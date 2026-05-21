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Wolfgang Palm teasert neuen WaveTerm

Erweiterung für den PPG Wave 2.3

21. Mai 2026

WaveTerm am

Towards a new WaveTerm? Mit diesem Spruch teasert Wolfgang Palm einen neuen WaveTerm an, der in Verbindung mit dem kürzlich angekündigten PPG Wave 2.3 das Erstellen eigener Wavetable möglich machen soll.

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Ein neuer WaveTerm in der Entwicklung

In einem Video zeigt Wolfgang Palm, dass er derzeit an einer neuen Software arbeitet. Diese kann über das von Michael Indlekofer entwickelte Interface CommBusTerm samt Controller Software mit den Synthesizern PPG Wave 2.2, PPG Wave 2.3 und der Reissue-Version des PPG Wave 2.3 kommunizieren. Auf Basis eines Raspberry Pi wird der PPG Communication Bus adressiert.

Die als Table Editor bezeichnete Software ermöglicht es über zwei sogenannte Wavestrip-Controller Wave-Abschnitte von einem Source Table zu einem Destination Table zu übertragen. Dafür gibt es diverse Hilfsfunktionen wie Replace und Insert, um einen neuen Wavetable nach den eigenen Vorstellungen zu kreieren. Der Wavetable kann dann im Wave 2.3 mit Keyboard-Tracking (z. B. pro Taste ein anderer Wave-Abschnitt) und einer Hüllkurve gesteuert werden.

Im Video demonstriert Wolfgang Palm, wie ein Wavetable zusammengesetzt wird und spielt auch ein paar Kreationen an. Interessant ist ein Beispiel, bei dem aus wenigen, sehr unterschiedlichen Abschnitten mit der Funktion „Fill Gaps“ ein kompletter Wavetable entsteht, der zwischen den Übergängen interpoliert.

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Allerdings gibt es im Video unüberhörbare Hintergrundgeräusche, die sich in den Pausen verstärken. Es ist nicht erkennbar, an welcher Stelle der Signalkette diese entstehen. Aber alles ist ja noch im Entwicklungsstadium. Wann es mit dem PPG Wave 2.3 und dem neuen WaveTerm soweit sein wird, ist bislang noch nicht zu erfahren.

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der jim RED

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