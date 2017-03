Workshop: Aufbau eines Projektstudios Teil 2: Akustik und Monitoring

Willkommen zum zweiten Teil unserer Workshop Reihe „Aufbau eines Projektstudios“, in der wir nach und nach die wichtigsten Punkte für einen erfolgreichen Studiobetrieb vorstellen möchten. Nachdem wir im ersten Teil ein Studio grob skizzierten, möchten wir in den folgenden Teilen genauer auf einzelne Aspekte eingehen. Viele Punkte werden generelle Gültigkeit wie z.B. „Akustik“ haben, während andere sich nur auf kleinere Studios beziehen.

Beginnen wir Teil 2 mit dem wichtigsten Thema in jedem Studio: Monitoring. Gemeint sind alle Bedingungen und Komponenten, die uns beim Hören und Beurteilen unserer Produktionen helfen bzw. behindern könnten. Ohne zu weit vorgreifen zu wollen: Das Monitoring kann eine wesentlich größere Rolle zum Erfolg beitragen als z.B. die Qualität der verwendeten Wandler oder teurem Outboard-Equipment. Anders gefragt: Was bringt uns das Röhrenmörderteil, wenn uns die Raumakustik, Lautsprecher oder minderwertige Komponenten einen Strich durch die Rechnung machen und uns alle feinen Soundvorteile vorenthalten werden?

Es muss unser Ziel sein, den Transfer unserer Mixe in die „reale“ Welt so gut wie möglich zu bewältigen. Auch wenn ein Mix im eigenen Studio sehr gut klingt, muss das noch lange nicht für Omas Küchenradio gelten. Einem verlässlichen Monitoring kommt somit die zentrale Bedeutung zu.

Der optimale Raum

Ist der Regieraum nicht akustisch optimiert, haben wir folgendes Szenario: Die von den Schallwandlern abgegebene Energie wird direkt an das Ohr geführt. Allerdings treffen die Schallwellen auch auf Wände, Fenster, Böden und werden dort reflektiert beziehungsweise regen Wände, Decken und Gegenstände zum Eigenschwingen an. Die von dort ausgehenden Schallwellen treffen wiederum auf das Ohr und vermischen sich mit dem Direktschall. Dies führt zu Kammfiltereffekten, Überlagerungen und Auslöschungen, die eine objektive Beurteilung des Mixes unmöglich machen.

Ein optimaler Regieraum würde die von den Lautsprechern abgegebenen Frequenzen nicht beeinflussen. So könnte man die dargestellten Frequenzen neutral und unverfälscht beurteilen. Allerdings wäre eine Regie mit akustischen Gegebenheiten, wie sie im freien Feld vorhanden wären, also ohne Reflektionen, auch nicht optimal. Um ein übertragbares Monitoring (Transfer) zu schaffen, ist ein realistischer Raumklang von Nöten.

Die Raumakustik

Wenn ein und dieselbe Aufnahme über ein und dasselbe Boxenpaar in verschiedenen Räumen wiedergegeben wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Aufnahme überall anders klingt. Da sich die Aufnahme und das Wiedergabesystem selbst nicht geändert haben, kann es nur der Raum sein, der den Klang verändert. Die Raumakustik macht bis zu 50% eines wahrgenommen Klanges aus. Somit ist klar, dass, um verlässliche Aussagen über den Klang einer Aufnahme machen zu können, die klanglichen Eigenschaften des verwendeten Abhörraumes genauestens unter die Lupe genommen werden müssen.

Raumabmessungen unter 4×5 Meter Grundfläche und 3 Meter Höhe sind suboptimal, um die akustischen Traumwerte ohne Maßnahmen zu erreichen. Frequenzen unter 150 Hz werden sich vor allem bei parallel stehenden Wänden verstärken, so dass sie Wellenberge und -täler bilden. Trifft die maximale Absenkung (Tal) auf eine maximale Erhöhung (Berg) wird die Frequenz ausgelöscht (Phasenauslöschung). Sie ist im Sweetspot kaum oder überhaupt nicht zu hören. Solche Löcher im Frequenzspektrum verleiten den Engineer zum Nachbessern mittels EQ, was fatalerweise den ganzen Mix bassiger und muffiger werden lässt. Umgekehrt können Wellenberge auf andere Wellenberge treffen, wodurch sich Frequenzen verstärken. Solche Überhöhungen verleiten zum Absenken der Frequenzen, was zu dünnen und drucklosen Mixen führen kann.

Ebenfalls schwierig sind ganzzahlige Vielfache der einzelnen Raumseiten, d.h. das Verhältnis 2:1:1 bei Raumseitenlängen von 5 x 2,5 x 2,5 m. Oder noch schlimmer das Verhältnis 1:1:1 bei einem quadratischen Raum mit der Größe 2 x 2 x 2 m.

Wir benötigen also einen Regieraum, der möglichst neutral das wiedergibt, was in der Musik vorhanden ist. Begeben wir uns gleich in medias res – direkt zum Grundstoff unserer Träume seit Schultagen: der Akustik.