Workshop: Booking einer Newcomerband

Das Booking einer Newcomerband

Glamour, Reichtum, Frauen, Partys! Macht euch mal den Spaß und fragt in eurem Bekanntenkreis oder wegen mir sogar den berühmten kleinen Mann auf der Straße, welchen Beruf er als erstes mit diesen Substantiven in Verbindung bringt. Wahrscheinlich wird noch vor Zuhälter und Vorstandsmitglied bei Bayern München der sagenumwobene „Rockstar“ mit gehörigem Abstand auf Platz eins landen. Zurecht! Warum? Weil jeder, wirklich JEDER und mag er sein Heil im Free-Jazz mit Trainingsanzug auf der Bühne gefunden haben, irgendwann zu Anfang seiner Karriere neben den musikalischen Zielen, mit einem oder mehreren dieser Attribute geliebäugelt hat. So, das war der einzig angenehme Absatz in diesem Artikel, ab jetzt beschäftigen wir uns mit der dunklen Seite der Macht!

Denn um in den Genuss des Ganzen im vorherigen aufgeführten Kasperletheaters zu gelangen, bedarf es zu Anfang des genauen Gegenteils dessen, was man sich an Annehmlichkeiten im Laufe seiner Karriere erhofft. Es bedarf eines persönlichen oder aber Band-technischen Bekanntheitsgrades, den es zu etablieren gilt. Und trotz einer schier unübersichtlichen Anzahl von Online-Werbeplattformen, Facebook Profilen zum Totschlagen und HTML5, respektive Flash-Player, die dir neben Malware auch alle Songs des neuen Acts um die Ohren hauen, dass es nur so kracht, bleibt dennoch die Live-Show der ultimative Messgrad aller Dinge, der über die Wertigkeit einer Band entscheidet.

OK, natürlich hat auch hier schon lange der Betrug in Form von MacBook Backing Tracks Einzug gehalten, aber auch die fettesten Satzgesänge vom Sequencer und selbst das widerwärtig zunehmende Einspielen der Leadvocals vom Rechner kann nicht darüber hinweg täuschen, ob die Band Entertainment-Charakter besitzt oder mehr als eine Ansammlung von Kleiderständern auf der Bühne bemitleidet werden sollte. Um dies zu erlangen, muss man sein persönliches Profil in möglichst viele Shows schärfen, womit wir zum eigentlichen Punkt dieses Artikels kommen.