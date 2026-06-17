Neuer Standalone-DMX-Controller für DJs und Lichtshows

Mit dem Wolfmix W1 Mk3 geht die neue Generation des kompakten DMX-Controllers an den Start. Das Gerät richtet sich in erster Linie an DJs, Clubs, Bands und mobile Dienstleister, die ihre Lichtshow ohne Computer oder großes DMX-Pult steuern möchten. Statt einer klassischer Pultbedienung mit vielen Fadern setzt der neue Wolfmix auf einen sehr direkten Zugriff, einen Touchscreen, beleuchtete Tasten und Regler mit Druckfunktion. Der DMX-Controller soll Lichtsteuerung vor allem schnell, mobil und praxisnah machen, denn alle Einstellungen, wie Farben, Bewegungen, Gobos, Presets und Effekte, lassen sich direkt am Gerät abrufen.

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DMX-Lichtsteuerung ohne Computer

Das Gerät arbeitet komplett eigenständig und benötigt im Betrieb keinen Laptop. Über die Bedienoberfläche lassen sich Fixtures in Gruppen organisieren, Farben auswählen, Bewegungen starten und Effekte kombinieren.

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Der 4,3 Zoll große Touchscreen hilft dabei, wichtige Funktionen im Blick zu behalten. Für die Praxis sind vor allem die Bereiche Color FX, Move FX und Beam FX wichtig, denn sie liefern unterschiedliche Muster für Farbwechsel, Bewegungen und Beam-Effekte. Hinzu kommen weitere Funktionen und Showelemente, die sich während des Betriebs schnell abrufen lassen.

Wolfmix W1 Mk3 für intuitive Musiksteuerung

Zur Ausstattung gehören drei- und fünfpolige DMX-Anschlüsse, USB-C, USB-A, Line-In und ein integriertes Mikrofon. Der Wolfmix W1 Mk3 kann auf Audiosignale reagieren und lässt sich außerdem über BPM Tap, MIDI Clock, Ableton Link oder OS2L mit der Musik synchronisieren, wodurch er sich vor allem für DJs, Clubs, kleinere Konzerte und mobile Veranstaltungen eignet.

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Auch größere Lichtanlagen lassen sich einbinden. Der Controller unterstützt mehrere DMX-Universen, wobei einzelne erweiterte Funktionen als zusätzliche Freischaltung erhältlich sind, wie beispielsweise weitere Universen, WLINK, DMX-IN-Mapping und die 3D-Visualisierung mit Easy View.

DMX-Controller für DJs, Clubs und Events

Der Controller ist ein Gerät für Anwender, die Licht aktiv während einer Show steuern und intuitiv reagieren möchten. Wer schnelle Ergebnisse, eine direkte Bedienung und eine sehr kompakte Hardwarelösung sucht, findet hier eine Alternative zu Licht-Softwares oder größeren Lichtpulten. Wer bereits ein älteres Wolfmix-Modell nutzt, sollte sich die neue Version vor allem wegen dem USB-C-Anschluss und der überarbeiteten Bedienhaptik anschauen.

Gerade aus Sicht mobiler DJs, kleiner Clubs und Eventtechniker ist der Wolfmix W1 Mk3 in jedem Fall ein spannender Kandidat für moderne und vor alle kompakte DMX-Lichtsteuerung. Auch in Kombination mit dem bereits angekündigten Wolfmix WING, der später im Jahr erscheinen soll.