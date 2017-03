Workshop: Aufbau eines Projektstudios Teil 1: Einführung

Wer sich heute mit dem Aufbau eines Projektstudios beschäftigt, kann sich im uferlosen Angebot der Musikinstrumentenindustrie oft schwerlich zurechtfinden. Monat für Monat erscheinen die neuesten Synthesizer, geben sich Monitorboxen und Mischpulte ihren Einstand und die unermessliche Zahl der am Markt befindlichen Audiointerfaces kann einem schon vor der ersten selbst geschriebenen Note den Appetit aufs eigene Studio vermiesen. Daher möchten wir in diesem Workshop die wichtigsten Fakten und Informationen zusammentragen und einige Tipps geben, was und wie am Anfang wirklich benötigt wird. Viel Spaß beim Workshop Projektstudio.

Tatort unseres Projekts

Das eigene Wohn- oder Schlafzimmer, ein Eckchen im (trockenen und beheizbaren) Keller, unter dem Dach oder einfach im Bad – wegen der „total krassen Akustik“ – Letzteres sollte aber dann doch vor dem Duschen abgebaut werden. Ein kuscheliges Plätzchen findet sich also sicher, denn viel ist nicht nötig, um CD-reife Aufnahmen machen zu können.

Bedarfsermittlung

Wir wollen Songs aufnehmen. Klingt banal und ist es auch, wenn wir ein paar Dinge beachten. Erste Erfahrungen mit einem Sequencer wie Logic Pro, Cubase oder Ableton Live sind vorhanden und wir arbeiten auf einem Laptop, den wir im Folgenden als DAW bezeichnen. Wir gehen davon aus, dass wir die Songs nicht nur im Computer mit den integrierten Klangerzeugern und Loops zusammenbasteln, sondern die kreativen Ergüsse mit ein, zwei genialen – und natürlich – selbst gespielten Keyboardakkorden, Basslicks oder Gitarrenbrettern pimpen möchten.

Dafür brauchen wir die Anbindung zur externen Audiowelt und damit ein Audiointerface, das die Analogsignale in Bits und Bytes übersetzt. Diesen Weg nehmen auch die Gesangssignale, die wir auf die fertigen Playbacks singen. Für unser Wunschmikrofon brauchen wir im Falle eines Kondensatormikrofons prinzipbedingt einen zusätzlichen Mikrofonvorverstärker, der das Mikrofon mit 48 Volt Phantomspeisung versorgt und XLR-Stecker aufnehmen kann. Wir kommen also um das Thema Mikrofone, Mikrofonvorverstärker, Audiointerface etc. nicht herum.

Zusätzlich wäre es praktisch, wenn wir die DAW nicht nur mit der Maus steuern müssten, sondern über die Tasten und Fader eines DAW-Controllers. Einen guten Hall und andere hochwertige Effekte brauchen wir ebenfalls. Hier greifen wir auf die internen Effekte unserer DAW bzw. Plug-ins zurück. Externe Effektgeräte sind sicherlich nicht zu unterschätzen, denn auch heute noch schwören viele Top-Produzenten auf deren Haptik und Soundqualität. Für unser Projektstudio reichen die Software-Versionen doch zunächst vollkommen aus.

Was bringt uns der Spaß ohne ordentliche Boxen, die unsere potentiellen Hits frequenztechnisch korrekt und knackig in die Gehörgänge pusten? Hier werden wir uns ein paar schöne „Hingucker“ holen (das Auge hört ja schließlich mit), die wir im richtigen Winkel, der richtigen Höhe und in der richtigen Entfernung vor uns positionieren. Alles und nichts hängt natürlich von den räumlichen Gegebenheiten und einer vernünftigen Raumakustik ab. Da wir nicht in einer professionellen Regie Platz nehmen, werden wir uns Nahfeldmonitore holen, die uns das optimale Direktsignal garantieren.