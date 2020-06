Wolfgang Palm zeigt Total Morph-Experiment mit Infinite-Synthesizer

Update oder neues Plugin?

Eigentlich hatte Wolfgang Palm angekündigt, in den Ruhestand zu gehen, doch nun veröffentlicht der offenbar unruhende Entwickler ein Video mit dem Titel: Total Morph – A sound morphing experiment.

Die Grundidee dahinter ist es, zwischen zwei unterschiedlichen Sounds frei morphen zu können. Dabei werden alle Parameter von Klangquelle, Hüllkurven, LFOs und Matrix gleichermaßen interpoliert. Ähnliche Konzepte gab es in der Vergangenheit beim Yamaha AN1X, den Clavia Nord Lead-Modellen und Linplug MorphoX.

Der in dem Video gezeigte Synthesizer ist der Oberfläche nach eine Version des PPG Infinite mit kleinen Abänderungen. Über der Klangerzeugung befindet sich hier ein Fader, mit dem zwischen zwei Sounds gemorpht wird und auch die Keyboard-Pads sehen etwas anders aus. Dazu kommt eine extra Page, die noch etwas provisorisch wirkt, über die dann diverse Morph-Parameter eingestellt werden.

Die hier verwendete Klangerzeugung besteht aus drei Elementen: Main OSC, Sub OSC und Noiser, die in unterschiedlicher Konfiguration mit Molder, Filter und FX bearbeitet werden können.

Wolfgang Palm kommentiert das Total Morph-Video ausdrücklich als Test: A little experiment I did recently. Please note: this is just a test. I cannot say yet whether this will grow into a new product. Anyway, I thought it might be interesting.

So lässt sich nicht sagen, ob daraus ein neuer Synthesizer wird oder diese Funktion sich in einem Update für Infinite wiederfinden könnte.