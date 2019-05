Workshop: 7 Tipps für die Mikrofonierung eines Chors

Chorgesang zu übertragen ist die Paradedisziplin eines jeden Tontechnikers. Mit einem Chor auf einer Open Air Bühne zu singen (zum Beispiel bei Stadtfesten) ist die Horrorvorstellung für viele Chorleiter. Die Bühnen bieten in der Regel nur Platz für kleine Mikrofonabstände, was einem ausgewogenen Chorklang entgegen steht. Die fehlende Raumakustik macht es dem Tontechniker darüber hinaus schwer, aus den Einzelsignalen so etwas wie einen guten Gesamtklang zu zaubern. In solchen Situationen ist es dann oftmals besser, ein einzelnes Mikrofon am Bühnenrand in so großem Abstand wie möglich zum Chor aufzustellen und ein Monosignal zu nutzen und dem „natürlichen“ Chorklang beizumischen. Handelt es sich um einen Chor aus der Sparte Pop, Rock, Soul, Jazz, Gospel sieht es besser aus. In Absprache mit dem Chorleiter sollten zusätzlich Einzelmikrofone verteilt werden, um einen direkten und rückkopplungsfreien Klang zu ermöglichen. Kommunikation ist alles! Das gilt für jede Art der Zusammenarbeit von Technikern mit Chorleitern und Chören. Chöre sind Technik in der Regel nicht gewohnt. Je mehr Technik man ihnen aufbürdet, desto unsicherer werden die Sängerinnen und Sänger. Das Beschränken auf das Notwendige ist angesagt und oftmals klanglich auch besser (weniger Übersprechen, weniger Kammfilter). Repertoire-Kenntnisse sind Pflicht!

Wer sich gut mit der Chorbeschallung auskennt, ist meistens gut gebucht. Die Chorlandschaft in Deutschland ist sehr vielfältig und es gibt nicht viele Techniker, die einen guten Chorklang zaubern können, der Chorleiter, Chor und Publikum gleichermaßen zufriedenstellt. Wer das gut hinbekommt, wird in der Regel schnell weiter empfohlen und auch gerne als Techniker für Auftritte gebucht, bei denen die Technik anderweitig gestellt wird. Was man mit ein wenig Sachverstand, Kenntnis der Chorthematik und einigen günstigen Mikrofonen zaubern kann, ist immer wieder beeindruckend. Genauso beeindruckend ist leider auch, wie schnell man mit zu vielen teuren Mikrofonen und wenig Sachverstand ein Chorkonzert zerstören kann. Übung macht den Meister!