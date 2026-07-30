Vinyl-Gefühl ohne Plattenkoffer: So funktioniert ein DVS

Obwohl Media-Player, DJ-Controller und Standalone-Systeme mit ihren digitalen Möglichkeiten den heutigen DJ-Markt prägen, ist der klassische Plattenspieler längst nicht aus dem DJ-Setup verschwunden. Freunde des haptischen Gefühls einer sich drehenden Schallplatte müssen dennoch nicht auf die Vorteile digitaler DJ-Technik verzichten. Genau hier kommt ein sogenanntes Digital-Vinyl-System, kurz DVS, ins Spiel. Es verbindet das klassische Spielgefühl mit den Funktionen aktueller DJ-Software.

Kurz gesagt, wird die Musik dabei nicht direkt von der Schallplatte, sondern vom Computer abgespielt. Die verwendete Timecode-Schallplatte dient stattdessen als Steuerelement für den in der Software abgespielten digitalen Track.

In diesem Workshop erklären wir, was ein DVS ist, wie es funktioniert, welche Komponenten für ein entsprechendes Setup benötigt werden und worauf bei Verkabelung, Einrichtung und Kalibrierung zu achten ist. Auch die Nutzung mit Media-Playern wird berücksichtigt.

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Kurz & knapp Was ist es? Ein Digital-Vinyl-System (DVS) ermöglicht die Steuerung digitaler Musikdateien in einer DJ-Software mittels Plattenspielern und passenden Timecode-Schallplatten. Funktionsweise : Eine Timecode-Schallplatte sendet Steuersignale über einen Tonabnehmer und ein Audiointerface an die DJ-Software, welche die Wiedergabe digitaler Tracks entsprechend kontrolliert.

: Eine Timecode-Schallplatte sendet Steuersignale über einen Tonabnehmer und ein Audiointerface an die DJ-Software, welche die Wiedergabe digitaler Tracks entsprechend kontrolliert. Komponenten : Benötigt werden DJ-Software, Computer, Plattenspieler oder Media-Player, Timecode-Medien (Vinyl/CD/USB) und ein DVS-fähiger Mixer oder ein separates Audiointerface.

: Benötigt werden DJ-Software, Computer, Plattenspieler oder Media-Player, Timecode-Medien (Vinyl/CD/USB) und ein DVS-fähiger Mixer oder ein separates Audiointerface. Kompatibilität : Gängige DJ-Software wie Serato DJ Pro, Traktor Pro, Algoriddim djay Pro, VirtualDJ und Mixxx unterstützen DVS, wobei die Hardware-Kompatibilität und Lizenzierung variieren.

: Gängige DJ-Software wie Serato DJ Pro, Traktor Pro, Algoriddim djay Pro, VirtualDJ und Mixxx unterstützen DVS, wobei die Hardware-Kompatibilität und Lizenzierung variieren. Einrichtung: Eine korrekte Verkabelung, die Auswahl des Audiointerfaces in der Software, die Zuweisung der Decks und die Kalibrierung des Timecode-Signals über ein grafisches Scope sind essenziell für einen stabilen Betrieb.

Was ist ein Digital-Vinyl-System?

Mit einem Digital-Vinyl-System können Anwender ihre digitalen Musiktitel aus einer DJ-Software mit einem Plattenspieler steuern. Dafür werden spezielle Timecode-Schallplatten verwendet, die keinen Musiktitel enthalten, sondern ein dauerhaft aufgezeichnetes Steuersignal. Dieses basiert überwiegend auf einem Kontrollton, dessen Grundfrequenz je nach Anbieter und System unterschiedlich ausfallen kann. Das Grundprinzip bleibt bei den verschiedenen Programmen jedoch ähnlich.

Das Steuersignal wird von der Nadel abgetastet, durchläuft einen DVS-fähigen Mixer oder ein entsprechendes Audiointerface und wird danach an die DJ-Software übertragen.

Die Software erkennt anhand des Signals, wie schnell und in welche Richtung sich die Schallplatte bewegt. Wird das Tempo über den Pitch-Fader des Plattenspielers verändert, ändern sich auch Geschwindigkeit und Frequenz des abgespielten Timecode-Signals. Daraus ermittelt die Software, um wie viel Prozent die Wiedergabe beschleunigt oder verlangsamt wurde und passt den digitalen Musiktitel entsprechend an.

Natürlich erkennt die DJ-Software ebenfalls, wenn die Schallplatte gestoppt, abgebremst oder rückwärts bewegt wird. Auch Bewegungen beim Scratchen werden auf den digitalen Musiktitel übertragen. Manuelle Eingriffe am Plattenspieler lassen sich auf diese Weise nahezu unmittelbar in der Software abbilden.

Der praktische Vorteil ist schnell erklärt: Die komplette digitale Musikbibliothek bleibt verfügbar, während auf dem Tisch weiterhin zwei Plattenspieler stehen. Der Plattenkoffer schrumpft im besten Fall auf zwei Timecode-Vinyls.

Obwohl sich die Bezeichnung Digital-Vinyl-System etabliert hat, funktioniert das gleiche Grundprinzip auch mit Media-Playern. Dafür wird das Timecode-Signal nicht von einer Schallplatte, sondern von einer CD oder einem USB-Stick abgespielt.

Was wird für ein DVS-Setup benötigt?

Für ein DVS-Setup benötigt ihr neben der DJ-Software eurer Wahl und einem Computer entweder einen DJ-Mixer mit integriertem DVS-fähigem Audiointerface oder einen DJ-Mixer und ein separates DVS-Interface.

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Ein externes Interface ist vor allem dann interessant, wenn ihr mit wechselnden oder rein analogen Mixern arbeitet. Vor einem Auftritt sollte jedoch geprüft werden, ob das Interface von der verwendeten DJ-Software unterstützt wird und gegebenenfalls eine Freischaltung benötigt.

Ein integriertes USB-Audiointerface macht einen Mixer nämlich nicht automatisch DVS-fähig. Mixer beziehungsweise Interface und DJ-Software müssen miteinander kompatibel sein. Gerade bei Serato DJ Pro kann eine entsprechend zertifizierte Hardware oder eine zusätzliche Lizenz erforderlich sein.

Zusätzlich benötigt ihr zwei Plattenspieler oder zwei Media-Player, passende Timecode-Schallplatten beziehungsweise CDs oder USB-Sticks mit den entsprechenden Timecode-Signalen sowie den benötigten Kabelsatz.

Wisst ihr bereits, dass der Mixer bei eurem Gig ein passendes Interface bietet, fällt die Verkabelung vergleichsweise übersichtlich aus. Standardmäßig werden die Plattenspieler oder Media-Player über Cinch-Kabel direkt an den Mixer angeschlossen.

Dabei müsst ihr auf den richtigen Eingangspegel achten. Plattenspieler werden in der Regel mit einem Phono-Eingang verbunden, während Media-Player ein Line-Signal ausgeben und dementsprechend an einen Line-Eingang gehören. Einige Mixer besitzen darüber hinaus spezielle DVS-Eingänge oder frei zuweisbare USB-Kanäle. Hier solltet ihr im Einzelfall prüfen, welche Anschlüsse und Einstellungen benötigt werden.

Bei Plattenspielern muss das Erdungskabel mit dem dafür vorgesehenen Anschluss des Mixers oder Audiointerfaces verbunden werden. Andernfalls können Störgeräusche entstehen, die unter Umständen auch die Erkennung des Timecode-Signals beeinträchtigen.

Kommt eine externe Soundkarte zum Einsatz, benötigt ihr für zwei Decks zwei Stereo-Cinch-Kabel für die Verbindung zwischen Interface und Mixer. Die Cinch-Kabel der Plattenspieler oder Media-Player führen zunächst in die Eingänge des Interfaces.

Über einen weiteren Satz Cinch-Kabel werden anschließend die von der Software wiedergegebenen Deck-Signale von den Ausgängen des Interfaces auf die gewünschten Line-Kanäle des DJ-Mixers geführt. Schließlich wird die Soundkarte nur noch per USB mit dem Rechner verbunden.

Zugegeben, der Aufbau klingt zunächst etwas komplexer als bei einem klassischen Setup, bei dem das Signal direkt vom Media-Player oder Plattenspieler in den DJ-Mixer läuft. Hat man die Verkabelung einige Male durchgeführt, geht sie jedoch auch im laufenden Clubbetrieb relativ schnell von der Hand.

DVS einrichten und das Timecode-Signal kalibrieren

Nachdem ihr alle Geräte miteinander verbunden habt, müsst ihr das DVS innerhalb eurer DJ-Software einrichten. Zuerst muss die Soundkarte beziehungsweise der angeschlossene DJ-Mixer als Audiointerface in der Software ausgewählt werden.

Anschließend weist ihr die Eingänge des Interfaces den jeweiligen Software-Decks zu. Das Signal des linken Plattenspielers steuert beispielsweise Deck A, während der rechte Plattenspieler Deck B zugeordnet wird.

Legt danach die Timecode-Schallplatte auf und startet den Plattenspieler. Die meisten DVS-fähigen Programme stellen das eingehende Signal in einem sogenannten Scope grafisch dar. In den gängigen Programmen wird es als Kreis, Ring oder oszilloskopartige Darstellung angezeigt.

Ein sauberes Timecode-Signal sollte stabil und möglichst gleichmäßig dargestellt werden. Die genaue Form unterscheidet sich allerdings zwischen den verschiedenen Timecode-Systemen, weshalb nicht jedes Scope identisch aussehen muss.

Ist der Kreis im Scope verformt, unruhig oder nur auf einem Kanal sichtbar, stimmt etwas im Signalweg nicht. Auf die häufigsten Ursachen gehen wir im Abschnitt zur Fehlerbehebung noch genauer ein.

Sobald beide Decks ein stabiles Signal anzeigen und korrekt auf Bewegungen der Schallplatten reagieren, kann der gewünschte Wiedergabemodus ausgewählt werden.

Absolute-, Relative- und Internal-Mode

Ist das Timecode-Signal korrekt kalibriert, könnt ihr in der DJ-Software den gewünschten Wiedergabemodus auswählen. Die genaue Bezeichnung kann sich unterscheiden. Standardmäßig bieten DVS-Systeme einen absoluten, einen relativen und häufig auch einen internen Modus an.

Im Absolute-Mode verhält sich der digitale Musiktitel weitgehend wie eine herkömmliche Schallplatte. Die Position der Nadel auf dem Timecode-Vinyl entspricht dabei einer bestimmten Stelle im geladenen Track. Setzt ihr die Nadel weiter vorne oder hinten auf, springt die Wiedergabe dementsprechend an eine andere Position. Auch das Zurücksetzen der Nadel an den Anfang funktioniert ähnlich wie beim klassischen Auflegen mit Vinyl.

Dieser Modus vermittelt das klassische Vinyl-Gefühl. Da die Wiedergabeposition jedoch fest an die Position der Nadel gekoppelt ist, stehen Hotcues und Loops nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

Im Relative-Mode wird die genaue Position der Nadel dagegen nicht dauerhaft berücksichtigt. Die Software wertet in erster Linie die Abspielgeschwindigkeit, die Drehrichtung und die Bewegungen der Schallplatte aus.

Springt die Nadel beim Scratchen oder bei stärkeren Bewegungen, wird ihre neue Position daher nicht auf eine andere Stelle im digitalen Track übertragen. Dadurch lassen sich Hotcues, Loops und Beatjumps einsetzen. Das macht den Relative-Mode besonders für Hip-Hop- und Open-Format-DJs interessant, die gerne Scratch-Einlagen in ihre Performance einbinden.

Im Internal-Mode läuft der Track unabhängig vom Timecode weiter. Das kann praktisch sein, wenn es Probleme mit der Timecode-Schallplatte oder dem Tonabnehmer gibt.

Welche DJ-Software unterstützt DVS?

Zu den bekanntesten DJ-Programmen mit DVS-Unterstützung gehören Serato DJ Pro, Native Instruments Traktor Pro, Algoriddim djay Pro, VirtualDJ und Mixxx.

Serato DJ Pro gehört zu den etabliertesten Lösungen für das Auflegen mit Timecode-Schallplatten. Abhängig vom verwendeten Mixer oder Audiointerface wird die DVS-Funktion direkt durch kompatible Hardware freigeschaltet oder benötigt eine entsprechende Lizenz.

Native Instruments integriert die Scratch-Control-Funktion direkt in Traktor Pro. Abhängig vom verwendeten Audiointerface lassen sich damit bis zu vier Software-Decks über Timecode-Schallplatten oder Timecode-Dateien steuern. Voraussetzung ist, dass das Interface über die benötigte Anzahl an Ein- und Ausgängen verfügt.

Auch Algoriddim djay Pro bietet eine DVS-Funktion und kann neben den eigenen Control-Vinyls verschiedene Timecode-Schallplatten mit einem 1-kHz-Kontrollton verwenden.

Eine Besonderheit der offiziellen djay Control Vinyl ist die Möglichkeit, über unterschiedliche Bereiche der Schallplatte auch Funktionen von Neural Mix zu steuern. In unserem Workshop „Mit Algoriddim djay alter Technik neues Leben einhauchen“ zeigen wir außerdem, wie sich ältere Geräte wie die Pioneer DJ CDJ-350 mit der Software weiterverwenden lassen.

VirtualDJ unterstützt neben dem eigenen Timecode auch verschiedene Systeme von Serato, Traktor und Mixvibes. Neben Absolute und Relative bietet die Software einen eigenen Smart-Mode, der beide Arbeitsweisen miteinander kombiniert.

Auch die kostenlose Open-Source-Software Mixxx besitzt eine integrierte DVS-Funktion. Anders als einige kommerzielle Lösungen ist Mixxx nicht an zertifizierte Hardware eines bestimmten Herstellers gebunden, sondern kann mit geeigneten Mehrkanal-Audiointerfaces verwendet werden.

Unterstützt werden unter anderem Serato-Control-Vinyls und ältere Traktor-Timecodes. Vor dem Kauf solltet ihr dennoch genau prüfen, welche Generation der jeweiligen Timecode-Schallplatte mit der aktuellen Mixxx-Version kompatibel ist.

Typische Probleme und Fehlerquellen bei DVS

Auch wenn ein DVS nach der Einrichtung in der Regel zuverlässig funktioniert, können an verschiedenen Stellen im Signalweg Probleme auftreten. Da Plattenspieler, Tonabnehmer, Kabel, Audiointerface und Software zusammenspielen, lohnt es sich, bei der Fehlersuche Schritt für Schritt vorzugehen.

Erkennt die DJ-Software kein Timecode-Signal, überprüft zunächst die Verkabelung, den gewählten Phono- oder Line-Eingang und die Deck-Zuweisung innerhalb der Software. Auch ein falsch gewählter Wiedergabemodus kann dazu führen, dass der digitale Track nicht auf die Timecode-Steuerung reagiert.

Wird das Scope nur einseitig oder instabil dargestellt oder reagiert der Track unruhig, prüft zunächst den Tonabnehmer, eure Kabel und die Timecode-Schallplatten. Reinigt die Nadel vorsichtig und kontrolliert, ob der Tonabnehmer korrekt montiert ist.

Durch einen Tausch der Cinch-Kabel und Eingänge zwischen beiden Decks lässt sich die fehlerhafte Komponente häufig schnell finden.

Starke Vibrationen durch Monitorboxen oder Subwoofer können ebenfalls dazu führen, dass die Nadel nicht mehr zuverlässig in der Rille liegt. Gerade bei lauten Club-Setups sollte der Plattenspieler deshalb möglichst stabil und entkoppelt aufgestellt werden.

Brummgeräusche entstehen häufig durch eine fehlende oder fehlerhafte Erdung. Kontrolliert daher, ob die Erdungskabel fest mit dem Mixer oder Audiointerface verbunden sind. Auch beschädigte Cinch-Kabel oder ungünstig verlegte Strom- und Audiokabel können Störgeräusche verursachen.

Reagiert der Track zwar korrekt, aber spürbar verzögert auf Bewegungen der Schallplatte, solltet ihr die Latenz beziehungsweise Puffergröße in den Audioeinstellungen überprüfen.

Hier müsst ihr einen möglichst niedrigen, aber stabilen Wert finden. Dieser kann von Rechner zu Rechner unterschiedlich ausfallen. Eine kleine Puffergröße verringert zwar die Latenz, belastet den Computer aber stärker und kann bei einer zu niedrigen Einstellung zu Audioaussetzern führen.

Vor- und Nachteile: Für wen lohnt sich DVS?

Der größte Vorteil eines Digital-Vinyl-Systems liegt in der Verbindung aus klassischem Plattenspieler-Workflow und digitaler Musikbibliothek. Ihr könnt weiterhin mit Pitch-Fadern, Schallplatten und dem direkten Zugriff auf den Plattenteller arbeiten, ohne eure Musikauswahl auf tatsächlich vorhandene Vinyl-Veröffentlichungen beschränken zu müssen.

Abhängig vom gewählten Wiedergabemodus stehen Hotcues, Loops, Beatjumps, Effekte und Sync zur Verfügung. Vorhandene Plattenspieler und ältere Media-Player lassen sich mit einem passenden Mixer oder Interface weiterhin nutzen und um digitale Funktionen erweitern.

Dafür fällt der technische Aufwand höher aus als bei einem DJ-Controller oder bei einem klassischen Club-Setup aus Media-Playern. Ein DVS benötigt mehr Kabel und muss korrekt eingerichtet, zugewiesen und kalibriert werden.

Kommt ein externes Interface zum Einsatz, muss beim Auf- und Abbau zudem an der Rückseite des DJ-Mixers hantiert werden. Gerade bei einem DJ-Wechsel im laufenden Clubbetrieb ist das nicht immer optimal.

Auch der benötigte Computer braucht einen sicheren Platz und stellt eine weitere mögliche Fehlerquelle dar. Nadeln, Tonabnehmer und Timecode-Schallplatten sind außerdem Verschleißteile und sollten regelmäßig kontrolliert werden.