Workshop Ableton Move: Edits und Step-Programmierung

Edits und Step-Programmierung mit Ableton Move

Dies ist der zweite Teil unserer Workshop-Serie zum Thema Ableton Move, einem praktischen und kompakten Standalone-Musikpoduktions-Tool. Der erste Teil beschäftigte sich mit Start und Setup sowie ersten Aufnahmen:

In diesem zweiten Teil geht es nun um Editing-Schritte, damit du handgespielte Aufnahmen in Form bringen kannst. Dabei integrieren wir auch Neuerungen aus den letzte Move Updates, z. B. aus Version 1.4.. Du lernst nebenbei auch, wie du Inhalte durch Programmierung anstatt durch Einspielung realisierst. Wie im ersten Workshop habe ich ein begleitendes Video gemacht, das du unten verlinkt findest.

Von Hand einzuspielen hat für Künstler den Vorteil, Gefühle und Ideen direkt ausdrücken zu können. Genau das kann man mit Ableton Move besonders gut machen. Nur ist nicht jeder gleich gut darin trainiert.

Wenn du nicht zufrieden bist mit deiner Aufnahme, kannst du sie bearbeiten, um sie zu verbessern. Dabei kann es verschiedene Fälle geben, für die du Lösungen suchst, die wir hier besprechen. Alternativ dazu kannst du Steps für Drumsounds oder Noten auch programmieren. Du arbeitest dabei jeweils mit den 16 beleuchteten Step-Buttons, die Move zusätzlich zu den 32 Pads bietet.

Quantisierung

Was tun, wenn deine Aufnahme vom Timing her verbessert werden soll? Mit Hilfe der „Quantisierung“ kannst du gespielte Noten sauber auf ein voreingestelltes Raster schieben. Das gelingt in Move via Shift + Drücken von Step 16.

Via Shift + Step 3 kannst du prozentual einstellen, in welchem Ausmaß die Quantisierung vorgenommen wird. 100 % ist die Standardeinstellung und sorgt dafür, dass Noten genau auf das eingestellte Raster geschoben werden.

Eine niedrigere Einstellung kann als Alternative aber auch sinnvoll sein. Dann kannst du ein wenig von deiner Ungenauigkeit mit Absicht beibehalten, um es menschlicher klingen zu lassen.

Zudem kannst du via Shift + Step 7 (Groove) prozentual eine Groove-Quantisierungseinstellung wählen. Das ist in Move bislang nur ein „Swing“-Faktor, während in Ableton Live und vielleicht auch zukünftigen Move-Updates individuelle Groove-Muster geladen oder aus Aufnahmen extrahiert werden können. Wir arbeiten hier zunächst mit der „Quantize 100 %“-Einstellung und ohne Groove-Setting weiter.

Manchmal klingt das Ergebnis nach einer Quantisierung aber schlechter als vorher. Dann wurden die Noten möglicherweise nicht optimal korrigiert. Was kannst du tun? Es gibt natürlich immer die „Undo“-Option. Doch lasst uns hier anders, nämlich manuell ausprobieren, die Dinge zu verbessern.

Manuelle Edits, Programmierung & Velocity

Probiere es anhand einer Aufnahme, die nur einen Takt lang ist, aus. Versuche, die gezählte „1“ zu treffen, indem du sie von Hand einspielst. Eine nachfolgende Quantisierung korrigiert die Noten zur nächstliegenden Stelle, die ins Raster passt.

Beispiel: Du warst etwas zu spät beim Einspielen. Deine gespielte Note sollte eigentlich auf der Zählzeit „1“ landen. Nun liegt sie aber z. B. zwischen zwei 1/16-Noten (als Step 1 und 2 erkennbar). Drücke nun Shift + Step 16, um eine Quantisierung auszulösen.

Daraufhin korrigiert die Quantisierung deine Note. Dabei schiebt sie die Note möglicherweise aber auf die zweite statt auf die erste 1/16-Note. Ableton Move zeigt dir unterhalb der Pads mit seinen 16 Step-Anzeigen und Step-Buttons alle Steps an, auf denen Noten aktiv sind. Diese sind erleuchtet.

Wenn du erleuchtete Step-Buttons festhältst, kannst du die „Pfeil links/rechts“-Tasten drücken, um Noten ein wenig nach links oder rechts (in 10% Schritten entsprechend 1/10 eines Steps) zu schieben. Du kannst so z. B. den erleuchteten zweiten Step drücken und die Note mit den „Pfeil links“-Tasten zurück auf Step 1 verschieben.

Das Display zeigt daraufhin „Nudge +xx%“ bzw. „Notes nudged to…“ (Noten verschoben nach …) an. Der Wert sagt aus, wie weit entfernt deine Note vom angezeigten Step liegt. „Glatte Zehnerwerte“ siehst du dabei nicht immer, aber z. B., wenn Noten um 10 % verschoben wurden, die exakt auf den Steps lagen. Bei 0 % liegt die Note also korrekt auf dem 1/16 Step.

Schiebe Noten nun mit den Pfeiltasten genau dahin, wo du sie haben willst. Wie gesagt: Einmaliges Drücken verschiebt um 10 % nach links oder rechts. In unserem Beispiel müsstest du 10x auf die Links-Taste klicken, um die Note genau einen Step zu verschieben. Da ist es einfacher, den Step zu löschen und neu zu programmieren. Halte einen Step gedrückt und drehe am Lautstärkeregler, um die Velocity zu ändern.

Durch Schieben auf ungerade Werte lassen sich auch sehr gut etwas schlurfende Beats im JDilla Style programmieren. Dafür finde ich Ableton Move besonders gut geeignet. Vor einer 1/16-Quantisierung stehen die Step-Werte vielleicht ohnehin auf solchen ungenauen Werten wie „13%“ (siehe Bild oben).

Halte beim Verschieben via Step + Pfeiltaste zusätzlich Shift gedrückt, um Steps in kleineren 1%-Schritten nach vorne oder hinten zu bewegen!

Tonhöhe und Notenlänge, Löschen

Halte den Step und drehe am großen Rad unter dem Display, um die Notenlänge zu verändern. Mit den +/-Tasten und gehaltenem Step kannst du auch die Tonhöhe ändern. Diese wird dir dabei leider bislang bei stehendem Sequencer von Move nicht vorgespielt. Allerdings ändert sich evtl. dabei die Anzeige und du kannst die Tonhöhe mit etwas Übung durch erleuchtete Pads ablesen. Bei Drums beziehen sich die angezeigten Steps übrigens immer auf das gerade selektierte Pad.

Drücke einen erleuchteten Step, um ihn einfach zu löschen. Drücke X + das Pad eines Drumkits, um schnell alle Noten zu löschen, die dieser Sound spielt.

Programmierung und erweiterte Quantisierung

Wir sind bereits zuvor kurz bei der Programmierung gelandet. Du kannst natürlich auch einfach Steps an- und ausschalten, um Noten an diese Stelle zu programmieren. Dann klingt alles vom Timing her präzise. Diese Methode eignet sich nicht zuletzt für elektronische Musik, die auch ein wenig maschinell klingen soll, z. B. Techno. Wie du gesehen hast, muss dies aber auch nicht unbedingt zu glatt im Raster liegenden Ergebnissen führen, wenn du Steps nachträglich verschiebst.

Achtung: Du kannst seit Version 1.4 auch die Inhalte nur eines Pads quantisieren. Das ist besonders wichtig und hilfreich. Beispiel: Du willst zu einem interessanten Drumloop noch etwas dazu aufnehmen. Das gelingt dir aber nur halbwegs gut. Du möchtest nun aber lediglich die neue Einspielung und nicht den schon zuvor gut funktionierenden Loop quantisieren. Drücke hierzu das betreffende Pad zügig und kurz, nachdem du Shift + Step 16 gedrückt hast – noch bevor du diese loslässt. So quantisierst du nur die Sequenz des selektierten Pads. Ansonsten quantisierst du stets den ganzen Clip.

Leider erlaubt die Quantisierungsfunktion in Ableton Move bislang erstaunlicherweise keine grobere Auflösung als 1/8T, feinere hingegen schon. Wenn du keine triolische Aufteilung willst, kannst du bislang gar nur 1/16 nutzen. Daher ist es wichtig, die oben beschriebenen Techniken zu beherrschen, wenn du wirklich einigermaßen im Griff haben willst, was bei deinen Kompositionsversuchen herauskommt.

Alternativ kannst du ausprobieren, dein eingestelltes Tempo zu halbieren. Denn eine 1/16-Note bei 86 bpm entspricht zumindest als absolut zeitbezogenes Raster letztlich 1/8-Note bei 172 bpm.

Clip mit mehreren Takten bearbeiten und verlängern

Vielleicht hast du einen längeren Clip mit bis zu 16 Takten aufgenommen. Dann kannst du die Anzeige mit den Pfeil links/rechts zwischen den Takten hin und her bewegen. Genauer: Du änderst dabei, welche Steps dir über die 16 Step-Taster angezeigt werden. Im Display steht dazu passend dann „Bar 1“, „Bar 2“ usw. Das bedeutet, dass genau dieser Takt in der Step-Anzeige sichtbar ist und du hier Steps programmieren kannst.

Es bedeutet jedoch nicht, dass Ableton Move auch genau diesen Takt gerade spielt. Eine Balkenanzeige unten im Display hilft dir zu erkennen, wie viele Takte dein Clip hat und welcher davon gerade spielt.

Wenn du zuvor vier Takte aufgenommen hast und die „Pfeil rechts“-Taste drückst, wird dein Clip um einen weiteren Takt verlängert.

Wenn du Shift + Step 15 drückst, duplizierst du deinen bisherigen Clip so, dass er eine doppelte Taktlänge (bis zu maximal 16 Takten) bekommt, in denen bisherige Inhalte wiederholt werden. So kannst du zum Beispiel in Takt 2 eine Variation der Inhalte von Takt 1 realisieren.

Wenn du die Loop-Length-Taste mit dem Loop-Symbol drückst, siehst du ebenfalls, wie viele Takte dein Clip hat. Sind es z. B. acht, dann leuchten acht Steps in der Farbe des Tracks (siehe Bild).

Angenommen du hast vier Takte aufgenommen, möchtest davon aber nur die letzten zwei Takte editieren oder nutzen. Drücke Loop Length. Das Display zeigt nun an: „Loop Length 4 Bars“. Drücke nun Step 3, halte ihn fest und drücke dann Step 4. Jetzt hast du Takt 3 und 4 deines Clips als Loop ausgewählt.

Das Display zeigt nun „Loop Length 2 Bars“. Dein Loop spielt nur noch zwei Takte – und zwar die letzten beiden. Dies kannst du auch nur temporär nutzen, falls du nur die letzten beiden Takte bearbeiten oder etwas dazu spielen willst. Ein erneutes Drücken von Step 1 (festgehalten) und danach Step 4 ermöglicht es dir, zur ursprünglichen Länge zurückzukehren.

Anders wäre es, wenn du die einstellbare Loop Length im Display mit Hilfe des großen Drehrads veränderst. Eine Kürzung kann dann nur einmalig via Undo rückgängig gemacht werden, nicht jedoch zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Hier der Link zum Video: