ANZEIGE
ANZEIGE

Wolfmix W1 Mk3, Standalone-DMX-Controller

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Neuer Standalone-DMX-Controller für DJs und Lichtshows

17. Juni 2026
Wolfmix W1 Mk3, Standalone-DMX-Controller (Quelle: Wolfmix)

Wolfmix W1 Mk3, Standalone-DMX-Controller (Quelle: Wolfmix)

Mit dem Wolfmix W1 Mk3 geht die neue Generation des kompakten DMX-Controllers an den Start. Das Gerät richtet sich in erster Linie an DJs, Clubs, Bands und mobile Dienstleister, die ihre Lichtshow ohne Computer oder großes DMX-Pult steuern möchten. Statt einer klassischer Pultbedienung mit vielen Fadern setzt der neue Wolfmix auf einen sehr direkten Zugriff, einen Touchscreen, beleuchtete Tasten und Regler mit Druckfunktion. Der DMX-Controller soll Lichtsteuerung vor allem schnell, mobil und praxisnah machen, denn alle Einstellungen, wie Farben, Bewegungen, Gobos, Presets und Effekte, lassen sich direkt am Gerät abrufen.

Affiliate Links
Wolfmix W1 Mk3
Wolfmix W1 Mk3
Kundenbewertung:
(2)
829,00€ Thomann

DMX-Lichtsteuerung ohne Computer

Das Gerät arbeitet komplett eigenständig und benötigt im Betrieb keinen Laptop. Über die Bedienoberfläche lassen sich Fixtures in Gruppen organisieren, Farben auswählen, Bewegungen starten und Effekte kombinieren.

ANZEIGE
Rückseite des Wolfmix W1 Mk3 (Quelle: Wolfmix)

Rückseite des Wolfmix W1 Mk3 (Quelle: Wolfmix)

Der 4,3 Zoll große Touchscreen hilft dabei, wichtige Funktionen im Blick zu behalten. Für die Praxis sind vor allem die Bereiche Color FX, Move FX und Beam FX wichtig, denn sie liefern unterschiedliche Muster für Farbwechsel, Bewegungen und Beam-Effekte. Hinzu kommen weitere Funktionen und Showelemente, die sich während des Betriebs schnell abrufen lassen.

Wolfmix W1 Mk3 für intuitive Musiksteuerung

Zur Ausstattung gehören drei- und fünfpolige DMX-Anschlüsse, USB-C, USB-A, Line-In und ein integriertes Mikrofon. Der Wolfmix W1 Mk3 kann auf Audiosignale reagieren und lässt sich außerdem über BPM Tap, MIDI Clock, Ableton Link oder OS2L mit der Musik synchronisieren, wodurch er sich vor allem für DJs, Clubs, kleinere Konzerte und mobile Veranstaltungen eignet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Auch größere Lichtanlagen lassen sich einbinden. Der Controller unterstützt mehrere DMX-Universen, wobei einzelne erweiterte Funktionen als zusätzliche Freischaltung erhältlich sind, wie beispielsweise weitere Universen, WLINK, DMX-IN-Mapping und die 3D-Visualisierung mit Easy View.

DMX-Controller für DJs, Clubs und Events

Der Controller ist ein Gerät für Anwender, die Licht aktiv während einer Show steuern und intuitiv reagieren möchten. Wer schnelle Ergebnisse, eine direkte Bedienung und eine sehr kompakte Hardwarelösung sucht, findet hier eine Alternative zu Licht-Softwares oder größeren Lichtpulten. Wer bereits ein älteres Wolfmix-Modell nutzt, sollte sich die neue Version vor allem wegen dem USB-C-Anschluss und der überarbeiteten Bedienhaptik anschauen.

Gerade aus Sicht mobiler DJs, kleiner Clubs und Eventtechniker ist der Wolfmix W1 Mk3 in jedem Fall ein spannender Kandidat für moderne und vor alle kompakte DMX-Lichtsteuerung. Auch in Kombination mit dem bereits angekündigten Wolfmix WING, der später im Jahr erscheinen soll.

ANZEIGE

Preis

  • 829,– Euro
Affiliate Links
Wolfmix W1 Mk3
Wolfmix W1 Mk3
Kundenbewertung:
(2)
829,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Wolfmix W1 Mk3
Wolfmix W1 Mk3
Kundenbewertung:
(2)
829,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Gereon Gwosdek RED

Leidenschaft für Tasten und Technik, Musikschulinhaber und Bandleader im Bereich von christlicher Musik.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Wolfmix W1 Mk2 mit V2-Software Update, DMX-Controller

Test: Wolfmix W1 Mk2 mit V2-Software Update, DMX-Controller

21.08.2025 |0
Test: Wolfmix W1 Mk2, DMX-Controller, Lichtsteuerung

Test: Wolfmix W1 Mk2, DMX-Controller, Lichtsteuerung

19.09.2024 |11
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X