Workshop Phrasierung: Das Geheimnis des guten Grooves

Was braucht es, damit ein Stück groovt?

Phrasierung ist eine essentielle Ausdrucksform der Musik – und wird aber häufig ignoriert. Was genau ist Phrasierung und kann man sie lernen? Ein Workshop für alle, die gerne wissen würden, weshalb das genau gleiche Stück bei einigen Musikern groovt und bei anderen nicht.

ANZEIGE

Womit hängt es eigentlich zusammen, dass ein Stück groovt oder nicht?

Eine kleine Anekdote aus meinem Musiker- und Künstlerleben: Vor Jahren hatte ich die Ehre, für ein klassisches Konzert eine Videoinstallation zu konzipieren. Und als nach mehreren Monaten der intensiven Vorbereitung die ersten Orchesterproben anstanden, sprach ich mit dem Dirigenten über das ideale Tempo eines Stückes. Als ich ihm zwei Takte vorsang, lachte er und rief: „Du bist ein Jazzer!“

Womit er natürlich Recht hatte, die Frage ist bloß: Woran hatte er mich erkannt? Wenn wir davon ausgehen, dass es auch klassische Musiker gibt, die ebenso schlecht singen wie ich, bleibt nur eine Antwort möglich: Meine Phrasierung hatte mich entlarvt.

Phrasierung: Was soll das sein?

Gut möglich, dass sich viele Musiker noch nie Gedanken darüber gemacht haben, da sie ganz intuitiv phrasieren. Doch letzten Endes ist die Phrasierung ein entscheidendes Element, damit Musik ihre Wirkung entfalten kann. Ob ein Beat groovt oder nicht, hängt zu großen Teilen von der Phrasierung ab. Ebenso, ob ein Lied überzeugend wirkt. Phrasierungen haben auch viel mit gelebten Traditionen zu tun. Wenn jemand behauptet, dass man in einer bestimmten Musikkultur aufgewachsen sein müsse, um authentisch Soul, Salsa, Reggae, Flamenco oder Klezmer zu singen oder zu spielen, dann hängt dies auch mit der Phrasierung zusammen. Vergleichbar mit der Sprachmelodie und regionalen Akzenten. Auch wenn Amerikaner, Engländer und Neuseeländer dieselbe Sprache sprechen, ist es doch meistens ein Leichtes, sie an ihrem Klang und ihrer Betonung zu unterscheiden. Ganz ähnlich ist es in der Musik. Dem oben zitierten Dirigenten reichten ein paar Töne, um sofort zu erkennen: „So, wie der das betont, muss er aus dem Jazz kommen!“

Was genau versteht man unter Phrasierung? In erster Linie ist damit die Betonung einzelner Noten gemeint, z. B. der helle, präsente Klang der Snare auf den Zählzeiten 2 und 4, was unweigerlich zu Konflikten führt, wenn ein TV-Publikum auf 1 und 3 mitklatscht und damit dem Groove seine Kraft nimmt. Oder die etwas komplexeren Off-Beat-Betonungen im Jazz und Funk auf dem zweiten Achtel (also auf den „Und“ Zählzeiten).

Doch Phrasierung ist noch etwas komplexer und spielt sich auch auf einer Micro-Timing-Ebene ab. Einzelne Töne werden etwas früher oder später gespielt, im Bereich von Bruchteilen von Notenwerten oder Sekunden: minimal und trotzdem wahrnehmbar.

Die Geheimnisse der Swing-Phrasierung

Letzten Endes hat jeder Stil seine eigene Phrasierung. Salsa wird anders gespielt als Hiphop, Thrash Metal anders Reggae. Vieles davon ist eine Frage „des Gefühls“, aber einiges lässt sich auch systematisch und analytisch beschreiben. Von allen möglichen Phrasierungen möchte ich hier exemplarisch die Swing-Phrasierung herauspicken, unter anderem deshalb, da sie auch im Reggae, Dub und Hiphop präsent ist.

Beginnen wir mit einer einfachen Reggae-Begleitung. Auf beiden Aufnahmen spiele ich das gleiche Pattern (zugegeben im zweiten Beispiel mit etwas mehr Variationen), sie unterscheiden sich ansonsten nur durch die Phrasierung.

Man spricht auch von „Swing“ oder einem „ternären Feeling”. Der letzte Begriff zeigt schon die Richtung vor: Jazz-Phrasierung basiert auf rhythmischen Dreier-Strukturen: Ein Schlag wird nicht in zwei gleiche, kurze Schläge geteilt, sondern nach einem 2/3 zu 1/3 Verhältnis, was man auch gut nach Gefühl lernen kann. In Notenschrift dargestellt passiert folgendes:

Zwei Achtel werden wie eine Triole gespielt und zwar so konsequent, dass der Einfachheit halber normale Achtel geschrieben werden und die ohnehin seltenen Ausnahmen dieser Tradition speziell vermerkt werden. Die Swing-Phrasierung ändert also die Länge der Achtel: Achtel, die auf den Schlag gespielt werden, sind länger als die Achtel auf den Off-Beats, obwohl sie gleich geschrieben werden.

Doch ist dies nur die halbe Wahrheit. Mindestens so wichtig ist die Betonung der Off-Beat-Zählzeiten. Sprich: Man betont nicht auf dem Schlag, sondern stets auf dem zweiten Achtel, der ja, wie wir soeben gesehen haben, später gespielt wird, als dass es sein Notenwert eigentlich erwarten ließe. Und dies ist die größte Schwierigkeit, wenn man lernen möchte zu swingen. In unserer westeuropäischen Tradition sind wir es uns einfach nicht gewohnt, die Off-Beats zu betonen, geschweige denn, wenn diese zeitlich verzögert sind.

ANZEIGE

Als einfaches Beispiel hier der Anfang eines bekannten Bach-Präludiums: Die erste Aufnahme ist gleichmäßig phrasiert, die zweite geswingt.

Interessant ist, dass sich die Jazz-Phrasierung über die Jahrzehnte etwas gewandelt hat. Wenn man genau nachmessen würde, wären die Achtel bei den meisten aktuellen Jazzmusikern nicht triolisch nach einem 2/3-zu-1/3-Verhältnis aufgeteilt, sondern eher in Richtung 3 zu 5 oder 5 zu 4. So genau weiß das niemand. Die Phrasierung nähert sich einem binären Feeling, wobei natürlich weiterhin die Offbeats betont werden. In den 30er- und 40er-Jahren wurden die Achtel stärker geswingt, d. h. der erste Achtel war entschieden länger als der zweite.

Laid Back: Die rhythmische Coolness

Rhythmisch kommt noch ein Element hinzu, das man Laid-Back nennt, was bedeutet, dass der Solist einzelne Töne (auch solche auf dem Schlag) minimal später spielt als erwartet. Das Tempo bleibt konstant, aber einzelne Töne kommen ein bisschen zu spät. Dies findet in einem derart feinen Bereich statt, dass eine musikalische Notation nur theoretisch möglich wäre. Wenn die begleitenden Musiker das Tempo halten, entsteht eine leichte Verschiebung zwischen Solist und Band. Sozusagen kommt dieselbe Zählzeit zweimal vor: zuerst die Eins von der Band und einen Hauch später die Eins des Solisten. Vergleichbar ist dies mit zwei Oszillatoren, die sofern minimal verstimmt, einen besonderen Sound entwickeln, der mit einem VCO alleine nicht möglich wäre. Verstimmt man die VCOs zu stark, klingt es falsch. Laid-Back ist das rhythmische Pendant dieses Phänomens und mindestens so subtil wie die musikalisch angenehme Stimmung zweier Instrumente. Zu viel Laid-Back klingt falsch, aber richtig dosiert kann die Musik dadurch eine besondere Coolness gewinnen, wie im folgenden Beispiel der Hamburger Band Randy Pie: Im Vergleich zu Schlagzeug und Bass sind Bläser, Rhodes und ab 1:20 der Sänger ein bisschen zu spät.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Phrasierung: Gefühl, Übung oder Kopfsache?

Ich denke, dass die meisten Musiker die Phrasierung übers Gehör lernen in egal welchen Stilen. Mir persönlich ging es auch so, wobei ich es als hilfreich empfand, als mir mein Saxophonlehrer erklärte, was wir da genau spielen. Gute Musiker erkennt man auch an ihrer individuellen aber konstanten Phrasierung und dies oft schon nach wenigen Tönen. David Gilmore entwickelte nicht nur einen eigenen Gitarrensound, sondern auch eine Phrasierung. Und Tina Turner, Michael Jackson oder Erykah Badu grooven mit jeder einzelnen Silbe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Phrasierung in der elektronischen Musik

Die elektronische Musik nimmt unter anderem deshalb eine Sonderstellung innerhalb der zahlreichen Musikstile ein, da sie normalerweise absolut einheitlich phrasiert wird. Ein Step-Sequencer läuft haargenau gleichmäßig, was einen ganz eigenen Reiz entwickelt. Ich höre innerlich schon die Kritiker rufen: „Aber da gibt es doch den Swing-Parameter auf der Eit-ou-Eit!“ Stimmt schon, aber der steuert ja lediglich die Dauer der Töne, aber nicht deren Betonung. Der Accent wiederum ist in seiner Wirkung zu stark, um ein „natürliches“ Spielgefühl zu imitieren. Und bevor mir jemand in den Kommentaren fehlendes Verständnis für die Geheimnisse der elektronischen Musik unterstellen möchte: Ich betrachte das wertfrei und bin selbst ein großer Fan elektronischer Musik. Ich bin aber auch zum Schluss gekommen, dass die Unterscheidung in elektronische und „handgemachte“ Musik vor allem mit der Phrasierung zusammenhängt. Maschinen grooven anders als Menschen.