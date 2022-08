WMD Legion Orion Subway, Eurorack-Module

Drei Module zum Abschied

WMD kündigen mit Legion, Orion und Subway drei neue Module an. Doch die eigentliche Nachricht ist, dass der Spezialist für Effektpedale und Eurorack-Module zum Jahresende seine Geschäftstätigkeit einstellen muss.

ANZEIGE

Nachdem dieses Jahr bereits andere Hersteller aufgeben mussten, überrascht uns nun die Nachricht des Herstellers aus Denver. Die Gründe fallen ähnlich aus: Unterbrochene Lieferketten, Bauteilknappheit und extrem gestiegene Kosten machen ein wirtschaftliches Arbeiten nicht mehr möglich. So heißt es in der Mitteilung von WMD (Auszug):

„Hey fam,

We at WMD are so thankful for the support you have given us over the past 17 years. We’ve been making gear that has pushed the boundaries of electronic music, that’s made its way into the rigs of incredible people we respect, that has allowed them to make music that we cherish, that inspires us to make more gear. A beautiful circle of inspiration and gratitude. So we thank you for helping us manifest our vision.“

Die komplette Mitteilung könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

ANZEIGE

Quasi zum Abschied stellt WMD drei neue Module vor, die bereits in der Entwicklung waren und nun noch in einer limitierten Auflage von jeweils 600 Stück produziert werden.

Legion ist ein Precision-Oszillator mit integrierter, digitaler Kalibrierung, die absolute Stabilität garantieren soll. Der Oszillator ist tauglich für Thru-Zero-FM und besitzt zusätzlich auch einen logarithmischen FM-Eingang.

Für den Sägezahn hat man sich vom Roland Alpha Juno inspirieren lassen. Mit einem „Window“ wird ein negativer Rechteckimpuls in der Amplitude des Sägezahns erzeugt, der sich auch wie PWM per Modulation bewegen lässt. Außerdem gibt es mit Swarm eine Supersaw-Variante, die an einem separaten Ausgang zur Verfügung steht.

Zusätzlich gibt es einen Suboszillator mit Saw, Triangle, Square und PWM, der ebenfalls Thru-Zero FM-tauglich ist.

Legion erscheint in 6 bis 10 Wochen und kostet 499,- US-Dollar.

Das 4 TE breite Modul Orion ist ein analoger Phaser, der in Mono oder als Mono-zu-Stereo genutzt werden kann. Der Effekt lässt sich zwischen 4, 6 und 8 Stages umschalten und mit einem internen LFO modulieren. Frequenz, Resonanz und Modulationstiefe können spannungsgesteuert werden.

Orion erscheint in 6 bis 10 Wochen und kostet 239,- US-Dollar.

Subway ist ein 8-in-1 Crossfader. Das 6 TE breite Modul verfügt über acht Eingänge, die auf einen Ausgang geroutet sind. Sowohl Audiosignale als auch Steuerspannung lassen sich hiermit verwenden. Mit einem Regler lässt sich zwischen den benachbarten Eingängen überblenden. Für diese Funktion ist auch ein CV-Eingang vorhanden. Jeder Eingang kann auch separat stummgeschaltet werden.

Subway erscheint in 3 bis 6 Wochen und kostet 269,- US-Dollar.