführung. Fazit: Ein erfahrener Musical Director verbindet musikalisches Können mit Organisationstalent und sorgt für eine stimmige Show.

Was ist ein Musical Director?

Ein Musical Director ist die musikalische Leitung einer Liveshow, wie beispielsweise bei einem Konzert. Der Name hat also nicht automatisch etwas mit einem Musical zu tun. Der Musical Director sorgt dafür, dass die Musiker der Band nicht nur einzeln für sich spielen, sondern dass ein stimmiges Gesamtbild entsteht und die Band als Einheit funktioniert. Während jeder Musiker seinen eigenen Part gut beherrschen sollte, sorgt der MD dafür, dass am Ende alles gut ineinandergreift und klanglich aus einem Guss kommt.

Ein Musical Director ist also nicht einfach ein Band-Leader im klassischen Sinne. Er kommt oft dort zum Einsatz, wo mit gebuchten Musikern, den berühmten „Hired Guns“, gearbeitet wird. Musiker in solchen Bands wechseln häufig, finden sich nur für eine Tour zusammen oder spielen nur bestimmte Shows einer Tour. Damit die Band für das Publikum trotzdem wie eine eingespielte und feste Band-Besetzung wirkt, benötigt es den Musical Director. Im professionellen Bereich ist dieser oft auch für das Buchen der Musiker zuständig sowie deren Subs, sollten diese mal krankheitsbedingt oder aufgrund von Terminüberschneidungen ausfallen.

Vor dem Konzert

Vor und während der Proben für ein Konzert kümmert sich der Musical Director darum, dass die Arrangements stehen, dass Übergänge zwischen Songparts und einzelnen Liedern klar sind und dass alle Musiker wissen, wie die Songs aufgebaut sind. Er achtet auch auf Tonarten und Dynamiken und ist häufig auch derjenige, der Lead-Sheets und gegebenenfalls Backing-Tracks für das Üben und die letztendliche Liveshow vorbereitet. Dabei geht es nicht nur um musikalische Genauigkeit, sondern direkt schon um das Gefühl, das ein Konzert beim Publikum hinterlassen soll.

Während des Konzerts

Sobald das Konzert beginnt, übernimmt der MD die Leitung im Hintergrund, indem er situationsbedingt entscheidet, wann ein Song verlängert, verkürzt oder in der Dynamik verändert werden soll. Seine Kunst besteht also darin, das Konzert lebendig zu halten und ihm trotzdem Struktur zu geben. Meistens sitzt er selbst an einem der Instrumente, häufig am Klavier, wobei sein Monitor-Mix nicht nur auf das eigene Instrument fokussiert ist, sondern ein gutes Gesamtbild der Band abbilden sollte, um alle Instrumente gut zu hören. Wenn ein Sänger spontan etwas anders macht, beispielsweise die Strophe zu früh beginnt oder einen instrumentalen Part vergisst, sorgt der Musical Director dafür, dass die Band sofort mitzieht.

Gleiches trifft aber auch auf das Publikum zu: Wenn die Fans den Refrain eines Liedes lautstark mitsingen und das Lied anschließend planmäßig enden würde, kann der MD spontan auf diese Situation reagieren und die Band anweisen, den Refrain noch einmal zu spielen. Er ist also kein Dirigent im klassischen Sinn, sondern eine Art musikalischer Navigator und das Bindeglied zwischen der Band und dem Publikum, das die Richtung vorgibt und die Band musikalisch beisammenhält.

Kommunikation des Musical Directors

Das A und O beim Job des MD ist es, die Stimmung im Raum und auf der Bühne genau im Auge zu behalten, denn ein erfahrener Musical Director reagiert auf das, was er wahrnimmt: So wie er den Song verlängern kann, wenn das Publikum besonders begeistert ist, kann er den Song natürlich auch frühzeitig beenden oder die Stimmung wechseln, wenn die Spannung nachlässt. Damit das funktioniert, braucht es eine klare und verlässliche Kommunikation, für die es verschiedene Systeme und Werkzeuge gibt, die im Folgenden genauer beschrieben werden.

Talkback-Mikrofon

Das Talkback-Mikrofon ist das wichtigste Kommunikationsmittel eines Musical Directors während einer Liveshow, denn es ermöglicht ihm, mit der Band und auch mit dem Technik-Team zu sprechen, ohne dass das Publikum etwas davon mitbekommt. In Zeiten von In-Ear-Monitoring ist das glücklicherweise recht unkompliziert. Mit kurzen und gezielten Anweisungen hält der MD die Show im Fluss und sorgt dafür, dass alle wissen, was als Nächstes kommt.

Einige meiner typischen Ansagen als MD sind beispielsweise: „Noch einmal den Chorus“, „Breakdown und dann ruhiger Chorus“ und sehr beliebt ist auch die kurze Ansage „Klick“, wenn ein Musiker vom Metronom abweichen sollte. Zusätzlich dazu zähle ich zur Sicherheit auch häufig die Sänger zur ersten Strophe ein und gebe dem Tontechniker über mein Talkback-Mikrofon weiter, wenn mir einer der Musiker per Handzeichen Bescheid gibt, welches Instrument er leiser oder lauter auf seinem Monitor benötigt. Im Optimalfall spricht der MD nur, wenn es nötig ist und dann auch nur in kurzen, direkten Ansagen.

Nashville Number System

Das Nashville Number System ist eine Art der Akkord-Notation, mit der ein Musical Director alle Musiker gleichzeitig erreichen kann, selbst wenn sie in unterschiedlichen Tonarten oder Stimmungen spielen und denken. Statt Akkordnamen zu verwenden, beschreibt das System die Kadenzen mit Zahlen, die die Stufen der Tonleiter anzeigen. Bei einem Lied, das beispielsweise in C-Dur klingen soll, heißen die Akkorde also nicht C-Dur, A-Moll und F-Dur, sondern sie werden nach den jeweiligen Stufen der Tonleiter benannt: 1, 6 und 4. So können alle Musiker dieselbe harmonische Struktur verstehen, auch wenn sie sie unterschiedlich greifen oder notieren.

Ein Beispiel: Das gespielte Lied steht in E-Dur, der Pianist spielt in genau dieser Tonart und greift bei einem E-Dur-Akkord auch tatsächlich ein E-Dur. Der Gitarrist arbeitet aber mit einem Capo im vierten Bund und spielt mit Griffen aus der C-Dur-Tonleiter, die wegen des Capos als Akkorde der E-Dur-Tonleiter erklingen. Wenn der Musical Director nun aus Gründen der Dynamik und spontanen Abwechslung anstelle eines E-Durs den parallelen Mollakkord Cis-Moll ansagt, weiß der Pianist sofort, was zu tun ist, der Gitarrist dagegen kann mit dieser Ansage wenig anfangen, weil er in einer anderen Griffwelt denkt.

Wenn der MD aber „6 Moll“ sagt, können beide Instrumentalisten diese Information ohne Umwege auf ihre aktuell gegriffene Tonart übersetzen: Der Pianist greift Cis-Moll als sechste Stufe seiner Tonleiter, der Gitarrist greift A-Moll als sechste Stufe seiner Tonleiter und beides klingt als Cis-Moll. Besonders praktisch: Sollte das Lied spontan in einer komplett anderen Tonart gespielt werden, weil beispielsweise ein anderer Sänger krankheitsbedingt übernimmt, ändern sich zwar die gegriffenen Akkorde, aber deren Nummern im Nashville Number System bleiben immer gleich, und die Band benötigt nur eine Info darüber, in welcher Tonart gespielt werden soll. Im folgenden Video bekommt man einen guten Eindruck davon, wie ein MD die Band spontan leiten und musikalisch beisammenhalten kann:

Viele moderne Musicals arbeiten mit Bands und Backing-Tracks. Hier ersetzt der Musical Director mittlerweile häufig den Dirigenten oder er ist Musiker und Dirigent in Personalunion.

Verknüpfung zwischen Band und Technik

Die Rolle des MD endet nicht bei der Musik, denn häufig ist er auch das kommunikative Zentrum zwischen der Band und dem Technikteam. Diese Verbindung ist entscheidend dafür, dass eine Show reibungslos abläuft und natürlich wirkt. Während eines Konzerts koordiniert der Musical Director, was auf der Bühne passiert und informiert über sein Mikrofon gleichzeitig auch das Technikteam über das, was als Nächstes passieren soll: Wenn die Band in ihrer Dynamik ruhiger werden soll oder ein Song anders als geplant früher endet, wissen auch die Techniker für Licht und Sound dank der Ansagen des MD Bescheid, wann ein Stimmungswechsel ansteht und können entsprechend reagieren. Nur wenn dieses Zusammenspiel funktioniert, wirkt die gesamte Show organisch, auch wenn spontan etwas verändert wird.

Werkzeuge und praktische Hilfen für einen Musical Director

Einige technische Hilfsmittel erleichtern die Arbeit des MDs. Hier kommt eine kleine Auswahl an nützlichen Tools für den Live-Einsatz, die dem Musical Director die Möglichkeit geben, die Musik frei zu gestalten, spontan zu reagieren und gleichzeitig ein professionelles und perfekt abgestimmtes Live-Erlebnis zu schaffen.

Kommunikation

Das Mikrofon des Musical Directors sollte nur dann offen sein, wenn etwas gesagt wird, wodurch störende Nebengeräusche, wie beispielsweise Gitarrenamps und akustische Drums, verhindert werden und der Bühnenklang über die In-Ear-Kopfhörer sauber bleibt. Praktisch ist hierfür das Monacor PB-05E, ein optischer Mikrofonschalter, der das Talkback-Mikrofon automatisch über einen Infrarotsensor aktiviert, sobald man sich ihm nähert.

Auch das Palmer MI DMS ist eine bewährte Lösung für diesen Zweck, denn hier kann das Mikrofon per Fußschalter abwechselnd zwei Kanälen zugeordnet beziehungsweise ein- und ausgeschaltet werden. Praktisch ist dieses Tool vor allem dann, wenn der Musical Director neben seinen MD-Ansagen auch singt und so schnell zwischen dem Signal für seine Ansagen und dem Signal für den PA-Sound hin- und herschalten muss.

Organisation von Leadsheets

Ein weiterer wichtiger Bestandteil im Arbeitsalltag eines Musical Directors ist die Organisation der Notizen und Leadsheets. Gerade bei wechselnden Setlists, komplexen Songstrukturen oder unterschiedlichen Showlängen ist es entscheidend, alle Informationen optisch griffbereit zu haben. Viele MDs nutzen hierfür ein Tablet, das auf einem stabilen Halter montiert werden sollte. Eine zuverlässige Lösung sind Tablet-Halterungen von König & Meyer, wie beispielsweise der K&M 19793 Tablet-PC-Stativhalter, der durch Robustheit und flexible Einstellmöglichkeiten überzeugt.

Zum Umblättern oder Weiterschalten der digitalen Leadsheets eignet sich der Fußschalter IK Multimedia iRig BlueTurn, mit dem per Bluetooth Signale an das Tablet gesendet werden. So kann sich der MD auf das Spielen und die Band konzentrieren, ohne das Tablet berühren zu müssen, was vor allem für Musical Directors von Vorteil ist, die gleichzeitig auch Pianist oder Gitarrist sind.

Steuerung von Backing-Tracks

Bei kleineren Live-Shows ist es üblich, dass der Musical Director auch die Backing-Tracks steuert, die meist über Ableton Live abgespielt werden und ergänzende Sounds wie Pads und Percussions enthalten. Für die Ausgabe der Backing-Tracks genügt ein Audiointerface, wie beispielsweise das Focusrite Scarlett 4i4 4th Gen. Es ermöglicht die Ausgabe der Backing-Tracks in Stereo, während der dritte Ausgang den Klick und der vierte Ausgang das Cue-Signal übertragen kann.

Für die Steuerung innerhalb von Ableton Live ist der AKAI Professional LPD8 MKII eine gute Wahl, denn dank der Pads und Drehregler kann der Musical Director die Backing-Tracks starten, stoppen oder wahlweise bestimmte Parts loopen, ohne den Computer berühren zu müssen. Besonders im hektischen Live-Betrieb ist das eine enorme Erleichterung.

Viele Bands kombinieren Ableton Live auch mit einer Lichtsteuerung über die Software Lightkey, die sich mit Ableton synchronisieren lässt. Dadurch kann das gesamte Bühnenlicht automatisiert und passend zu den Backing-Tracks betrieben werden. Eine Anleitung zur Einrichtung und Durchführung hierzu findet man in unserem passenden AMAZONA-Workshop.