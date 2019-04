WMD Crucible bringt mehr Blech ins Modularsystem

Modul für Cymbals & Metall

WMD Crucible ist nach Fracture und Chimera das dritte Percussion-Modul der Reihe. Bei diesem Modul, das auf der SynthPlex 2019 gezeigt wurde, lassen sich Cymbal-Sounds erzeugen und bis zur Unkenntlichkeit verbiegen.

WMD Crucible hat zwar auch eine digitale Klangerzeugung, doch im Gegensatz zu Chimera und Fracture ist Crucible nicht Sample- bzw. granular-basiert, sondern arbeitet mit einer komplett synthetisierten Klangquelle. Mit einem Netzwerk von Verzögerungseinheiten und Filtern lässt sich die Klangquelle so weit bearbeiten, dass das Spektrum von realistischen Cymbals über Cowbells und Gongs mit variabler Größe bis hin zu abgedrehten und neuartigen Metall-Sounds reicht.

Das Modul hat drei Modi: Cymbal, Cracked Cymbal und Curved Plate, für die sich Größe und Tonhöhe unabhängig voneinander regeln und mit Steuerspannungen modulieren lassen. Ebenfalls über Regler und CV-Eingänge kann gesteuert werden, ob die Anschlagsposition des virtuellen Sticks am Rand, in der Mitte oder die Glocke (Bell) des virtuellen Cymbals ist. Außerdem erlaubt die Verwendung von separaten Eingängen für Velocity und Choke eine dynamische Spielweise und ein realistisches Abstoppen des Klanges.

Mit dem CV-steuerbaren Parameter Deform kann der Klang zielgerichtet verfremdet werden. Es sollen sich laut WMD damit endlose Variationen an metallischen Sounds erzeugen lassen. Für noch mehr Abwechslung kann über einen Audioeingang beliebiges Klangmaterial in die Klangerzeugung eingespeist werden.

WMD Crucible soll in Kürze verfügbar sein und wie die anderen Module der Reihe 269,- Dollar kosten.

WMD Crucible Spezifikationen:

• Digital percussion voice for creating curved metal and cymbal sounds

• Uses delay lines and digital filters to create everything from classic physical models to unreal, enormous percussive surfaces

• Provides everything from a strikingly realistic to starkly impossible sound

• Three modes of operation: Cymbal, Cracked Cymbal, and Curved Plate

• Separate/independent pitch and size controls

• Additional controls for Tone, Deform, Decay, and Excite

• Positional trigger inputs: edge, middle, or bell

• Audio input for bizarre physical modeling effects

• Dedicated choke input for precisely-timed muting