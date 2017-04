Workshop: Aufbau eines Projektstudios Teil 3: Monitoring

Nachdem wir uns in Teil 2 unseres Aufbaus eines Projektstudios einen Überblick über allerlei akustische Phänomene geschaffen haben, beschäftigen wir uns nun mit den Lautsprechern. Welche Lautsprecher sind zum Musikmachen und Produzieren wirklich geeignet? Wieviel sollte ich ausgeben und wohin stelle ich die edlen Teile? Zusätzlich schauen wir noch auf alternative Möglichkeiten, den Klang zu beurteilen.

Vorab zunächst die Verweise auf die bisherigen Teile unseres Workshops Projektstudio:

Lautsprecherauswahl

Das Unangenehme vorweg: Hochwertige Lautsprecher kosten ihr Geld. Natürlich gibt es mittlerweile eine Flut an sehr guten Angeboten, aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen günstig und objektiver Qualität. Wer sich für sein Studio ein bestimmtes Budget einplant, sollte bei den Monitoren nicht sparen – sondern im Gegenteil – den größten Anteil hier hinein investieren. Gute Monitore halten ein Leben lang, während der hippste Sequencer nach ein paar Jahren nur noch als YouTube-History-Filmchen auftauchen wird. Unter Stückpreisen von 200 bis 250 Euro sollte man skeptisch sein. Die Bandbreite nach oben ist wie immer offen, aber auch hier wird es irgendwann ohne großartige Qualitätszuwächse nur noch esoterisch teuer.

Sound

Je nach persönlicher Einschätzung werden wir unsere Boxen finden. Auch wenn wir möglichst neutrale Boxen suchen – jedes Paar hat seinen Soundstempel und der muss einem natürlich liegen. So wird der Hip Hop-Produzent auf mehr Bass und der Klassik-Fetischist auf absolut neutrale Mittenwiedergabe stehen. Aber: Die Guten unter den Lautsprechern sind immer universell und machen Unterschiede im Mix ohne Schönfärberei schonungslos sicht- bzw. hörbar. Die Paarabweichung sollte minimal sein, damit auch das Stereobild und die Tiefenstaffelung der Wirklichkeit entspricht. Gleiches gilt natürlich für Surround-Setups.

Übrigens: Auch im Hi-Fi Sektor gibt es sehr gute Lautsprecher, die allerdings häufig ein Vielfaches einer vergleichbaren Studiobox kosten. Die Hi-fi-Fraktion scheint dem „Kult“ Lautsprecher noch mehr zu erliegen als wir Studioheinzis. Unglaublich eigentlich.

Bei günstigen Lautsprechern achten wir auf neutrale Wiedergabe, denn sie neigen häufig zum Schönfärben. Sie versprechen für wenig Geld einen irren Sound, der auf anderen Systemen völlig flach klingt. Dank des großen Wettbewerbs unter Lautsprecherherstellern ist die Qualität aber gestiegen und so bleibt uns häufig nur noch die Qual der Wahl.

Do it yourself

Eins vorneweg: Auch wenn Zeitschriften und Online-Portale die ganze Palette an verfügbaren Monitorboxen auf Herz und Nieren durchtesten (da schließen wir uns selbst mit ein). Wer nur aufgrund von Testaussagen kauft, wird vermutlich wenig Freude an seinen Boxen finden. Das betonen wir auch immer wieder in unseren eigenen Tests.

Selbst ist die Frau bzw. Mann. Es gilt, möglichst viele verschiedene Boxen parallel zu vergleichen. Am besten geschieht das nicht im Musikgeschäft, sondern zu Hause, in Ruhe, ohne störende Einflüsse von außen und wichtiger noch – in den einzigartigen, aber hoffentlich guten akustischen Besonderheiten unseres Regieraumes.

Größe

Das Volumen einer Box entscheidet neben anderen Konstruktionstechniken über die Basswiedergabe. Je größer Gehäuse und Chassis (Membran, Magnet etc.), desto tiefer wird die Box reichen. Große Boxen können in ein kleines Studio (unter 20 m²) bis zu einem gewissen Punkt gestellt werden. Allerdings sollte auf den nötigen Hörabstand zur Box geachtet werden, um Laufzeitunterschiede zwischen den Tief-, Mitten- und Hochtöner wieder auszugleichen. So gesehen ist die Maximalgröße einer Box je nach Raumgröße begrenzt, da ja bei der Aufstellung auf Mindestabstände zu Wänden und Ecken geachtet werden muss. (s.u).