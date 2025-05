Wie produziert man mit Ableton Move Musik?

Dies ist der erste Teil einer geplanten Workshop-Serie zum Thema Ableton Move. Das Gerät ist mit seinen anschlagdynamischen Pads extrem gut spielbar, hat mit 64 GB im Vergleich zur Konkurrenz dazu viel Speicherplatz.

Ableton Move arbeitet mit Samples und Synthesizern und kann selbst Samples via Mikrofon und USB aufnehmen. Move hat ein kompaktes und gängiges Format, das sich gut für den Schoß oder den Schreibtisch eignet und lässt sich dazu intuitiv bedienen. Ein kleiner Bildschirm hilft bei der Navigation. Allein schon vom Design, den wertigen Materialien und dem Gesamtgefühl her empfinde ich es als Freude, Move in die Hand zu nehmen und damit zu arbeiten. Selbst im Wohnzimmer macht es eine gute Figur. Den Testbericht auf findest du hier. Einige Verbesserungen aus Updates (z. B. 1.4) sind hier schon einbezogen, die im Testbericht noch fehlen.

Dieser erste Teil des Workshop Ableton Move beschäftigt sich vor allem mit Start und Setup sowie ersten Aufnahmen. Es wird von einem Video begleitet, das weiter unten verlinkt ist. Wenige Tage später werdet ihr hier dann einen zweiten Teil mit Editing-Schritten auf AMAZONA.de finden.

Projekte können als Audiodatei exportiert oder in Ableton Note oder Ableton Live weiterbearbeitet werden. Ein Austausch von Sets ist auch via Ableton Note und Ableton Cloud möglich. Ableton Note gibt es für iPhones und iPads aktuell zum Preis von 9,99 Euro. Es bietet die gleichen Funktionen wie Note (sogar noch vier Spuren mehr), allerdings natürlich nicht die schöne „Haptik“. Durch die Touchscreen-Bedienung ist der Workflow dort natürlich anders.

Workshop Ableton Move: Start und Setup

Wie geht’s los mit Ableton Move? Für die Versorgung mit ausreichend Strom sollte man nach Möglichkeit das mitgelieferte Netzteil nutzen. Denn machen wir uns nichts vor: Viele Computer liefern wohl nicht genug Strom, damit sich der Batterieladestand im laufenden Betrieb erhöht. Der interne Akku hält aber auch ohne Unterstützung mindestens zwei, mit Glück sogar vier Stunden durch.

Dann stellt man zunächst eine WiFi-Verbindung her. So lässt sich das neueste Update herunterladen und man kann den Move Manager und Ableton Cloud nutzen. Der Move Manager dient auf komfortable Weise der Dateiübertragung. Du kannst Sets und Recordings von Move herunterladen sowie Samples und Presets zu Move hochladen. Das funktioniert Browser-basiert kabellos und damit auf beliebigen Geräten wie Computer, iPads oder Smartphones.

Es klappt bei Bedarf auch ohne WLAN, wenn Move via Kabel verbunden ist. Allerdings muss hierfür dann zumindest zwischenzeitlich der USB-C-Slot genutzt werden, der auch dem Stromanschluss dient. Der USB-A-Slot sendet lediglich MIDI. Gebe http://move.local/ im Webbrowser ein und folge den Anweisungen, wenn du eigene Samples hochladen willst.

Spielen, Aufnehmen, Speichern

Halte die Shift-Taste mit den drei kleinen Punkten rechts und drücke Step 2, um an das Menü zur Konfiguration zu gelangen. Drücke stattdessen mit gehaltener Shift-Taste auf Step 1, um eine Übersicht über „Sets“ zu bekommen. Ein „Set“ steht hier mehr oder weniger für ein Musikstück.

Im Auslieferungszustand ist die untere Reihe teilweise mit Demosets belegt. Alle Sets, die weiß erscheinen, sind komplett leer („Empty Set“). Klicke auf ein solches weiß erleuchtetes Pad. Klicke danach nochmal auf Shift + Step 1 oder einfach auf einen der vier etwas schmaleren Spur-Buttons links neben den Pads. Jetzt kannst du eines der vier Instrumente deines Sets im „Note Mode“ spielen.

Der Button mit den drei Streifen links daneben schaltet zwischen dem Note Mode und dem Session Mode um. In Letzterem verwaltest du für jede Spur acht Clips, in die du Inhalte aufnehmen kannst. Wozu? Dazu gleich mehr.

Sounds ausprobieren

Nun bist du also zunächst einmal im Note Mode und kannst die Instrumente, die geladen sind, ausprobieren. Move lädt automatisch zufällige Presets in die vier Spuren, damit du schnell loslegen kannst. Zudem stellt es ein Tempo (z. B. 86 bpm) sowie eine Tonskala ein (z. B. C Phrygian).

Typischerweise landen Drums in Spur 1, ein Bass in Spur 2 usw. Du kannst auch selbst Presets auswählen und das Tempo (via Shift + Step 5) oder die Tonskala (siehe unten) ändern. Doch bevor wir die voreingestellten Sounds verwerfen, hören wir sie uns erstmal an.

Spur 1 ist oben und ist wie gesagt meistens mit Drums gefüllt.

Du findest hier nun jeweils ein Kit mit 16 Drums, die du über die linken 16 Pads spielen kannst. Das gerade selektierte Pad kannst du mit den rechten 16 Pads auch chromatisch spielen, falls „16 Pitches“ aktiv ist (ein-/ausschaltbar via Shift + Step 8). Das ist die Voreinstellung. Allerdings spielen diese dabei stets nur einen Ton auf einmal.

Die Tonhöhe wird beim Ableton Move hier via MPE verändert. Die anderen Spuren ermöglichen es dir, ähnlich wie auf einem Keyboard und je nach Sound-Einstellung, auch Akkorde zu spielen.

Recording mit Move: Nachträglich oder geplant

Probiere die vier Spuren aus. Vielleicht gefällt dir ja schon etwas, was du eingespielt hast. Die Capture-Recording-Funktion (zweiter Button von oben links) fängt es dir nachträglich ein! Ansonsten ist natürlich eine „Aufnahme“ der richtige Weg. Drücke hierfür unten links die Record-Taste. Das klappt nur aus dem Note-Mode heraus. Voreingestellt hörst du dabei einen eintaktigen Einzähler und das Metronom. Den Vorzähler kannst Du via Shift + Step 3 („Count In On/Off) einstellen.

Ob das Metronom an ist, stellst du via Shift + Step 6 ein. Typischerweise nimmst du dann so lange auf, bis du die Record-Taste erneut drückst. Wenn du mit deiner Aufnahme nicht zufrieden bist, drücke die Undo-Taste rechts unten links neben der Shift-Taste. Via Undo kannst du den letzten Schritt (oder auch mehrere Schritte) rückgängig machen. Via Shift + Undo (= Redo) kannst du dir anschließend Gemachtes wieder zurückholen.

Speichern, Exportieren und Undo/Redo

Beachte: Alles, was du in Ableton Move änderst, wird automatisch gespeichert, inklusive der Sound-Einstellungen. Um ein Set zu sichern, kopierst du es am besten in der Set-Ansicht. Halte die Copy-Taste mit den beiden Quadraten oberhalb der Shift-Taste gedrückt, drücke dann in der Set-Ansicht dein Set/das Pad als Quelle und bei gehaltenem ersten Pad und gehaltener Copy-Taste ein zweites Pad als Ziel. 32 Sets kannst du insgesamt speichern. Da kann auch schon mal der Platz knapp werden.

Via Move Manager kannst du Sets herunterladen (und danach in Ableton Live öffnen) oder (z. B. für andere DAWs) als Audiodatei exportieren. Auch ein Transfer via Cloud (wo bis zu acht Sets verwaltet werden können) an Live oder Ableton Note ist möglich.

Beachte: Du kannst heruntergeladene Sets bislang leider nicht via Move Manager zurück auf Move aufspielen. Es ist lediglich via Ableton Note und Ableton Cloud möglich, Sets wieder zurück zu Move zu transferieren und dort weiter zu bearbeiten (und umgekehrt).

Wie ändert man einen Sound bei Ableton Move?

Dir gefallen manche Sounds von Ableton Move nicht? Sobald du auf eines der Spur-Pads links drückst, wird der Preset-Name angezeigt. Drücke nun auf das Wheel unter der Anzeige, um ein anderes Preset zu wählen. Ist das linke oder kein Symbol ausgewählt, bevor du das Wheel drückst, wählst du Presets für das ganze Kit. (Ver-)Drehe das Wheel zuvor nicht versehentlich, denn ansonsten durchsuchst du evtl. andere Inhalte, z. B. Presets für die dem Instrument nachfolgenden Effekte oder Samples (siehe unten).

Du befindest dich nach dem Drücken des Wheels erst einmal im selben Ordner, wo sich dein Preset auch befindet. Nutze die < Taste ganz links, um Presets eine Ebene höher zu durchsuchen oder scrolle nach oben, wo du meist einen Eintrag „Back“ findest. So gelangst du auch wieder aus dem Preset-Browser zurück zur ursprünglichen Anzeige. Drücke das Wheel erneut, um in den Browser bzw. einen Ordner hinein oder eine Hierarchieebene tiefer zu gehen.

Wenn du einen einzelnen Sound in Ableton Move aus einem Kit austauschen möchtest, achte auf die Symbole oberhalb des Preset-Namens im Display: Drehe bei angezeigtem Namen deines geladenen Presets das Wheel nach rechts, um zu einem wellenformartigen Symbol (2. von links) zu gelangen!

Drücke nun das Wheel, um Move nach Einzelsamples zu durchsuchen! Du befindest dich nun im Sample-Browser. Die Navigation via „Pfeil links“/Back funktioniert hier genauso wie zuvor. Hier kannst du auch zu einem Ordner namens „User Samples“ navigieren, in dem du die Inhalte finden kannst, die du via Move Manager aufgespielt hast.

Weitere Details zu „Keyboard“ und Aufnahme

Move bietet als unkonventionelles „Keyboard“ viele weitere Details und Möglichkeiten.

Transposition, Velocity, Aftertouch

Mit den +/- Tasten rechts kannst du die Tastatur bzw. die Tonhöhen, die die Pads spielen, um Oktaven hoch- oder runtertransponieren. Die Tasten von Move reagieren dabei auf deine Anschlagstärke und auch unabhängig voneinander auf nachträgliches Drücken (polyphoner Aftertouch). Wenn du alternativ immer die gleiche Lautstärke deines Sounds haben möchtest, dann drücke Shift + Step 10: Hier kannst du die Option „Full Velocity“ an- oder ausschalten. Diese sorgt dafür, dass alles, was du einspielst, mit voller Anschlagstärke aufgenommen wird.

Step-Repeat und Arp

Via Shift + Step 11 kannst du eine Step-Repeat-Funktion aktivieren und einstellen. Wenn ein chromatisch spielbares Instrument und nicht ein Drumkit ausgewählt ist, kannst du das Wheel bei ausgewähltem „Repeat“-Eintrag drücken und via Drehung verschiedene Arpeggiator-Alternativeinstellungen wählen.

Arbeiten mit Clips

Wenn du nicht sicher bist, aber eine erste Idee nicht löschen willst, kannst du etwas in einen anderen, leeren Clip aufnehmen. Hierzu kannst du seit Version 1.4 einfach Shift + Step 14 aus dem Note Mode heraus drücken. Und sofort arbeitest du in einem neuen Clip! Du kannst auch durch Drücken des Buttons mit den drei Streifen in die Session-Ansicht wechseln und dort einen neuen, leeren Clip erzeugen. Klicke hierzu auf ein unbeleuchtetes Pad der Spur. Außerdem kannst du hier ausprobieren, wie verschiedene Clips der Spuren, die du schon aufgenommen hast, wirken, wenn sie gemeinsam spielen.

Tonskala, Grundton und Keyboard-Modi

Die Tonskala zum Spielen von Noten stellst du in Ableton Move via Shift + Step 9 ein. Drücke das Wheel, um Einstellungen zu ändern. Wenn du die Einstellung von „In Key“ auf „Chromatic“ stellst, ist die voreingestellte Skala egal, du kannst ohnehin alle Töne spielen.

In der „In Key“-Einstellung hast du hingegen für melodisch spielbare Instrumente vier komplette Oktaven zum Spielen in der jeweiligen Skala zur Verfügung. Das gilt zumindest, wenn weiter unten die Einstellung „Octave“ eingestellt ist. Wenn du diesen Eintrag selektierst und das Wheel drückst, erscheint die Option „4ths“ (seit Version 1.4).

Diese macht es leichter, Dreiklänge mit wie bei einem Dreieck gedrückten drei Fingern zu spielen. So oder so gilt: Da, wo der Grundton ist, übernimmt das Pad die Farbe der Spur.

Die „In Key“-Option von Ableton Move ist definitiv eine Kompositionshilfe, insbesondere wenn du gar keine Ahnung von Musiktheorie hast. Denn so spielst du stets die richtigen Töne einer bestimmten Tonskala, die letztlich eine Stimmung vermittelt. Achte darauf, auch mal wieder zu deinem eingefärbten Grundton zurückzugehen, der die „Heimat“ deines Stücks ist. Musik zu komponieren, bedeutet oft vor allem, gefühlte Spannung auf- (z. B. indem du vom Grundton weggehst) und wieder abzubauen (z. B. indem du zum Grundton zurückkehrst).

Die Namen der Skalen listet Move in Englisch auf. Im Menü von Shift + Step 9 kannst du den Grundton und die Skala verstellen.

Und hier findest du ein begleitendes Video zu diesem Workshop: