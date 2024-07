Workshop: Behringer Flow 8 Digitalpult für Einsteiger, Teil 1

Umstieg leicht gemacht: vom Analogpult zum Digitalpult

Es kam zu einer Zeit, in der Musiker sich eher dem Streaming widmeten als dem Bühnenauftritt: Die Rede ist vom Behringer Flow 8 Digitalpult. Dieses kleine Wunderwerk der Technik ist in den Thomann-Charts auf Platz 1 bei den digitalen Recording-Mischpulten und Platz 3 bei den Digitalmixern. Was hier auf kleinstem Raum zum Taschengeldpreis geboten wird, verdient wirklich Beachtung. Dieser Workshop soll dir den Umstieg von einem analogen Kleinmischpult auf ein digitales Kleinmischpult wie das Behringer Flow 8 Digitalpult erleichtern.

Die Workshop-Reihe zu Digitalpulten

Dieser Artikel ist Teil einer neuen Workshop-Reihe zu weitverbreiteten Digitalpulten, die sich optimal für Einsteiger und Umsteiger eignen. So hat sich AMAZONA.de Autor Jörg Kirsch bereits dem Soundcraft Ui12 gewidmet, einem handlichen und leistungsfähigen Digitalpult, das sich für viele kleinere Jobs und kleine Bands eignet. Schritt für Schritt führt Jörg euch durch die Funktionen des Mischpults und hin zu einem amtlichen Sound.

Neben dem Behringer Flow 8 erwartet euch in den nächsten Wochen und Monaten außerdem noch eine komplette Reihe zum meistverkauften Digitalpult überhaupt: dem Behringer X32 in seinen verschiedenen Varianten. Das Behringer X32 und sein enger Verwandter von Midas, das M32R, ist eines der mächtigsten Digitalpulte seiner Preisklasse und hat nur ein Problem: Es gibt keine vernünftige Bedienungsanleitung. Das wollen wir ändern und geben dir schon bald alles an die Hand, damit das Behringer X32 und du garantiert beste Freunde werdet. Doch nun geht es los mit dem Behringer Flow 8 Digitalpult.

Behringer Flow 8 im Überblick

Einen ausführlichen Testbericht zum Behringer Flow 8 findest du hier. Für alle, die schnell ans Eingemachte wollen, hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Fakten:

8 analoge Eingänge, zwei davon mit MIDAS Mic-Preamps und +48 V Phantomspeisung, zwei mit Mic/Line Combo-Buchsen, vier TRS-Klinkeneingänge für Line- und HiZ-Instrumente

2 XLR-Master-Ausgänge

2 TRS-Klinke-Monitorausgänge

1 TRS-Klinke-Kopfhörerausgang

1 TRS-Klinke-Fußschaltereingang

10 x 4 Audiointerface mit Recording & Streaming Modus, 48 kHz, 24 Bit

Bluetooth-Audio-Streaming

Bluetooth-Fernsteuerung per iOS/Android App

Stromversorgung per Netzteil (beiliegend) oder Powerbank (optional)

alle Kanäle mit 4-Band-EQ, (GEQ, parametrischer EQ) , Low-Cut, Kompressor, 2 FX-Sends, 2 Monitor-Sends

Monitor- und Main-Bus mit 9-Band-EQ und Limiter

2 FX-Engines mit jeweils 16 Effekten

6 Fader (60 mm)

1 Encoder

Display

Das sind nur einige der Features des kleinen Behringer Flow 8. Was den kleinen Behringer Flow 8 Digitalmixer auszeichnet, ist die einfache Bedienung des Digitalpults. Das macht das Digitalpult auch für Einsteiger oder Umsteiger von einem analogen Mischpult zum Digitalpult interessant. Auch Tontechnikneulinge erreichen mit dem Behringer Flow 8 Digitalpult schnell gute klangliche Ergebnisse, da die Flow App mit einer Assisted-Setup-Funktion ausgestattet ist und per EZ-Gain auch ein automatisches Aussteuern möglich ist, doch dazu später mehr.

Flexibles Routing

Für ein so kleines Digitalpult verfügt das Behringer Flow 8 Mischpult über ein sehr flexibles Routing. So lassen sich zum Beispiel die USB-Rückwege auf Eingangskanäle routen oder auf einen Monitorweg. Ein angeschlossener Kopfhörer kann ebenfalls einen der Monitorwege abhören anstelle des Main-Mixes. Bluetooth-Audio blockiert keinen Eingangskanal, sondern wird auf einen gesonderten Kanal zurückgeführt, dessen Lautstärke über einen Drehregler einstellbar ist. Der Anwender entscheidet, ob das Bluetooth-Audio-Signal auf den Main-Mix oder nur auf den Kopfhörer geroutet wird. Die Monitorwege können Pre- und Post-Fader geschaltet werden und besitzen eine Stereo-Link-Funktion. Die integrierten Effekte können jeweils auf den Main-Ausgang, den Monitorweg 1 und/oder den Monitorweg 2 geroutet werden.

Im Recording-Modus funktioniert das Behringer Flow 8 Digitalpult wie ein 10×4 USB-Audiointerface. Aufgenommen werden können die acht Eingangssignale sowie der Main-Mix. Die vier Rückwege lassen sich paarweise (USB 1/2, USB 3/4) einem Kanalzug oder einem Monitorweg zuweisen. Beim Recording ergibt zum Beispiel das Zuweisen zu einem Monitorweg Sinn, in einer Overdub-Situation oder beim Live-Einsatz zum Zuspielen von Playbacks routet man das Signal einfach auf die Kanäle und den Click auf die Monitore.

Im Streaming-Modus wird der Main-Mix an die USB-Kanäle 1 und 2 gesendet, sodass übliche Videokonferenz-Software wie Zoom, Teams und andere, die in der Regel das Audiosignal auf den USB-Kanälen 1 und 2 erwarten, mit dem Behringer Flow 8 arbeiten kann.

Schneller Einstieg

Für den schnellen Einstieg in die Welt des Behringer Flow 8 Digitalpults empfehle ich, ein Gesangsmikrofon zur Hand zu nehmen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um ein dynamisches Mikrofon wie zum Beispiel ein Shure SM58 handelt oder um eine Kondensatormikrofon. Für Letzteres müssen wir lediglich zusätzlich die Phantomspeisung einschalten und darauf achten, dass das Mikrofon in diesem Fall mit einem der ersten zwei Kanäle verbunden ist, denn nur diese besitzen Phantomspeisung. Wie das funktioniert, erfährst du gleich. Nimm außerdem einen Kopfhörer zur Hand, stecke diesen in den Kopfhöreranschluss des Behringer Flow 8 Digitalpults und drehe am Phones-Regler, um den Kopfhörerpegel einzustellen. Im Display kannst du den jeweils aktuellen Pegel ablesen, während du am Phones-Regler drehst.

Anschluss und Aussteuern eines Mikrofons

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Signal am Behringer Flow 8 Digitalpult auszusteuern. Die einfachste Möglichkeit ist EZ Gain, weil diese kein Vorwissen benötigt. Die zweite Möglichkeit ist das manuelle Aussteuern. Beide Methoden zeige ich dir auch im Video am Ende des Workshops. Starten wir mit EZ-Gain:

Einpegeln mit EZ Gain

Verbinde das Mikrofon mit einem Mikrofonkabel (XLR-XLR) mit dem Kanal 1 des Behringer Flow 8 und zieh den Kanal-Fader ganz nach unten. Drücke die beiden Tasten MON1 und MON2 gleichzeitig, um EZ Gain zu aktivieren. Das Display sollte nun EZ GAIN und darunter MIC 1 anzeigen. Sollte dort ein anderer Kanal angezeigt sein, kannst du das mit dem SELECT/ADJUST-Regler ändern. Bestätige die Kanalwahl durch das Drücken des Reglers. Die beiden MON1 und MON2 Tasten blinken und im Display erschein CALIBRATE. Singe oder sprich nun in das Mikrofon und nutze dabei deine übliche Bühnenlautstärke. Deaktiviere EZ GAIN, indem du erneut auf den SELECT/ADJUST-Regler drückst.

Das Behringer Flow 8 Digitalpult hat nun nicht nur dein Mikrofonsignal in Kanal 1 ausgesteuert, sondern auch automatisch erkannt, ob das Mikrofon ein dynamisches Mikrofon oder ein Kondensatormikrofon ist. Wurde ein Kondensatormikrofon erkannt, hat EZ Gain automatisch die Phantomspeisung aktiviert. Das ist sehr praktisch, denn eine nicht aktivierte Phantomspeisung bei der Nutzung eines Kondensatormikrofons ist eine häufige Fehlerquelle bei Anfängern.

Das Behringer Flow 8 hat aber noch weitere Dinge im Hintergrund automatisch erledigt, die man sonst von Hand erledigen müsste:

Zunächst einmal wurde vor dem Aussteuern MUTE automatisch aktiviert, um den Kanal stummzuschalten. Das ist immer eine gute Idee beim Aussteuern, um ungewollte Rückkopplungen zu verhindern. Außerdem wurde die Vorverstärkung (Gain) eingestellt und ein mittlerer Pegel für den Kanal-Fader gewählt.

Dass hier tatsächlich etwas passiert ist, sehen wir am Leuchten der gelben OFFSET LED oberhalb des Kanal-Faders von Kanal 1. Da das Behringer Flow 8 Digitalpult über keine Motor-Fader verfügt, signalisiert uns die OFFSET LED, dass die Position des Kanal-Faders mit der gespeicherten Einstellung nicht überein stimmt. Das können wir leicht korrigieren:

Bewege den Kanal-Fader langsam nach oben, bis die OFFSET LED erlischt. Nun stimmen die Position des Faders und die gespeicherte Position überein.

Möchtest du sehen, welchen Gain EZ Gain für dich eingestellt hat, drücke und halte die Main-Taste. Im Display siehst du nun die eingestellte Verstärkung in dB. Hast du bemerkt, dass die OFFSET LED von Kanal 1 wieder eingeschaltet wurde? Das liegt daran, dass die Fader auch genutzt werden können, um das Gain zu regeln. Da das Behringer Flow 8 nun festgestellt hat, dass der Fader nicht mit dem für Gain gespeicherten Wert übereinstimmt, leuchtet die OFFSET LED. Das muss dich nicht weiter stören, denn in der Regel möchten wir mit den Fadern ja unseren Mix erstellen und diese sollten dann also möglichst das widerspiegeln, was auch im Mischpult gespeichert ist.

Manuelles Einpegeln

Das manuelle Einpegeln ist ganz leicht. Wir gehen wieder die Schritte der Reihe nach durch.

Verbinde dein Mikrofon mit Kanal 1. Ziehe den Kanal-Fader ganz nach unten. Drücke anschließend die MUTE-Taste etwas länger, um alle Mikrofonkanäle stumm zu schalten. Die rote MUTE-Taste blinkt. Drücke und halte den MAIN-Taster am Mischpult. Berühre den Kanal-Fader von Kanal 1, um diesen Kanal zu selektieren. Halte den MAIN-Taster weiter gedrückt. Ist das Mikrofon ein Kondensatormikrofon und benötigt deshalb die +48 V Phantomspeisung? Dann drücke einmal auf den SELECT/ADJUST-Regler, um diese einzuschalten. Ein invertiertes Kästchen mit der Beschriftung „48V“ in der rechten oberen Display-Ecke signalisiert dir, dass die Phantomspeisung nun eingeschaltet ist. Bei einem dynamischen Mikrofon machst du direkt weiter mit Schritt 5. Halte den MAIN-Taster weiter gedrückt und drehe am SELECT/ADJUST-Regler, um die gewünschte Vorverstärkung (Gain) einzustellen. Das Display zeigt dir den aktuellen Wert in dB. Alternativ kannst du dazu auch den Kanal-Fader des einzustellenden Kanals nutzen. Lasse den MAIN-Taster los, wenn alle Einstellungen vorgenommen sind. Drücke etwas länger auf den MUTE-Taster, um alle Kanäle wieder zu öffnen.

Nun kannst du langsam den Kanal-Fader aufziehen. Das Mikrofon ist nun eingepegelt. Achte darauf, dass der MAIN-Taster aktiviert ist und leuchtet. Dieser signalisiert, dass du dich auf der MAIN MIX-Ebene befindest. Auf dem Kopfhörer solltest du nun schon ein Signal hören, wenn du ins Mikrofon sprichst oder singst.

Hinweis: Mit dem Kanal-Fader bestimmst du die Lautstärke, mit der der Kanal auf den Main-Mix geschickt wird. Hast du statt stattdessen eine andere Mix-Ebene aktiviert, zum Beispiel MON1, MON2, FX1 oder FX2, regeln die Fader den Mix auf der dann angewählten Ebene. Hier ist etwas Vorsicht angesagt, denn gerne vergisst man, auf die passende Mix-Ebene zu wechseln. An Digitalpulten spricht man oft von Layer, wenn es um die Mix-Ebene geht.

Übrigens: Solltest du ein Kondensatormikrofon benutzen und deshalb die Phantomspeisung eingeschaltet haben, signalisiert dir eine kleine rote „1“ oberhalb der linken LED-Kette, dass die +48 V Phantomspeisung für Kanal 1 aktiviert ist. Nur die beiden Kanäle 1 und 2 verfügen über Phantomspeisung. Die Kanäle 3 und 4, an die ebenfalls Mikrofone angeschlossen werden können, nicht. Solltest du empfindliche Bändchenmikrofone besitzen und diese an den Behringer Flow 8 anschließen wollen, nutze dafür lieber die Kanäle 3 und 4, da manche Bändchenmikrofone durch die Phantomspeisung beschädigt werden könnten. Bei modernen Bändchenmikrofonen ist das meistens nicht der Fall, aber etwas Vorsicht kann nie schaden.

Mehrere Kanäle einpegeln

Du hast gesehen, dass EZ Gain eine sehr sinnvolle Funktion ist und das Einpegeln stark vereinfacht, weil viele Bedienschritte, die du sonst von Hand vornehmen müsstest, entfallen. EZ Gain ermöglicht sogar das Einpegeln aller Kanäle gleichzeitig, indem du statt einen einzelnen Kanal nach dem Aufrufen der EZ Gain Funktion mit dem SELECT/ADJUST-Regler den Menü-Eintrag ALL wählst und dann mit einem Druck auf den Regler bestätigst. Nun spielen und singen alle Musiker und nach kurzer Zeit beendest du den Vorgang wieder durch einen weiteren Druck auf den SELECT/ADJUST-Regler. Nun wurden alle Kanäle passend eingestellt. Praktisch, oder?

Video

Ausblick

Im nächsten Teil zeige ich dir, wie du eine PA mit dem Behringer Flow 8 verbindest und die Smartphone App nutzt, um Einstellungen am Mischpult vorzunehmen. Du lernst außerdem die zusätzlichen Kanalfunktionen wie EQ und Kompressor kennen und wie du mit ihnen den Klang verändern kannst.