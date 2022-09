WLK-Audio Inductive Filter Bank & Extended Range-Version

Nachfolgerin der SND FB-14

Die WLK-Audio Inductive Filter Bank ist ein Fixed Filterbank mit diskreter Spulentechnik. Sie stellt einen Weiterentwicklung der SND FB-14 dar.

Ende letzten Jahres begann SND aufgrund anhaltender Nachfrage die Fixed Filterbank FB-14 als MKII-Version wieder aufzulegen. Doch dann verstarb überraschend Entwickler Sebastian Niessen und die Tätigkeit von SND wurde eingestellt.

Inzwischen hat sich offenbar die neue Firma WLK-Audio des Projekts angenommen und das Konzept der FB-14 weiterentwickelt. Die einkanalige Inductive Filter Bank hat einen der FB-14 entsprechenden Funktionsumfang und arbeitet auch mit von Hand gewickelten Spulen, die für einen besonderen, klaren Sound und ein Overdrive-Verhalten ohne Verlust des Klangcharakters sorgen.

Die Frequenzbänder wurde nach musikalischer Anwendbarkeit in einem ungefähren Quintenabstand festgelegt. Die Bänder liegen bei: 35 Hz, 65 Hz, 105 Hz, 160 Hz, 240 Hz, 360 Hz, 540 Hz, 800 Hz, 1,2 KHz, 1,8 kHz, 2,7 kHz, 4 kHz, 7 kHz und 12 kHz

Laut Hersteller ist der Höhenbereich der Inductive Filter Bank runder als bei der FB-14.

Außerdem plant WLK-Audio unter dem Namen Extended Range Fixed Filter Bank eine Stereo-Version. Die beiden Kanäle verfügen über ein eigenes Reglerset. Ein graphisches Display fungiert als Analyser für das Ausgangssignal und zeigt die Frequenzbänder der beiden Kanäle an, was die Einstellung bei Stereoanwendungen erleichtern soll. Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklung.

Die WLK-Audio Inductive Filter Bank ist ab sofort erhältlich und kostet 1.398,- Euro. Die Extended Range Fixed Filter Bank soll 2.398,- Euro kosten, ein Liefertermin wurde aber noch nicht angegeben. Der Verkauf/Vertrieb erfolgt über SchneidersLaden.